Официальные выходные и переносы в мае: как работаем и отдыхаем в майские Life.ru разобрался, сколько дней россияне будут отдыхать в майские праздники в 2024 году, где лучше всего провести выходные и какую погоду ждать в длинные выходные в мае. 11 апреля, 08:00 Как и сколько дней отдыхаем в майские праздники, читайте на Life.ru. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Официальные выходные и рабочие дни в мае

Майские праздники в 2024 году начнутся уже в апреле: длинные выходные в честь Праздника Весны и Труда ожидают россиян с 28 по 1 мая (включая воскресенье и среду). В честь Дня Победы праздничные дни в России продлятся на четыре дня подряд — с 9 по 12 мая 2024 года. Рабочий день начнётся в понедельник, 13 мая.

Короткие рабочие дни в мае

Последняя рабочая неделя апреля — шестидневная. В 2024 году выходной с субботы, 27 апреля, переносят на понедельник, 29 апреля. Поэтому работать нужно с понедельника, 22 апреля, по субботу, 27 апреля. Благодаря переносу выходного дня праздничные дни Первомая идут подряд и не прерываются.

8 мая — официально сокращённый на час предпраздничный рабочий день.

Производственный календарь на 2024 год

Производственный календарь на май 2024 года. Инфографика © Life.ru

Сколько рабочих дней будет в мае: в мае 2024 года выпадает 20 рабочих дней из 31 календарного.

Оплата труда в майские праздники производится по определённым правилам. Как объяснил Life.ru юрист Илья Русяев, сотрудникам с окладом зарплата за май выплачивается в полном объёме вне зависимости от количества праздничных дней. У работников со сдельной или часовой оплатой итоговый заработок будет зависеть от объёма выполненных работ, однако дополнительно им полагаются повышенные компенсации за отработанное время в праздники. При сменном графике двойная ставка оплачивается только за смены 1 и 9 мая — как праздничные дни, в остальные дни применяются обычные расценки.

Если при пятидневке сотрудник по указанию работодателя задержался сверх нормы, первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, а последующее время — в двойном, либо работник может взять отгул. Несмотря на длительные майские каникулы, работодатель обязан соблюдать все положенные выплаты и компенсации. В случае нарушений предусмотрены штрафы. Илья Русяев Управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры", юрист

Также юрист подчеркнул, что в праздничные выходные дни без ущерба для производственного процесса работодатель может привлекать лишь определённые категории сотрудников. Это работники экстренных и аварийных служб, непрерывных производств, сменные работники, сотрудники СМИ, а также те, у кого работа в выходные прописана в трудовом договоре. От остальных требуется письменное согласие на выход в праздники.

Однако в экстренных случаях работодатель вправе вызвать на работу любых сотрудников (кроме беременных, несовершеннолетних и льготных категорий) даже без их согласия.

Режим работы организаций в мае

В майские праздники россияне не останутся без важной социальной помощи — медучреждения будут работать по особому графику, центры госуслуг закроются только на 1 и 9 мая, а организации соцзащиты продолжат оказывать помощь на дому.

В основном изменения рабочего режима затронут государственные организации, такие как почтовые отделения, суды, офисы "Мои документы" и прочие.

Офисы "Мои документы" 1 и 9 мая будут закрыты. В остальные дни график работы останется прежним.

У столичных загсов 1, 2 и 7–9 мая — выходные дни.

Государственные ветеринарные клиники города продолжат работу в обычном режиме.

Центры социальной помощи семье и детям и центры поддержки семьи и детства с 29 апреля по 1 мая, а также 8 и 9 мая будут закрыты.

Поэтому перед тем, как планировать деловые встречи или поездки, лучше уточнить график работы компаний по телефону.

В какие даты выгодно взять отпуск в мае 2024

В мае россияне традиционно пытаются увеличить количество дней отдыха, добавляя отпускные дни к длинным праздникам. С точки зрения семейного и личного бюджета брать отпуск в мае не всегда выгодно. Это связано с особенностями начисления отпускных и зарплаты.

Во время ежегодного оплачиваемого отпуска сотруднику начисляют отпускные, основываясь на среднем заработке, который включает все виды выплат. В результате сотрудник получает средний дневной заработок во время отпуска, что может быть меньше, чем его обычная зарплата.

Однако есть способ минимизировать потери при оформлении отпуска в мае. Знатоки рекомендуют включать в заявление на отпуск выходные дни. Поскольку выходные и праздничные дни не оплачиваются, если они станут частью отпуска, то будут оплачены. Такой способ поможет сохранить финансовую стабильность при отдыхе в мае.

Лучше всего планировать свой отдых с близкими 6–8 мая, так как это будут дни, когда большинство людей официально отдыхают, а значит, можно провести время с семьёй или друзьями.

С 1 по 5 мая (праздничные дни);

с 9 по 12 мая (праздничные дни);

с 24 по 26 мая (можно взять небольшой отпуск в выходные и получить длинный уикенд).

С финансовой точки зрения май не самый подходящий месяц для отпуска из-за большого количества праздников и малого числа рабочих дней. Больше отпускных денег работник получит, отдыхая в июле, августе или октябре. При этом сами праздничные дни в период отпуска не оплачиваются, но и не вычитаются из его продолжительности. А перенесённые выходные, например 10 мая, включаются в отпуск и оплачиваются соответствующим образом. Илья Русяев Управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры", юрист

Куда сходить в майские праздники

Если вы планируете провести майские праздники в Москве или Санкт-Петербурге, то вам стоит заранее подумать над местами, которые вы хотели бы посетить, так как в некоторых из них будет достаточно много народа и эти варианты не подойдут тем, кто хочет природы и уединения. В обоих городах в это время много интересных мероприятий и мест для отдыха.

Первомайское шествие профсоюзов на Красной площади. Фото © АГН "Москва" / Сергей Киселёв

В Москве

Красная площадь и Кремль — символы столицы, которые стоит посетить в праздники. Парк Горького или другие парки Москвы для прогулок на свежем воздухе с семьёй и друзьями. Третьяковская галерея или другие музеи для того, чтобы погрузиться в искусство. Московский зоопарк для отдыха с детьми. Небольшой круиз по Москве-реке для того, чтобы по-новому взглянуть на любимый город.

В Петербурге

Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира с богатой коллекцией разных произведений искусства, в том числе гигантскими статуями атлантов. Петропавловская крепость и Петроградская сторона для знакомства с историей города. Прогулка по Невскому проспекту с его многочисленными магазинами и экспериментальными кафе. Парки и сады, такие как Царское Село или Парк 300-летия Санкт-Петербурга. Каналы города — можно прогуляться на катере или катамаране.

Погода в майские праздники 2024

Погода в майские праздники в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге обещает нам дожди и грозы.

Синоптики связывают неблагоприятные погодные условия с циклонами, которые будут активно перемещаться над территорией России. Эти циклоны принесут с собой влажный воздух и обильные осадки.

Неблагоприятная погода может существенно повлиять на планы людей во время майских праздников. Дачникам придётся отложить работы на своих участках, а любителям отдыха на природе — искать другие варианты проведения досуга. Однако в любую погоду можно посетить музеи и выставки, кинотеатры и кафе или просто провести время с друзьями и близкими дома.

Авторы Александра Вишнякова Андрей Соколов