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11 апреля, 04:51

Блокированные в Нальчике боевики открыли огонь на предложение сдаться

Блокированные на территории садового товарищества "Насып" в Нальчике боевики открыли огонь на предложение спецназа сдаться после блокировки. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов", — говорится в сообщении ведомства.

Работа правоохранителей в Нальчике, где ввели режим КТО. Видео © НАК

На распространённом НАК видео показан район, где был введён режим контртеррористической операции (КТО). Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов.

Обложка ©

Кадр видео НАК

Артур Лапсаков
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