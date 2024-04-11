Блокированные в Нальчике боевики открыли огонь на предложение сдаться

Блокированные на территории садового товарищества "Насып" в Нальчике боевики открыли огонь на предложение спецназа сдаться после блокировки. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов", — говорится в сообщении ведомства.

Работа правоохранителей в Нальчике, где ввели режим КТО. Видео © НАК