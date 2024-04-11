Не выходите замуж за дурачка: 7 имён самых глупых мужчин по версии женщин

Вы наверняка замечали, что люди с одинаковыми именами до боли похожи между собой. У них словно одни и те же повадки, загоны и привычки. Некоторые эзотерики считают, что мужские имена оказывают прямое влияние и на интеллект своих носителей. Некоторые из них — приговор для человека. Какие красивые мужские имена носят люди с не очень высоким интеллектом, по мнению дам?

1. Иван

Некоторые русские мужские имена считаются глупыми, поскольку это мнение привил западный кинематограф. Фото © Freepik / stokking

Носители этого популярного мужского имени не просто так считаются глупыми людьми. Популяризировали такое мнение персонаж Иван-дурак и западный кинематограф, в котором все русские показываются недалёкими людьми и зовутся именно так. Некоторые мужчины по имени Иван действительно обладают низким интеллектом. Они добрые и легко доверяют людям, чем те и пользуются. К тому же Вани часто совершают глупые и смешные поступки.

2. Антон

Некоторые мужские имена носят те, с кем постоянно случается конфуз. Например, в жизни у Антонов всегда происходят беды. Они не могут и дня прожить без того, чтобы куда-то не вляпаться, чем веселят окружающих. Некоторые названные Антонами не умеют логически мыслить и предугадывать ход событий. Более того, в будущем научиться решать проблемы до их наступления они тоже не могут.

3. Руслан

Отдельные мужские имена считаются глупыми, поскольку их носители принимают решения слишком быстро. Причём они зачастую неверные. Фото © Freepik / stokking

Нередко дамы считают недалёкими и Русланов, поскольку мужчины не умеют быстро анализировать ситуацию. В результате решения принимаются ими оперативно, но неправильно. Из-за этого такой парень постоянно загоняет себя в безвыходные ситуации. К тому же Русланы слишком сильно прислушиваются к мнению других людей. Их легко переманить на противоположную "идеологическую" сторону. Что нередко бесит женщин.

4. Артём

Носители некоторых мужских имён очень любят поучать других, хотя сами в жизни мало что понимают. Яркий пример — Артём. Такие мужчины очень высокомерны и твердолобы, по мнению партнёрш. Им очень трудно доказать свою точку зрения. Артёмы никого не слушают и не обращают внимания на объективные факты.

5. Валерий

Некоторые Валеры считаются глупыми, поскольку не понимают технические науки. Фото © Freepik / whyhomestudio

Парни с именем Валерий чаще всего имеют пробелы во многих сферах жизни. Например, им почти никогда не удаётся освоить технические науки. Дома Валеры — настоящие бытовые инвалиды. Они не могут ни приготовить, не накосячив с рецептом, ни погладить вещи. Если замечают въевшуюся грязь, не знают, как её отмыть. Поэтому часть мужчин, которых зовут Валериями, женщины заслуженно считают недалёкими.

6. Илья

Красивое мужское имя наделяет своего носителя многими положительными характеристиками. Например, такие парни зачастую добрые и позитивные. Но у некоторых представителей имени Илья есть одна оплошность, которая и мешает попасть парням в список умных, — неумение стратегически мыслить. Такой человек с трудом может построить долгосрочные планы на свою жизнь. К тому же эти мужчины довольно редко читают.

7. Глеб

Отдельные красивые мужские имена носят инфантильные люди, которые в зрелом возрасте мыслят по-детски. Например, глупыми часто бывают Глебы. Фото © Freepik / stokking