Чем важны лесоклиматические проекты и почему их сложно оценить Сейчас растёт интерес к лесоклиматическим проектам. Они очень важны для защиты окружающей среды. Впрочем, есть сложности в методологии их оценки. Эта проблема широко обсуждается в экспертном сообществе. 12 апреля, 08:31 Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Лесные климатические проекты сложны. Причём как с точки зрения их методологического обеспечения, так и в реализации. Методы мониторинга состояния естественных экосистем требуют постоянного совершенствования. Методологии природно-климатических проектов нужно постоянного уточнять и актуализировать. Крупнейший в России добровольный лесной климатический проект по авиационной охране лесов от пожаров реализует РУСАЛ. Площадь лесного участка в Красноярском крае, охваченного проектом, превышает 500 тысяч гектаров. Мероприятия проекта включают в себя мониторинг пожарной опасности силами малой авиации, поддержание готовности персонала и техники к тушению лесных пожаров и операции по тушению лесных пожаров на выделенной территории.

Площадь лесного участка в Красноярском крае, охваченного проектом, превышает 500 тысяч гектаров. Мероприятия проекта включают в себя мониторинг пожарной опасности силами малой авиации, поддержание готовности персонала и техники к тушению лесных пожаров и операции по тушению лесных пожаров на выделенной территории.

В 2021 году Стратегия низкоуглеродного развития России (СНУР-2050) среди мер по декарбонизации отраслей экономики и увеличению поглощающей способности управляемых экосистем придала особое значение мерам по охране и защите лесов, повышению эффективности борьбы с лесными пожарами и наращиванию потенциала авиационных сил по борьбе с лесными пожарами.

Как рассказала директор по устойчивому развитию алюминиевой компании Елена Мякотникова, лесные климатические проекты — одни из основных реализуемых природно-климатических проектов в международной практике. Они обладают высокой экономической и технологической доступностью. Кроме того, они обеспечены широким спектром апробированных методологий. Однако барьером на пути к реализации потенциала данного типа проектов может стать постоянная необходимость уточнения и актуализации существующих методологий, а также необходимость совершенствования методов мониторинга состояния естественных экосистем.

Евгений Шварц, член совета директоров РУСАЛа, председатель Комитета по охране труда, промышленной безопасности и экологии, отметил наличие большого количества вопросов, связанных с методологическим обеспечением и практикой реализации лесных климатических проектов и в России, и в мире. Это и проблемы обоснования базовой линии, и расчёты климатического эффекта проекта, и обоснование дополнительности, и другие вопросы. Так, некачественный лесной климатический проект может привести к значительным репутационным рискам. Так, например, происходило на международном уровне в 2023 году, когда более 90% углеродных единиц, выпущенных по результатам реализации климатических проектов в тропических лесах, были признаны необеспеченными реальным сокращением выбросов ПГ.

В этой связи Евгений Шварц отдельно остановился на важности проведения публичных обсуждений лесных климатических проектов на всех стадиях проектной деятельности. Чем более открыто идёт обсуждение рисков, тем больше доверия к реестру углеродных единиц. В контексте выполнения Указа президента РФ от 15 июня 2022 года "О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации" Евгений Шварц подчеркнул значимость реализации лесного климатического проекта, направленного на авиационную борьбу с лесными пожарами.

Авторы Валерия Мишина