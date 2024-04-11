Большие данные сотового оператора помогут открыть новые направления туризма в Приморье Аналитики провели оценку туристических потоков, которая позволит сформировать портрет гостя Приморского края, проверить гипотезы о местах притяжения путешественников и запустить новые туристические маршруты. 11 апреля, 14:25 Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Аналитические сведения, собранные платформой "Цифровой туризм", переданы Туристско-информационному центру Приморья и Агентству по туризму Приморского края для дальнейшего использования в проектах.

Согласно отчётам МегаФона, составленным на основе агрегированных данных, за последние три года туристический поток в край вырос на 68%, при этом наиболее активную динамику визитёры показали в 2023 году. Основной спрос пришёлся на июль и сентябрь. Главным интересом путешественников остаётся Владивосток. В городе есть возможность отдохнуть на каменистых и песчаных пляжах Японского моря, попробовать дальневосточную кухню, познакомиться с историей края.

В прошлом году в крае побывали жители более 100 иностранных государств и практически всех (82) регионов страны. Самые частые гости Приморья приезжали из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей, среди иностранцев активнее всего Дальний Восток выбирали граждане Китая.

— Благодаря аналитике сотового оператора мы можем предсказывать туристические тренды и адаптироваться к изменяющимся потребностям путешественников, а также развивать новые направления туризма в регионе. Это важно для формирования конкурентного рынка и привлечения большего числа отдыхающих. Ведь Приморье — это не только пляжный или гастрономический отдых, но и событийный, экологический и сельский. В целом аналитика "Цифрового туризма" помогает сделать инвестиции в развитие точными и получить максимальную отдачу, — прокомментировал руководитель Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

— Внутренний туризм переживает полномасштабный бум, и наш сервис, основанный на аналитике big data, становится реальным помощником для регионов. Данные, которые мы транслируем, — ценная информация о посещаемости различных мест, предпочтениях туристов и их поведении, — используются бизнесом и госструктурами для принятия стратегических решений. Так, например, "Цифровой туризм" уже активно помогает развитию направления в Республике Северная Осетия – Алания, Республике Саха (Якутия), на Ставрополье, в Краснодарском крае, Калужской и Мурманской областях. В последнем регионе благодаря полученным в ходе анализа данным было подтверждено решение о развитии нового туристического кластера на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий — "Валла Тунтури". А в Якутии данные цифровой платформы используются для развития охотничьего туризма на северных территориях, — говорит директор сотовой компании в Приморском крае Роман Матвиенко.

Авторы Валерия Мишина