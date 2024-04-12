Не одни во вселенной: 4 жутких случая "контакта" космонавтов с НЛО В день космонавтики 12 апреля мы вспоминаем достижения людей, кому удалось побывать на орбите нашей планеты. Но что они видели там, в космосе? Только звёзды или нечто не поддающееся рациональному объяснению? Рассказываем интересные, но пугающие истории космонавтов. 12 апреля, 06:00 Астронавты-призраки и встреча с пришельцами: что самое страшное в работе космонавтов, чей праздник отмечается 12 апреля? Обложка © Getty Images / gremlin

День космонавтики отмечают не только в России, но и ряде других государств СНГ. Памятная дата ассоциируется в первую очередь с подвигом гражданина СССР Юрия Гагарина, который 12 апреля 1961 года корабле "Восток-1" облетел всю Землю за 108 минут и успешно вернулся. Позже покорять орбиту отправились и другие советские космонавты. Например, 16 июня 1963 года на космическом корабле "Восток-6" совершила полёт первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Во время путешествий по орбите Земли космонавты сталкивались как с неописуемой красотой небесного пейзажа, так и со странными неопознанными летающими объектами — НЛО. Сегодня в честь Дня космонавтики, 12 апреля, Life.ru расскажет несколько страшилок, которые заставят даже скептиков усомниться, что в галактике мы одни. Вот с чем приходится сталкиваться космическим путешественникам во время полётов.

1. Советский космонавт увидел белый неопознанный летающий объект

Советские космонавты иногда сталкивались с жуткими явлениями во время полётов. Например, с НЛО. Фото © Wikipedia, © Shutterstock / FOTODOM

Один из космонавтов СССР Муса Манаров в 1991 году выполнял задачу на Международной космической станции. Во время неё он увидел довольно странный неопознанный летающий объект. Белый предмет был маленьким. Но при подробном рассмотрении становилось понятно, что это не просто космические обломки. Не исключено, что увиденная Манаровым вещь имела внеземное происхождение.

2. Русский космонавт Ковалёнок наблюдал в космосе "палец"

Российские космонавты выполняют задачи не хуже советских. А ещё во время полётов им попадаются странные внеземные объекты. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС, ITAR-TASS

Довольно жуткий случай произошёл с российским космонавтом Владимиром Ковалёнком. Он выполнял миссию на орбитальной станции под кодовым названием "Салют-6". Выглядывая в иллюминатор, астронавт увидел пугающий объект. Он был очень маленьким, буквально, как человеческий палец. Ковалёнок разглядывал предмет и долго пытался понять, что это перед ним. Но через некоторое время вещь взорвалась и распалась на две части. Российский космонавт очень испугался, ведь почти сразу после этого объект попал в тень и пропал.

3. Китайский космонавт Ян Ливэй услышал жуткий стук на корабле

Интересные факты о космонавтах: они внимательно относятся к любым звукам за бортом. Китайский тайконавт, например, считает, что об его корабль стучало внеземное существо. Фото © Wikipedia, © ТАСС / Фотоком — ИТАР-ТАСС

Не только российские астронавты бывают в космосе. Небесные просторы бороздят ещё и специалисты из других стран, в частности Китая. Страшный случай произошёл с тайконавтом Яном Ливэем. Он отправился на миссию на "Шэньчжоу-5". Но полёт прошёл не без приключений. Ливэй рассказывал, что нечто сильно стучало по его кораблю. Причём очень громкий звук был слышен во всех помещениях. Вот только китайскому космонавту так и не удалось понять, откуда он исходил, он посчитал, что это были проделки НЛО.

4. Советские космонавты-призраки — сказка или реальность?

Советские астронавты в космосе появились первыми. Чтобы очернить их подвиг, Запад распространял про героев СССР фейки и жуткие легенды. Фото © Telegram / Kandinsky

Другая жуткая история обрела популярность ещё в прошлом веке. Западные пропагандисты распространяли теорию заговора, что советский космонавт Юрий Гагарин был не первым, кого отправили в космос. Якобы СССР до его полёта запускал и другие корабли, которые разбивались.

Согласно западным страшилкам, в составе экипажа, отправившегося в космос до Гагарина, было 12 человек. Во время "крушения" они подавали сигнал SOS. Причём неизвестно, что привело к их гибели (если она вообще была) — трагическая случайность или вмешательство внеземных цивилизаций.

Итальянцы даже заявляли, что якобы "слышали стоны и русский говор" в модуле связи в момент "крушения призрачных кораблей". Но поскольку официальных подтверждений этой теории не представлено, её можно считать фейком.

Авторы Никита Фартов