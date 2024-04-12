С 1 мая магазины установят новые цены на строительные материалы: На что обратить внимание покупателям На майские праздники приходится пик высокого строительного сезона. В этом году переписывать ценники магазины начали уже с середины апреля. Какие товары для строительства и ремонта подорожают, а какие подешевеют? 11 апреля, 21:33 В майские праздники начинается высокий строительный сезон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Как изменятся цены на стройматериалы перед майскими праздниками

Цены на строительные материалы уже начали сезонный рост. Дорожают металл, кровля, лакокрасочные изделия, отделка — всё, что можно применять в отделке как квартир, так и загородных домов.

— Мы от поставщиков уже получили уведомления по индексации цен на металл и материалы из древесины — до 15%. Увеличиваются и сроки поставок материалов. На некоторые позиции типа lvl-деталей они увеличились до одной – двух недель, а в случае с клеёным брусом можно ждать и в два раза дольше обычного, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

По его прогнозам, повышение цен продолжится и в среднем строительство дома подорожает к началу мая на 10%. В разных группах материалов индексация составит от 5 до 30% в зависимости от возможности их импортозамещения и наличия иностранных комплектующих. Наиболее чувствительна к волатильности валют премиальная импортная инженерия, которую не заменить отечественной в домах класса комфорт плюс и премиум.

Максим Лазовский обратил внимание, что такая тенденция сохранится до конца мая. С завершением высокого строительного сезона цены зафиксируются и стабилизируются.

— Цены на деревянные пиломатериалы в мае не сильно изменятся. Ожидаются сезонные колебания, но мы предвидим лишь незначительное увеличение цены примерно на 5%. Такое повышение окажется незаметным для потребителя, строящего коробку дома. В строительных сметах такие колебания заложены изначально. Куда более выраженно может измениться цена строительства под ключ. Начинается горячий сезон — растёт спрос и поднимается стоимость работ. Поэтому строительство домов с микрокомпаниями может обойтись потребителю на 10% дороже. У крупных застройщиков это опять же заложено в смету, — отметил директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Как снизить затраты на стройматериалы без потери качества

При загородном строительстве часто возникает ситуация, когда у собственников или у малых строительных компаний остаются материалы. Их можно приобрести дешевле через площадки бесплатных объявлений или через знакомых. Это отличная возможность сэкономить, особенно если срок службы таких материалов ещё долгий. Такую рекомендацию дал генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

— Стоит отметить, что с приближением загородного сезона первыми подорожают земляные материалы, такие как песок и щебень, а также услуги доставки. Поэтому имеет смысл закупить необходимые материалы заранее, чтобы избежать увеличения цен. Для сохранения стоимости материалов можно воспользоваться несколькими стратегиями. Например, можно обратиться к специализированным сервисам, где предоставляются услуги рассрочки без процентов на несколько месяцев. Это позволяет закупить все необходимые материалы заранее и избежать повышения цен, — пояснил Виктор Лукин.

Некоторые строительные компании предлагают своим клиентам накопительные системы скидок или специальные предложения. Стоит обратиться к ним и узнать о возможности получить дополнительные скидки.

Виктор Лукин отметил, что планирование поможет сэкономить на строительных материалах и избежать роста затрат. Совместные закупки, использование специализированных сервисов и поиск дополнительных скидок — ключевые стратегии, которые позволят сэкономить на строительном проекте.

Строители рассказали, какие материалы подорожают первыми. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Что будет с ценами на мебель

При отсутствии стресс-факторов, обусловленных в последние годы геополитикой и курсами валюты, рост цен на мебель в мае может быть в пределах 3–5%. Коснётся он в первую очередь тех категорий товаров, в производстве которых наиболее ощутима зависимость от иностранных комплектующих, материалов и фурнитуры. Такой прогноз сделал генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

— Однако я добавлю, что перед началом традиционного дачного сезона аналитики провели исследования наиболее популярных товаров. Покупателям стоит изучать предстоящие акции и скидки, чтобы приобрести мебель с наибольшей выгодой. Например, кухни, шкафы и кровати, — добавил Сергей Шихов.

Авторы Нина Важдаева