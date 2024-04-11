Эксперты ЭИСИ: Для Донбасса война началась не два года, а 10 лет назад 11 апреля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) "провёл круглый стол на тему "Донбасс: 10 лет войны". 11 апреля, 15:38 С момента провозглашения Донецкой Народной Республики прошло 10 лет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

С момента провозглашения Донецкой Народной Республики прошло 10 лет. Это стало одним из ключевых событий не только истории Донбасса, не только истории России, но и мира, отметил в начале дискуссии модератор круглого стола, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

С 2014 года жители Донбасса героически сражались с киевским режимом за право быть свободными, а последние два года вместе с другими российскими бойцами — за будущее нашей общей родины. Эта тема затмевает по важности очень многое. Очень часто мы слышим, что Россия начала войну в феврале 2022 года, а то, что происходило с 2014 года в Донбассе, игнорируется. Павел Данилин

Для Донбасса война идёт не два, а 10 лет, уверен политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. Он подробнее рассказал о том, с чего всё началось в Донецке в 2014 году.

"В феврале 2014 года начались убийства, был убит первый человек, после чего произошел разгром палаточного городка Антимайдана. В марте 2014 года в Донецк были направлены так называемые «поезда дружба» для организации митинга якобы за целостность Украины, поехали "учить любить родину". Среди участников были представители запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". Экспедиции "майдановцев" на Донбасс являлись ничем иным как актом устрашения. Киевские власти пытались запугать местных жителей. На этом фоне действия стран НАТО выглядели как попытки вмешаться с миротворческой инициативой — были подписаны Минские соглашения. Впоследствии Ангела Меркель и Франсуа Олланд признали, что Минские соглашения – это уловка, которая позволила Украине выиграть время для тщательной подготовки наступления на Луганскую и Донецкие республики.". Александр Асафов

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. И это решение Президента России – давно назревшее и единственное, говорит и Алексей Муратов, депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики, руководитель Центрального исполкома общественного движения "Донецкая республика".

"После начала переворота десятки тысяч людей вышли на площадь Ленина, этих людей некому было возглавить, некому было руководить этим народным порывом, ведь элиты тогда все были куплены. Тогда нынешний глава Донецкой народной республики, Денис Пушилин — простой парень, который вышел на сцену и выступил. К нему подошли десятки активистов, прося планировать дальнейшие действия. Такие простые парни и возглавили этот народный порыв. В последнее время все больше начинаешь понимать, что мы правы, что мы встали на защиту наших предков, нашей истории, не позволяем эту историю переписать. Жители единогласно приняли решение интегрироваться с Российской Федерацией. Мы стали частью России благодаря Владимиру Путину", — добавил эксперт.

Алексей Муратов: 10 лет мы строили мостовую в Российскую Федерацию. Видео © ЭИСИ

Вслед за Донецком сопротивляться киевскому режиму всеми силами стал Луганск. Уже 1 марта 2014 года над зданием Луганской государственной областной администрации был поднят флаг Российской Федерации. Подробнее рассказал Александр Криеренко, замсекретаря Луганского регионального отделения партии "Единая Россия" и председатель комитета Народного Совета ЛНР по законодательству и госстроительству.

"Мы не переставали надеяться на то, что мы вернемся в состав нашей большой Родины. Война в Луганске началась не с 2022 года, а с 2014 года. Это изменило мир абсолютно в каждом жителе нашей республики, да и в целом всех новых регионов. Это надежда, которая в нас где-то тлела, но превратилась в уверенность, что мы теперь в составе большой семьи, что мы не согласны с тем, что происходит. Мы поняли, что нас ждет светлое будущее, которое мы построим все вместе", — отметил Криеренко.

Александр Криеренко: Война в Луганске началась не с 2022 года, а с 2014 года. Видео © ЭИСИ

Предпосылки конфликта на Донбассе были заметны еще до событий 2014 года. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

"Украина изначально была расколотая страна и в политическом, и в языковом плане, и в вопросах исторической памяти — все это было на Украине слишком проявлено. Но киевская власть же все это использовала как манипулятивные техники на различных выборах, чтобы привлечь население к голосованию. Когда произошел госпереворот, жители Юго-Востока выступили с требованиями установления русского языка и федерализации Украины, но пришла другая власть. Было много посредников, которые пытались примирить регионы, но все это вылилось в откровенную профанацию. Многие элиты тогда просто сбежали из Донбасса, и вскоре были проведены референдумы, образовались Донецкая и Луганская народные республики", — заметил спикер.

С 2014 года на Донбассе не прекращается и психологическое давление на местных жителей. По словам Александра Малькевича, члена Общественной палаты РФ, главная цель — посеять панику среди населения.

С 2014 года по настоящий день помимо горячей стадии конфликта на жителей исторических регионов нашей страны оказывается психологическое давление (запугивание, прямые угрозы, дезинформация) со стороны ЦИПсО, в том числе и телефонное мошенничество, вымогание обманным путем средств с граждан России. Информационные террористы, диверсанты находятся на самообеспечении, отбирая деньги у наших граждан, а потом пытаются этих людей использовать в качестве орудий в своей деятельности. Цель всего этого — посеять панику, деморализовать российских граждан, подстегнуть протестные настроения. Нельзя не сказать и об угрозах жителям новых регионов в период региональных избирательных кампаний 2023 году и президентской кампании 2024 году. Но в избирательной системе работает существенная когорта людей, которые провели кампании на высочайшем уровне, Александр Малькевич.

То, что произошло на Донбассе — пример того, как люди выбрали свое будущее. На этой теме детальнее остановился Владимир Скачко, обозреватель "Украина.ру". По его словам, если гражданская война погубила Украину, то "Русская весна", зародившаяся во время событий в Донецке, стала историческим событием, которое изменило все основные тренды, по которым движется мир.

"Движения в Донбассе — это подлинная демократия, восстание в форме волеизъявления, движение народа на защиту собственных прав. Люди хотели сами решить, как им воспитывать детей, на каком языке говорить, с кем союзничать — и они довели свое волеизъявление до высшей формы. Это были не политтехнологии, это ответ на несправедливость решений неконституционных властей, пришедших в ходе государственного переворота. История ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины — это история собирания русских земель, это новая интеграция. Да, война пришла, она была неизбежна, но она точно должна закончиться победой России. Закат Украины продолжается", — подчеркнул Скачко.

В завершении дискуссии эксперты отметили — история Донбасса — это, действительно, уникальный пример прямой демократии в действии, это судьбоносный выбор, который был сделан народом 10 лет назад. Россия вернула свои исторические регионы, спасла огромное количество семей, они теперь под защитой одной большой страны, которая стоит на верном пути к победе.

Авторы Марина Калегина