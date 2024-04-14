Значение имени Маргарита: совместимость, судьба и характер Что значит имя Маргарита и что можно рассказать о девушке, которую зовут Рита: какой у неё характер и судьба. С какими мужскими именами лучшая совместимость. Когда именины у Риты и другие вопросы про это имя — в материале Life.ru. 14 апреля, 08:00 Значение имени Рита в прошлом и настоящем. Обложка © Kino-teatr, ТАСС / ASSOCIATED PRESS, © Kino-teatr

Имя Рита — Маргарита — имеет латинское происхождение и является женской формой имени Ритус (Ritus), в переводе означающего "церемония" или "ритуал". В некоторых случаях оно также может быть связано с древнегреческим именем Маргарита (Margarity), что означает "жемчужина".

Варианты и сокращённые формы имени Маргарита

Маргаритка, Рита, Ританя, Ритоха, Ритоша, Ритуля, Ритуня, Ритуся, Туся, Ритуша, Марга, Марго, Маргоша, Маргуша, Мара, Маруся, Мага, Мака, Моря.

Судьба человека с именем Рита

Судьба человека с именем Рита. Фото © Freepik / ansiia

Значение имени Рита связывается с характерными чертами личности. Обладательницы имени Маргарита считаются энергичными, сильными и самостоятельными. Они отличаются целеустремлённостью, решительностью и усидчивостью, что позволяет девушкам достигать поставленных целей. Риты часто проявляют творческий потенциал и могут быть успешными в таких сферах, как искусство, литература или музыка.

Марго — женщина с прямолинейным и энергичным характером, она легко находит выход из любой ситуации. Дама чувствительна и заботлива, всегда готова помочь другим. Однако у неё есть и слабые стороны, такие как неумение прощать обиды, вспыльчивость и своенравие.

С детства Рита имеет своё мнение по любому вопросу и уделяет большое внимание учёбе. У Марго разносторонние интересы: она хорошо рисует, увлекается шахматами и танцами. Имеет склонность к музыке, живописи, вокалу и драматическому искусству. Если развивать природные способности Маргариты, она может стать успешной актрисой или художницей.

Рита с детства проявляет лидерские качества и всегда защищает обиженных. Может быть вспыльчивой. В подростковом возрасте она прислушивается к мнению родителей, особенно к матери, а отцу может быть сложно найти общий язык с ней.

Марго прямолинейна, но по мере взросления становится менее склонной к дискуссиям и спорам. В зрелом возрасте характер женщины делается ещё более непреклонным. Её трудно переубедить в чём-либо. Рита не любит шумные вечеринки и корпоративы, она скорее замкнута, чем открыта. У неё врождённая интуиция, женщина часто делает правильный выбор без раздумий. Маленькая Марго любит яркие наряды, а взрослая одевается сдержанно и со вкусом.

Характер и отличительные черты девочки с именем Рита

Каким будет характер девочки, если назвать её Рита. Фото © Freepik / lookstudio

Если родители не излишне балуют Риту, она вырастет послушным ребёнком. В коллективе дочка не ищет конфликтов с другими детьми и всегда старается избежать ссор. Если возникают проблемы, ребёнок пытается решить их самостоятельно, не обращаясь за помощью к родителям.

Рита — трудолюбивая, усидчивая и способная мыслить нестандартно. Возможно, в детстве у неё отсутствует лидерский наклон, но она всё равно никому и ни в чём не уступит. Марго упряма, но сохраняет спокойствие и выдержку. Родители должны развивать творческие способности дочери, которые присущи ей с рождения.

Совместимость в любви имени Рита

С какими именами хорошо совместимо имя Рита и как это влияет на отношения. Фото © Freepik

Хорошие отношения у Маргариты складываются с Aндpeем, Aльбepтом, Baлeнтином, Bacилием, Ильёй, Maкapом, Mиxaилом, Пaвлом, Плaтoном, Pуcлaном, Cepгeем, Фeдoтом. Haимeньшaя вepoятнocть на счастливый брак у Риты c парнями, кого зовут: Aдaм, Baлepий, Bикeнтий, Bиктop, Bячecлaв, Eгop, Mиpoн, Ceвacтьян, Юрий.

Святые покровители имени Маргарита

Святые покровители имени Рита. Фото © Wikipedia

Среди главных покровительниц имени Маргарита выделяются: Маргарита Антиохийская — мученица III века, Маргарита Мария Алакок — французская монахиня, Маргарита Кортонская — францисканская монахиня, Маргарита Гунаропуло — преподобномученица, игуменья.

Именины у Риты

Именины у Маргариты отмечаются 14 раз в году: 15 и 30 декабря, 12 и 18 января, 8 и 22 февраля, 25 марта и 11 апреля, 20 и 30 июля, 27 августа, 14 сентября, 17 октября и 16 ноября.

Знаменитости с именем Маргарита

Знаменитые личности с именем Рита: Маргарита де Валуа и Маргарита Кирилловна Морозова. Фото © Wikipedia, © Wikipedia

Маргарита — святая великомученица, дочь языческого жреца, вовлечённая кормилицей в христианство, за что в 15-летнем возрасте претерпела пытки и была обезглавлена. Маргарита де Валуа — третья дочь и седьмой ребёнок короля Франции Генриха II и Марии Медичи, вошедшая в историю под именем любвеобильной королевы Марго, персонаж знаменитого одноимённого романа Александра Дюма. Маргарита Михайловна Тучкова — жена героя Отечественной войны 1812 г. Александра Алексеевича Тучкова. Маргарита Кирилловна Морозова — известная русская меценатка, одна из крупнейших представительниц религиозно-философского и культурного просвещения России начала ХХ века. Маргарита Наваррская — французская принцесса, сестра короля Франциска I, одна из первых женщин-писательниц во Франции. Маргарита Терехова — актриса. Маргарет Тэтчер — премьер-министр Великобритании.

Авторы Елизавета Терешкова