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Значение имени Маргарита: совместимость, судьба и характер

Что значит имя Маргарита и что можно рассказать о девушке, которую зовут Рита: какой у неё характер и судьба. С какими мужскими именами лучшая совместимость. Когда именины у Риты и другие вопросы про это имя — в материале Life.ru.

14 апреля, 08:00
Значение имени Рита в прошлом и настоящем. Обложка © Kino-teatr, ТАСС / ASSOCIATED PRESS, © Kino-teatr

Значение имени Рита в прошлом и настоящем. Обложка © Kino-teatr, ТАСС / ASSOCIATED PRESS, © Kino-teatr

Имя Рита — Маргарита — имеет латинское происхождение и является женской формой имени Ритус (Ritus), в переводе означающего "церемония" или "ритуал". В некоторых случаях оно также может быть связано с древнегреческим именем Маргарита (Margarity), что означает "жемчужина".

Варианты и сокращённые формы имени Маргарита

Маргаритка, Рита, Ританя, Ритоха, Ритоша, Ритуля, Ритуня, Ритуся, Туся, Ритуша, Марга, Марго, Маргоша, Маргуша, Мара, Маруся, Мага, Мака, Моря.

Судьба человека с именем Рита

Судьба человека с именем Рита. Фото © Freepik / ansiia

Судьба человека с именем Рита. Фото © Freepik / ansiia

Значение имени Рита связывается с характерными чертами личности. Обладательницы имени Маргарита считаются энергичными, сильными и самостоятельными. Они отличаются целеустремлённостью, решительностью и усидчивостью, что позволяет девушкам достигать поставленных целей. Риты часто проявляют творческий потенциал и могут быть успешными в таких сферах, как искусство, литература или музыка.

Марго — женщина с прямолинейным и энергичным характером, она легко находит выход из любой ситуации. Дама чувствительна и заботлива, всегда готова помочь другим. Однако у неё есть и слабые стороны, такие как неумение прощать обиды, вспыльчивость и своенравие.

С детства Рита имеет своё мнение по любому вопросу и уделяет большое внимание учёбе. У Марго разносторонние интересы: она хорошо рисует, увлекается шахматами и танцами. Имеет склонность к музыке, живописи, вокалу и драматическому искусству. Если развивать природные способности Маргариты, она может стать успешной актрисой или художницей.

Рита с детства проявляет лидерские качества и всегда защищает обиженных. Может быть вспыльчивой. В подростковом возрасте она прислушивается к мнению родителей, особенно к матери, а отцу может быть сложно найти общий язык с ней.

Марго прямолинейна, но по мере взросления становится менее склонной к дискуссиям и спорам. В зрелом возрасте характер женщины делается ещё более непреклонным. Её трудно переубедить в чём-либо. Рита не любит шумные вечеринки и корпоративы, она скорее замкнута, чем открыта. У неё врождённая интуиция, женщина часто делает правильный выбор без раздумий. Маленькая Марго любит яркие наряды, а взрослая одевается сдержанно и со вкусом.

Характер и отличительные черты девочки с именем Рита

Каким будет характер девочки, если назвать её Рита. Фото © Freepik / lookstudio

Каким будет характер девочки, если назвать её Рита. Фото © Freepik / lookstudio

Если родители не излишне балуют Риту, она вырастет послушным ребёнком. В коллективе дочка не ищет конфликтов с другими детьми и всегда старается избежать ссор. Если возникают проблемы, ребёнок пытается решить их самостоятельно, не обращаясь за помощью к родителям.

Рита — трудолюбивая, усидчивая и способная мыслить нестандартно. Возможно, в детстве у неё отсутствует лидерский наклон, но она всё равно никому и ни в чём не уступит. Марго упряма, но сохраняет спокойствие и выдержку. Родители должны развивать творческие способности дочери, которые присущи ей с рождения.

Совместимость в любви имени Рита

С какими именами хорошо совместимо имя Рита и как это влияет на отношения. Фото © Freepik

С какими именами хорошо совместимо имя Рита и как это влияет на отношения. Фото © Freepik

Хорошие отношения у Маргариты складываются с Aндpeем, Aльбepтом, Baлeнтином, Bacилием, Ильёй, Maкapом, Mиxaилом, Пaвлом, Плaтoном, Pуcлaном, Cepгeем, Фeдoтом.

Haимeньшaя вepoятнocть на счастливый брак у Риты c парнями, кого зовут: Aдaм, Baлepий, Bикeнтий, Bиктop, Bячecлaв, Eгop, Mиpoн, Ceвacтьян, Юрий.

Святые покровители имени Маргарита

Святые покровители имени Рита. Фото © Wikipedia

Святые покровители имени Рита. Фото © Wikipedia

Среди главных покровительниц имени Маргарита выделяются: Маргарита Антиохийская — мученица III века, Маргарита Мария Алакок — французская монахиня, Маргарита Кортонская — францисканская монахиня, Маргарита Гунаропуло — преподобномученица, игуменья.

Именины у Риты

Именины у Маргариты отмечаются 14 раз в году: 15 и 30 декабря, 12 и 18 января, 8 и 22 февраля, 25 марта и 11 апреля, 20 и 30 июля, 27 августа, 14 сентября, 17 октября и 16 ноября.

Знаменитости с именем Маргарита

Знаменитые личности с именем Рита: Маргарита де Валуа и Маргарита Кирилловна Морозова. Фото © Wikipedia, © Wikipedia

Знаменитые личности с именем Рита: Маргарита де Валуа и Маргарита Кирилловна Морозова. Фото © Wikipedia, © Wikipedia

  1. Маргарита святая великомученица, дочь языческого жреца, вовлечённая кормилицей в христианство, за что в 15-летнем возрасте претерпела пытки и была обезглавлена.
  2. Маргарита де Валуа третья дочь и седьмой ребёнок короля Франции Генриха II и Марии Медичи, вошедшая в историю под именем любвеобильной королевы Марго, персонаж знаменитого одноимённого романа Александра Дюма.
  3. Маргарита Михайловна Тучкова жена героя Отечественной войны 1812 г. Александра Алексеевича Тучкова.
  4. Маргарита Кирилловна Морозова известная русская меценатка, одна из крупнейших представительниц религиозно-философского и культурного просвещения России начала ХХ века.
  5. Маргарита Наваррская французская принцесса, сестра короля Франциска I, одна из первых женщин-писательниц во Франции.
  6. Маргарита Терехова актриса.
  7. Маргарет Тэтчер — премьер-министр Великобритании.
Авторы
Елизавета Терешкова
Елизавета Терешкова
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