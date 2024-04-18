Иноагент, многодетная мать и суицидник: Что случилось с актёрами из сериала "Кухня" Как изменился Нагиев, куда делась Могилевская и почему кондитера Луи тянет на молодых. Рассказываем, в кого превратились актёры из известного сериала, который в 2012 году смотрел каждый. 18 апреля, 15:24 Как сложилась судьба героев из популярного сериала "Кухня"? Обложка © "Кухня", режиссёр Дмитрий Дьяченко и др., сценарист Василий Куценко и др. / Kinopoisk

Сериал "Кухня" стартовал 12 лет назад. Он стал самым дорогим ситкомом на российском ТВ и одним из самых рейтинговых. Посмотрим, как сложились судьбы актёров, которые сыграли любимых персонажей.

Дмитрий Владимирович — Дмитрий Нагиев

Внешне Нагиев совсем не изменился. Фото © "Кухня", режиссёр Дмитрий Дьяченко и др., сценарист Василий Куценко и др. / Kinopoisk, © YouTube / Circle Property Dubai агентство недвижимости

После владельца ресторана в "Кухне" Нагиев сыграл главные роли в сериалах "Физрук" и "Чикатило", а также в фильмах "Непрощённый", "Самый лучший день", "Ёлки", "Бумеранг". Вёл популярные телешоу "Голос" и "Две звезды". У него по-прежнему нет отбоя от предложений в новых проектах.

Личную жизнь Нагиев не выставляет напоказ. У него есть сын Кирилл от первого брака, который в 2022 году сам стал отцом. Ходят слухи, что у актёра есть и второй ребёнок — сын Марк от Натальи Коваленко. Эта женщина работала у Нагиева администратором и якобы жила с ним в гражданском браке.

Виктор Петрович — Дмитрий Назаров*

Назаров* внесён Минюстом РФ в список иноагентов. Фото © "Кухня", режиссёр Дмитрий Дьяченко и др., сценарист Василий Куценко и др. / Kinopoisk, © YouTube / Дмитрий Назаров*

Назаров* получил весомый актёрский опыт ещё до "Кухни", но популярный сериал сделал его большой звездой. Ему даже приходилось отказываться от других ролей, чтобы не сбривать фирменные усы. Актёр стал настолько неотделим от своего персонажа, что его позвали вести несколько кулинарных шоу. Потом фильмографию пополнили ещё несколько заметных проектов. Параллельно Назаров* работал в МХТ им. Антона Чехова.

О личной жизни Назаров* не распространяется. У него есть жена (третья по счёту), четверо детей и две внучки. В январе 2023-го Дмитрия* и его супругу уволили из театра, и семейная пара эмигрировала во Францию. Весной того же года артиста оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил России. Позже актёра проверяла Генпрокуратура: движение "Отцы России" нашло в его высказываниях критику СВО.

Елена Павловна — Марина Могилевская

Марина Могилевская не снимается уже три года. Фото © "Кухня", режиссёр Дмитрий Дьяченко и др., сценарист Василий Куценко и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Станислав Красильников

Могилевская начала сниматься в сериале, став мамой: в 2011 году она родила дочь Машу. Актриса не состояла в браке и не раскрывает имя отца ребёнка. Официальный статус матери-одиночки не отразился на её карьере. Параллельно с "Кухней" она играла ещё в двух сериалах — "Склифосовский" и "Плюс Любовь" — и вела шоу "ДНК" на канале НТВ.

После 2014 года активность Могилевской пошла на спад. Она приняла участие ещё в двух проектах "кухонной" франшизы, снялась в сериале "Акварели" и эпизоде "Ералаша". Но с 2021 года её фильмография не пополняется. Вместо того чтобы тусить на вечеринках, актриса с удовольствием проводит время на приусадебном участке.

Виктория Сергеевна — Елена Подкаминская

Подкаминская стала многодетной матерью. Фото © "Кухня", режиссёр Дмитрий Дьяченко и др., сценарист Василий Куценко и др. / Kinopoisk, © YouTube / Кино в деталях

До "Кухни" Подкаминской доставались либо эпизодические роли в кассовых фильмах, либо главные во второсортных сериалах. Но персонаж Виктории Сергеевны сделал её звездой: Елену стали узнавать на улицах, приглашать на телешоу и предлагать обнажённые фотосессии.

Актриса продолжает сниматься в кино и сериалах. Последние проекты с её участием — "Ева, рожай!" и "Секс. До и после". Параллельно Подкаминская работает в театре, воспитывает троих детей. У неё есть дочь от первого брака, который распался в 2015 году, а также дочь и сын от второго мужа.

Макс — Марк Богатырёв

Богатырёв едва не покончил с собой. Фото © "Кухня", режиссёр Дмитрий Дьяченко и др., сценарист Василий Куценко и др. / Kinopoisk, © YouTube / FAMETIME TV

Как и Подкаминская, Богатырёв прославился благодаря "Кухне". Но в сериале они были любовниками, а в жизни — просто добрые друзья. В реальности на "личном" у Богатырёва всё было ещё сложнее, чем на экране. Его предала девушка, а в 2013 году появились слухи, что из-за любви он едва не свёл счёты с жизнью.

Несмотря ни на что, работе актёр всегда уделял достаточно времени. У него и сейчас много предложений о съёмках: в основном в комедийном амплуа. Наладилась и личная жизнь. В 2020-м Марк взял в жёны актрису Татьяну Арнтгольц, которая родила ему сына. Причём супруги видятся не только дома, но и на съёмочной площадке, где они порой пересекаются по работе.

Костя — Виктор Хориняк

Хориняк тщательно скрывает личную жизнь. Фото © "Кухня", режиссёр Дмитрий Дьяченко и др., сценарист Василий Куценко и др. / Kinopoisk, © YouTube / Соседний Стеллаж

"Кухня" послужила трамплином для карьеры Виктора. Ему стали предлагать роли в других заметных проектах. Актёр исполнил роли в "Оттепели", "Молодой гвардии", "Последнем богатыре". Впереди ряд новых проектов, например "Ждун в кино".

О личной жизни Виктор говорит редко, тщательно скрывая её подробности. В 2013 году жена родила ему сына Ивана, но брак распался. Сейчас у актёра новая девушка. Никто не знает, как её зовут, но ходят слухи, что Хориняк стал отцом во второй раз.

Луи — Никита Тарасов

Тарасов всегда выбирал себе девушек помоложе. Фото © "Кухня", режиссёр Дмитрий Дьяченко и др., сценарист Василий Куценко и др. / Kinopoisk, © YouTube / СТС

Несмотря на то что "Кухня" сделала Тарасова знаменитым, звёзд с неба он не хватает. В его фильмографии появилось много громких проектов, но роли ему доставались в основном второстепенные. Актёр сыграл в таких сериалах, как "Домашний арест", "Метод" и "Вне себя". Последняя работа — роль в сериале "Преступление и наказание".

Во время съёмок в "Кухне" Никита познакомился с девушкой, которая была моложе его на 16 лет. Тарасов был настроен серьёзно, но родителям избранницы он не понравился. Следующий роман он закрутил с актрисой Софьей Синициной — она младше на 15 лет. Но в августе 2017-го женился на фотографе Марине Гаврюшиной. Пара воспитывает дочь.

Авторы Семен Хафизов