Оренбуржцы объединили усилия в борьбе с рекордным наводнением Жители Оренбургской области помогают друг другу. Поддерживают пострадавших от большой воды сотни волонтёров и промышленные предприятия. В эвакуации жителей затопленных сёл рядом со спасателями МЧС участвуют сотрудники промышленных предприятий. 13 апреля, 07:00 Работники аварийно-спасательного подразделения "Газпромнефть-Оренбурга" помогают вывозить жителей пострадавших от стихии пригородов Оренбурга. Обложка © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

На борьбу с паводком и ликвидацию его последствий брошены все силы и средства. Сегодня бок о бок со спасателями действуют сотрудники промышленных компаний и нефтегаза. Аварийные формирования нефтяников и их спецтехника оперативно включились в работу и участвуют в эвакуации жителей с затопленных территорий. Об этом сообщил Александр Ситников, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области.

Работники аварийно-спасательного подразделения "Газпромнефть-Оренбурга" помогают вывозить жителей пострадавших от стихии пригородов Оренбурга. В работах участвует специальная техника формирования: несколько моторных лодок и транспорт повышенной проходимости.

Нефтяники эвакуируют жителей, а также привлечены к патрулированию затопленных улиц. В пятницу, 12 апреля, они вывезли из затопленного района несколько семей, а также спасли оказавшихся в воде мужчину и пожилую женщину.

Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

— Оренбуржье переживает пик паводка. Только чёткие профессиональные действия и сплочённость помогут нам преодолеть эту ситуацию. Это общий вызов для всех оренбуржцев, и мы продолжим оказывать помощь жителям области в борьбе с этим рекордным наводнением, — рассказал Сергей Завьялов, руководитель центра управления производственной безопасностью нефтедобывающего предприятия, командир нештатного аварийно-спасательного формирования.

С начала рекордного паводка все предприятия региона включились в борьбу с большой водой. Например, оренбургские нефтяники отправили для борьбы с последствиями стихии более десяти единиц специальной техники. В эвакуации задействованы вездеходные вахтовые автобусы "Урал" и КамАЗ. Сегодня там, где уровень воды не позволяет проехать на машинах, сотрудники предприятия вывозят людей на моторных лодках.

Авторы Валерия Мишина