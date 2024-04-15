Стройняшку превратят в пампушку: 7 запретных вещей в гардеробе, которые накинут вам лишних 50 кг У каждой женщины в гардеробе должна быть правильно подобранная одежда. Неудачно купленные вещи могут испортить фигуру даже самой стройной фитоняшке. Life.ru рассказывает, какие предметы гардероба стоит носить с осторожностью, а лучше вообще выкинуть. 15 апреля, 15:30 Ошибки при выборе наряда, которые визуально полнят и делают шире. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Внешний вид женщины напрямую зависит от того, какие вещи она носит. Качественно подобранная одежда стройнит даже дам с лишним весом. Неправильно купленные предметы гардероба, наоборот, испортят даже самую тонкую и изящную фигуру. Какую одежду стоит носить очень осторожно, ведь одно неловкое движение, и вот вы визуально станете пышкой.

1. Платья со ярким принтом и размером больше вашего

Главная ошибка, стоящая вашему образу стройности, подобранные не по размеру вещи. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Одежда, не портящая внешний вид женщины, — та, которая будет сидеть на её фигуре идеально. Поэтому при подборе платья желательно покупать модели вашего текущего размера. Если хочется купить оверсайз, то вещь стоит брать максимум на размер больше. Образ многих женщин могут испортить модели с крупными контрастными рисунками, широкой полоской или крупным горохом. Поэтому, если предмет одежды во время примерки понравился не сразу и вызвал вопросы, то лучше его не носить. Скорее всего, он визуально испортит фигуру.

2. Слишком узкие вещи

Какая одежда лучше — широкая или узкая? У каждой есть свои минусы. Иногда узкая подчёркивает полноту ещё сильнее, чем широкая. Фото © Freepik

Слишком обтягивающие вещи — тоже визуально добавят вам лишних килограмм. Многие женщины ошибочно полагают, что если купить такой предмет гардероба, то он точно будет стройнить. Однако это не всегда так. Если у дамочки есть даже небольшие проблемы с лишним весом, то вещь в обтяжку, наоборот, подчеркнёт каждый изъян.

3. Большие худи

При выборе вещей не стоит покупать оверсайз худи. Они почти всегда полнят. Фото © Freepik

Носить свитера можно и нужно если они на 100% подходят по размеру, иначе будут смотреться некрасиво.

Однако в последние годы популярность набрали оверсайз-свитера с яркими деталями. Часто их делают из шерсти с большими пуговицами и другими бросающимися в глаза элементами дизайна.

Однако многие женщины не знают, как правильно носить одежду такого типа. Не рекомендуется сочетать оверсайз-свитера с джинсами скинни, иначе фигура будет казаться больше, чем есть на самом деле. Поэтому дизайнеры рекомендуют либо надевать большие свитера с брюками фасона палаццо, либо покупать модели, подходящие по размеру на 100%.

4. Объёмные топы с ярким принтом

Топы с ярким принтом легко превратят стройняшек в пухляшек Фото © Freepik

При выборе вещей женщинам, у которых есть большие и не очень проблемы с весом, рекомендуется отказаться от объёмных топов с ярким принтом или рисунком в полоску. Такой вариант может визуально расширить плечи. Отдавайте предпочтение стандартным моделям топов в сдержанных тонах — их сочетать гораздо проще.

5. Закрытые чёрные футболки из трикотажа

Неправильно подобранная одежда акцентирует внимание на проблемной части тела. Если на животе есть жирок, эти предметы гардероба визуально добавят вам ещё +50 кг. Фото © Freepik

Плотная чёрная футболка из трикотажа, если подобрана неправильно, легко станет акцентировать внимание на верхней части тела женщины и визуально её расширять. Если у дамы есть лишний вес, то смотреться предмет гардероба будет неэстетично. Талия будет казаться более объёмной, чем на самом деле.

6. Короткие рубашки

Короткие рубашки можно носить далеко не всем. Такая одежда легко может укоротить туловище и сделать на вид пышкой. Фото © Freepik

Если у женщины есть складки на животе или боках, то ей нельзя покупать короткие рубашки. Из-за них все проблемы с фигурой будут заметны невооружённым взглядом. Отдавайте предпочтение длинным рубашкам. Но есть важное правило: их можно носить только с джинсами стандартного кроя (не широкими). Рубашку при этом можно заправлять внутрь. Такой лайфхак поможет визуально удлинить ноги.

7. Предметы с бархатом

Никто не знает, как правильно надеть одежду из бархата, чтобы она не полнила. Такой материал может в любой момент визуально ухудшить фигуру из-за своих особых свойств. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Вещи с этим материалом красивые, но опасные. Выглядят такие предметы гардероба "дорого-богато", но у них есть минус. Под одним освещением бархат может стройнить фигуру, а под другим наоборот полнить. Поэтому, неправильно повернувшись к источнику света, можно "оголить складки и живот", которых на самом деле может и не быть.

Авторы Никита Фартов