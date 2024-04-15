Как выглядят самые богатые женщины России, зарабатывающие миллионы рублей каждый день Эти женщины меняют нашу страну, а вы даже не знаете, как они выглядят! Пора это исправлять. Life.ru рассказывает про семь элегантных и самых богатых красавиц России по версии журнала Forbes. 15 апреля, 13:06 Так ли красиво выглядят самые богатые женщины России? Обложка © ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков, © Wikipedia / Андрей Виноградов

Знакомимся с самыми влиятельными женщинами России в 2024 году, по версии журнала Forbes! От крупнейших онлайн-ретейлеров до гигантов нефтегазовой промышленности — эти дамы не только формируют экономический ландшафт нашей страны, но и делают это с неизменным стилем и элегантностью. Узнайте больше о том, как они сочетают бизнес с модой и каким образом влияют на мир вокруг нас.

Татьяна Бакальчук

Как выглядит Татьяна Бакальчук. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин, РБК / Михаил Гребенщиков

Состояние: $7,2 млрд Татьяна Бакальчук, 48 лет, не только успешная бизнесвумен, но и мать семерых детей. Владеет 99% акций Wildberries, крупнейшего онлайн-ретейлера России. Татьяна предпочитает элегантный бизнес-стиль в одежде, часто появляется в костюмах сдержанных тонов. Как пишет Forbes, она постоянно в движении: участвует в международных бизнес-форумах и демонстрирует пример активной и целеустремлённой женщины. Компания Татьяны продолжает расширяться, несмотря на недавние трудности, такие как пожар на складе, и теперь осваивает рынки Китая.

Ольга Белявцева

Кто такая Ольга Белявцева? Фото © Wikipedia / Андрей Виноградов

Состояние: $600 млн Forbes отмечает: 54-летняя Ольга Белявцева известна своим умением видеть потенциал в бизнесе. Она зарабатывает на инвестициях в производители детского питания и минеральной воды. Ольга предпочитает классический стиль в одежде, что подчёркивает её деловую хватку. Образ жизни Ольги воплощает стремление к элегантности и утончённости, даже в мелочах.

Светлана Демидова

Супруги Светлана и Павел Демидовы. Фото © Imghub.ru

Состояние: $550 млн Как пишет Forbes, 56-летняя Светлана Демидова стоит у руля сельскохозяйственного холдинга "Доминант", крупнейшего производителя сахара и сыра в России. Она любит носить практичную и комфортную одежду, что соответствует её активной деятельности на производстве. Умению вести дела женщины можно только позавидовать. Хотя иногда Светлана надевает красивые платья и перевоплощается в истинную леди.

Марина Седых

Как разбогатела юрист Марина Седых. Фото © Irkutskoil.com, © Irkutskoil.com

Состояние: $550 млн 63-летняя Марина Седых начинала карьеру юристом, но теперь возглавляет "ИНК-Капитал", один из крупнейших производителей нефти и газа, рассказывает Forbes. Её стиль в одежде отражает статус — строгие костюмы и аккуратные причёски... В большинстве случаев. Но и от платьев предпринимательница тоже не отказывается. Седых известна своим стратегическим мышлением и участием в крупных инвестиционных проектах.

Раиса Дёмина

Что стало и где сейчас Раиса Дёмина? Фото © ТАСС / Гавриил Григоров, Михаил Джапаридзе

Состояние: $300 млн По версии журнала Forbes, 63-летняя Раиса Дёмина, председатель совета директоров мясокомбината "Павловская Слобода", известна не только как успешный предприниматель, но и как женщина с великолепным чувством стиля. Она предпочитает деловые, но женственные наряды, которые отражают её динамичный образ жизни и уверенность. Пары её образов вполне достаточно, чтобы понять всю "атмосферу".

Наталия Опалева

Кто такая и как выглядит миллионерша Наталия Опалева. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко (справа)

Состояние: $250 млн 54-летняя Наталия Опалева, член совета директоров золотодобывающей компании GV Gold, как пишут в Forbes, излучает статус и уверенность через свой выбор одежды — предпочитает элегантные костюмы и аксессуары. Её стиль подчёркивает сильный характер и предприимчивость в управлении значительными активами. Сразу видно: денежка имеется.

Елена Соболева

Кто владеет сетью "Красное & белое", как выглядит жена Соболева. Фото © YouTube / 31 канал Челябинск

Forbes отмечают: 57-летняя Елена Соболева, супруга основателя сети "Красное & белое", делает акцент на комфорт и стиль в своём гардеробе, выбирая качественные и практичные наряды, идеально подходящие для встреч как в офисе, так и на производстве. Её образы отражают профессиональное отношение к делу и активное участие в управлении крупнейшим ретейлером страны.

Авторы Елизавета Терешкова