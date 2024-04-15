Как выглядят самые богатые женщины России, зарабатывающие миллионы рублей каждый день
Эти женщины меняют нашу страну, а вы даже не знаете, как они выглядят! Пора это исправлять. Life.ru рассказывает про семь элегантных и самых богатых красавиц России по версии журнала Forbes.
Так ли красиво выглядят самые богатые женщины России? Обложка © ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков, © Wikipedia / Андрей Виноградов
Знакомимся с самыми влиятельными женщинами России в 2024 году, по версии журнала Forbes! От крупнейших онлайн-ретейлеров до гигантов нефтегазовой промышленности — эти дамы не только формируют экономический ландшафт нашей страны, но и делают это с неизменным стилем и элегантностью. Узнайте больше о том, как они сочетают бизнес с модой и каким образом влияют на мир вокруг нас.
Татьяна Бакальчук
Как выглядит Татьяна Бакальчук. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин, РБК / Михаил Гребенщиков
Состояние: $7,2 млрд
Татьяна Бакальчук, 48 лет, не только успешная бизнесвумен, но и мать семерых детей. Владеет 99% акций Wildberries, крупнейшего онлайн-ретейлера России. Татьяна предпочитает элегантный бизнес-стиль в одежде, часто появляется в костюмах сдержанных тонов. Как пишет Forbes, она постоянно в движении: участвует в международных бизнес-форумах и демонстрирует пример активной и целеустремлённой женщины. Компания Татьяны продолжает расширяться, несмотря на недавние трудности, такие как пожар на складе, и теперь осваивает рынки Китая.
Ольга Белявцева
Кто такая Ольга Белявцева? Фото © Wikipedia / Андрей Виноградов
Состояние: $600 млн
Forbes отмечает: 54-летняя Ольга Белявцева известна своим умением видеть потенциал в бизнесе. Она зарабатывает на инвестициях в производители детского питания и минеральной воды. Ольга предпочитает классический стиль в одежде, что подчёркивает её деловую хватку. Образ жизни Ольги воплощает стремление к элегантности и утончённости, даже в мелочах.
Светлана Демидова
Супруги Светлана и Павел Демидовы. Фото © Imghub.ru
Состояние: $550 млн
Как пишет Forbes, 56-летняя Светлана Демидова стоит у руля сельскохозяйственного холдинга "Доминант", крупнейшего производителя сахара и сыра в России. Она любит носить практичную и комфортную одежду, что соответствует её активной деятельности на производстве. Умению вести дела женщины можно только позавидовать. Хотя иногда Светлана надевает красивые платья и перевоплощается в истинную леди.
Марина Седых
Как разбогатела юрист Марина Седых. Фото © Irkutskoil.com, © Irkutskoil.com
Состояние: $550 млн
63-летняя Марина Седых начинала карьеру юристом, но теперь возглавляет "ИНК-Капитал", один из крупнейших производителей нефти и газа, рассказывает Forbes. Её стиль в одежде отражает статус — строгие костюмы и аккуратные причёски... В большинстве случаев. Но и от платьев предпринимательница тоже не отказывается. Седых известна своим стратегическим мышлением и участием в крупных инвестиционных проектах.
Раиса Дёмина
Что стало и где сейчас Раиса Дёмина? Фото © ТАСС / Гавриил Григоров, Михаил Джапаридзе
Состояние: $300 млн
По версии журнала Forbes, 63-летняя Раиса Дёмина, председатель совета директоров мясокомбината "Павловская Слобода", известна не только как успешный предприниматель, но и как женщина с великолепным чувством стиля. Она предпочитает деловые, но женственные наряды, которые отражают её динамичный образ жизни и уверенность. Пары её образов вполне достаточно, чтобы понять всю "атмосферу".
Наталия Опалева
Кто такая и как выглядит миллионерша Наталия Опалева. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко (справа)
Состояние: $250 млн
54-летняя Наталия Опалева, член совета директоров золотодобывающей компании GV Gold, как пишут в Forbes, излучает статус и уверенность через свой выбор одежды — предпочитает элегантные костюмы и аксессуары. Её стиль подчёркивает сильный характер и предприимчивость в управлении значительными активами. Сразу видно: денежка имеется.
Елена Соболева
Кто владеет сетью "Красное & белое", как выглядит жена Соболева. Фото © YouTube / 31 канал Челябинск
Forbes отмечают: 57-летняя Елена Соболева, супруга основателя сети "Красное & белое", делает акцент на комфорт и стиль в своём гардеробе, выбирая качественные и практичные наряды, идеально подходящие для встреч как в офисе, так и на производстве. Её образы отражают профессиональное отношение к делу и активное участие в управлении крупнейшим ретейлером страны.