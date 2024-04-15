Эксперт объяснил, как заработать на инвестициях в квартиры

Для покупки жилья необходимо выбирать только ликвидные квартиры, обращать внимание стоит на транспортную доступность, цену и вид из окна. Об этом рассказал эксперт по недвижимости Анатолий Пысин.

"Ликвидность жилья определяется рядом параметров. На первом месте стоит локация. То есть объект должен располагаться в районе с хорошей транспортной доступностью, всей необходимой для комфортной жизни социальной, спортивной, торговой инфраструктурой. В Москве важна близость метро", — сказал специалист по недвижимости в беседе с РИАМО.

Для большинства важен и год постройки дома. Сейчас почти вся хотят жить в новых комплексах, поэтому самыми привлекательными вариантами для инвестиций будут квартиры в современных проектах, добавил эксперт.

Ещё одним важным параметром, по словам Пысина, является вид из окна. Менее рентабельны квартиры, из которых приходится наблюдать ТЭЦ, кладбище или шоссе. Ценится же недвижимость с видом на зелёные зоны, воду, реки, пруды и каналы. То есть в первую очередь важны те параметры, которые нельзя изменить в границах самой квартиры.

"С точки зрения количества комнат и площади самыми инвестиционно-привлекательными являются не малогабаритные студии по 15–16 "квадратов", но и не очень большие объекты. Наиболее востребованы однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а также "евродвушки" с большой кухней-гостиной и изолированной спальней", — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что ключевым критерием выбора является цена ниже рыночной. Любой хороший объект, который можно приобрести с дисконтом, обладает инвестиционным потенциалом. При этом скидка должна быть порядка 15–25%, а чем выше цена, тем больше должен быть дисконт. Кроме того, квартиры на столичном рынке недвижимости можно разделить на несколько категорий.

"В Москве все нормальные квартиры, которые дешевле 10–12 млн рублей, самые интересные для инвестиций варианты сегодня. Следующий тип объектов стоит уже от 12 до 20 млн. Ещё один от 20 до 30 млн. Квартиры стоимостью свыше 30 млн редко приобретаются в инвестиционных целях", — резюмировал Пысин.