5 забытых рецептов каш, чтобы приготовить их так, словно вы вернулись в своё советское детство То, что мы ели в детстве, навсегда остаётся в памяти как что-то самое вкусное, то, что повторить невозможно. Но нет. Достаточно знать несколько правильных рецептов — и путешествие назад в СССР вам обеспечено. 17 апреля, 16:30 Каша как в детском саду, но без комочков — забытые рецепты из СССР. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Собрали пять знаковых рецептов, которые перенесут вас в те беззаботные времена. Каждый из них несёт в себе частицу истории и традиции, которые делают обычный завтрак настоящим ритуалом. Готовы вернуться назад во времена СССР и оказаться в детском саду или школьной столовой? Тогда запоминайте, как приготовить те самые каши.

1. Манная каша как в СССР: пошаговый рецепт

Манная каша, как её готовили во времена Союза: рецепт. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

Манная каша на молоке — это настоящая классика советского завтрака. Нежная, приятная текстура мгновенно переносит в беззаботные детские дни. Лёгкая в приготовлении, это отличный выбор для быстрого и питательного начала дня. А вот как её готовить так, чтобы точно получилось как в СССР.

Ингредиенты для манной каши как из детства

1 стакан манной крупы

5 стаканов молока

1 столовая ложка сахара

соль по вкусу

сливочное масло — по желанию, для подачи

Рецепт

Довести молоко до кипения. Тонкой струйкой всыпать манную крупу, постоянно помешивая. Варить на медленном огне 10 минут, пока каша не загустеет. В конце добавить сахар и соль, хорошо перемешать. Подать с кусочком сливочного масла на вершине.

2. Геркулесовая каша из советских столовок

Как готовить вкусную геркулесовую кашу: рецепт и инструкция. Фото © ТАСС / Александр Карелин

Геркулесовая каша, насыщенная питательными веществами, была и остаётся символом здорового завтрака. Хотя её консистенция могла быть причиной детского недовольства, никто не мог отрицать её пользу для здоровья и силы. Варённая на молоке, с добавлением масла или варенья, она превращается в настоящий десерт, который заряжает энергией на весь день.

Ингредиенты для приготовления геркулесовой каши

1 стакан овсяных хлопьев

2,5 стакана молока

соль — по вкусу

масло/варенье/сахар — по вкусу

Советский рецепт геркулесовой каши

Вскипятить молоко. Всыпать овсяные хлопья, уменьшить огонь. Варить 10–15 минут до загустения, постоянно помешивая. Посолить по вкусу, в конце добавить масло, варенье, сахар.

3. Вкус советского детства: рисовая каша

Рисовая каша времён СССР: забытый рецепт. Фото © ТАСС / Евгений Шулепов

Рисовая каша — воплощение утончённости и нежности. Рис, сваренный до кремовой консистенции, напоминает о завтраках в детском саду. Эта каша — идеальный выбор для тех, кто предпочитает лёгкие и деликатные начинки вроде свежих фруктов или сгущённого молока.

Ингредиенты для той самой рисовой каши

1 стакан риса

4 стакана молока

1 столовая ложка сахара

соль — по вкусу

Пошаговый рецепт рисовой каши из СССР

Промыть рис, всыпать в кипящую воду, варить 5–8 минут. Откинуть на дуршлаг. Вскипятить молоко, добавить рис и варить на медленном огне 15 минут. Добавить соль и сахар, накрыть крышкой и оставить на 10–15 минут на водяной бане.

4. Нелюбимая детсадовцами СССР пшённая каша

Как приготовить пшёнку в домашних условиях, чтобы получился вкус советского детства. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Пшённая каша часто остаётся недооценённой, но на самом деле она способна удивить своим мягким вкусом и текстурой. В советское время её готовили на медленном огне, чтобы полностью раскрыть сладость и аромат пшена. Этот рецепт напомнит о том, как важно уделять время приготовлению пищи, чтобы достичь идеального результата.

Какие продукты нужны для приготовления пшённой каши

1 стакан пшена

3 стакана молока

1 столовая ложка сахара

соль — по вкусу

Простой рецепт пшённой каши как в СССР

Хорошо промыть пшено. Вскипятить молоко, всыпать пшено. Варить на слабом огне 30 минут, периодически помешивая. Добавить соль и сахар, хорошо размешать и поставить на водяную баню на 15–20 минут.

5. Каша "Дружба" — рецепт перенесёт в СССР

Необычный и забытый рецепт каши "Дружба" — её готовили только в СССР. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

Каша "Дружба" — это такой кулинарный мост между поколениями. Сочетание пшена и риса в одном блюде символизирует единение разных вкусов и традиций. Этот рецепт отражает дух коллективизма и товарищества, когда каждый участник семьи или дружеского коллектива вносил что-то своё в общее дело — будь то приготовление завтрака или уборка после него.

Ингредиенты для советской каши "Дружба"

полстакана пшена

полстакана риса

4 стакана молока

2 столовые ложки сахара

соль — по вкусу

сливочное масло

Пошаговый рецепт каши "Дружба"

Промыть рис и пшено. Вскипятить молоко, засыпать рис и пшено. Добавить сахар и соль. Варить около 30 минут, периодически помешивая. В конце добавить сливочное масло, хорошо перемешать, укутать кастрюлю и оставить доходить в тепле на 30 минут.

Авторы Сергей Трофимов