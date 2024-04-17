5 забытых рецептов каш, чтобы приготовить их так, словно вы вернулись в своё советское детство
То, что мы ели в детстве, навсегда остаётся в памяти как что-то самое вкусное, то, что повторить невозможно. Но нет. Достаточно знать несколько правильных рецептов — и путешествие назад в СССР вам обеспечено.
Каша как в детском саду, но без комочков — забытые рецепты из СССР. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Собрали пять знаковых рецептов, которые перенесут вас в те беззаботные времена. Каждый из них несёт в себе частицу истории и традиции, которые делают обычный завтрак настоящим ритуалом. Готовы вернуться назад во времена СССР и оказаться в детском саду или школьной столовой? Тогда запоминайте, как приготовить те самые каши.
1. Манная каша как в СССР: пошаговый рецепт
Манная каша, как её готовили во времена Союза: рецепт. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин
Манная каша на молоке — это настоящая классика советского завтрака. Нежная, приятная текстура мгновенно переносит в беззаботные детские дни. Лёгкая в приготовлении, это отличный выбор для быстрого и питательного начала дня. А вот как её готовить так, чтобы точно получилось как в СССР.
Ингредиенты для манной каши как из детства
- 1 стакан манной крупы
- 5 стаканов молока
- 1 столовая ложка сахара
- соль по вкусу
- сливочное масло — по желанию, для подачи
Рецепт
- Довести молоко до кипения.
- Тонкой струйкой всыпать манную крупу, постоянно помешивая.
- Варить на медленном огне 10 минут, пока каша не загустеет.
- В конце добавить сахар и соль, хорошо перемешать.
- Подать с кусочком сливочного масла на вершине.
2. Геркулесовая каша из советских столовок
Как готовить вкусную геркулесовую кашу: рецепт и инструкция. Фото © ТАСС / Александр Карелин
Геркулесовая каша, насыщенная питательными веществами, была и остаётся символом здорового завтрака. Хотя её консистенция могла быть причиной детского недовольства, никто не мог отрицать её пользу для здоровья и силы. Варённая на молоке, с добавлением масла или варенья, она превращается в настоящий десерт, который заряжает энергией на весь день.
Ингредиенты для приготовления геркулесовой каши
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 2,5 стакана молока
- соль — по вкусу
- масло/варенье/сахар — по вкусу
Советский рецепт геркулесовой каши
- Вскипятить молоко.
- Всыпать овсяные хлопья, уменьшить огонь.
- Варить 10–15 минут до загустения, постоянно помешивая.
- Посолить по вкусу, в конце добавить масло, варенье, сахар.
3. Вкус советского детства: рисовая каша
Рисовая каша времён СССР: забытый рецепт. Фото © ТАСС / Евгений Шулепов
Рисовая каша — воплощение утончённости и нежности. Рис, сваренный до кремовой консистенции, напоминает о завтраках в детском саду. Эта каша — идеальный выбор для тех, кто предпочитает лёгкие и деликатные начинки вроде свежих фруктов или сгущённого молока.
Ингредиенты для той самой рисовой каши
- 1 стакан риса
- 4 стакана молока
- 1 столовая ложка сахара
- соль — по вкусу
Пошаговый рецепт рисовой каши из СССР
- Промыть рис, всыпать в кипящую воду, варить 5–8 минут.
- Откинуть на дуршлаг.
- Вскипятить молоко, добавить рис и варить на медленном огне 15 минут.
- Добавить соль и сахар, накрыть крышкой и оставить на 10–15 минут на водяной бане.
4. Нелюбимая детсадовцами СССР пшённая каша
Как приготовить пшёнку в домашних условиях, чтобы получился вкус советского детства. Фото © ТАСС / Александр Чумичев
Пшённая каша часто остаётся недооценённой, но на самом деле она способна удивить своим мягким вкусом и текстурой. В советское время её готовили на медленном огне, чтобы полностью раскрыть сладость и аромат пшена. Этот рецепт напомнит о том, как важно уделять время приготовлению пищи, чтобы достичь идеального результата.
Какие продукты нужны для приготовления пшённой каши
- 1 стакан пшена
- 3 стакана молока
- 1 столовая ложка сахара
- соль — по вкусу
Простой рецепт пшённой каши как в СССР
- Хорошо промыть пшено.
- Вскипятить молоко, всыпать пшено.
- Варить на слабом огне 30 минут, периодически помешивая.
- Добавить соль и сахар, хорошо размешать и поставить на водяную баню на 15–20 минут.
5. Каша "Дружба" — рецепт перенесёт в СССР
Необычный и забытый рецепт каши "Дружба" — её готовили только в СССР. Фото © ТАСС / Александр Чумичев
Каша "Дружба" — это такой кулинарный мост между поколениями. Сочетание пшена и риса в одном блюде символизирует единение разных вкусов и традиций. Этот рецепт отражает дух коллективизма и товарищества, когда каждый участник семьи или дружеского коллектива вносил что-то своё в общее дело — будь то приготовление завтрака или уборка после него.
Ингредиенты для советской каши "Дружба"
- полстакана пшена
- полстакана риса
- 4 стакана молока
- 2 столовые ложки сахара
- соль — по вкусу
- сливочное масло
Пошаговый рецепт каши "Дружба"
- Промыть рис и пшено.
- Вскипятить молоко, засыпать рис и пшено.
- Добавить сахар и соль.
- Варить около 30 минут, периодически помешивая.
- В конце добавить сливочное масло, хорошо перемешать, укутать кастрюлю и оставить доходить в тепле на 30 минут.