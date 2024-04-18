С кем в постели будет горячо, а кто уморит вас скукой: Рейтинг сексуальности знаков зодиака Знак зодиака влияет и на предпочтения своего носителя в сексе. Одни люди в кровати ленивы и боятся экспериментов, а другие любят игрушки и лубриканты. Рассказываем, у каких людей самые "горячие" предпочтения в постели. 18 апреля, 10:30 Рейтинг сексуальности всех знаков зодиака и их совместимость. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

У каждого представителя зодиакального круга свой сексуальный темперамент. Одним нужно заниматься любовью по несколько раз в день, другие хотят близости лишь несколько дней в неделю и считают, что этого вполне достаточно. Какие сексуальные предпочтения у разных знаков зодиака и кто из них самый "горячий"?

12. Знак зодиака Дева

Рейтинг знаков зодиака по сексуальности: мужчин-Дев и женщин-Дев сложно затащить в постель. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Затащить представителей знака зодиака Дева в койку практически нереально. Перед этим придётся пройти очень жёсткий отбор. Дело в том, что мужчины-Девы и женщины-Девы не готовы ложиться в постель с кем попало. Для них важно найти идеал.

Удовлетворить такого партнёра тоже довольно сложно. В кровати нужно вытворять "такое", что по силам далеко не каждому. Но даже после этого Девы могут оказаться неудовлетворёнными. К тому же представители этого знака зодиака проявляют брезгливость в постели. Их сложно уговорить на сексуальные эксперименты и использование игрушек для взрослых. Но если такой человек почувствует себя раскрепощённым, то секс с ним будет ярким.

11. Знак зодиака Водолей

Рейтинг самых сексуальных знаков зодиака: мужчины-Водолеи и женщины-Водолеи любят эксперименты. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Водолей в сексе очень любят экспериментировать. Для них важно не удовольствие, полученное по итогу, а сам процесс. Водолеи обожают экспериментировать. Они часто используют разные девайсы, пробуют новые позы, средства контрацепции и лубриканты. Их цель — найти яркие ощущения и кайфануть от них.

Представителям знака зодиака Водолей в постели постоянно нужно что-то новое. Если всё застопорилось на миссионерской позе, то мужчина или женщина может утратить интерес к близости с текущим партнёром. Встречаясь с таким человеком, нельзя дать ему заскучать.

10. Знак зодиака Близнецы

Какой знак зодиака будет болтать во время секса и давать "обратную связь"? Близнецы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиакального круга Близнецы очень открыты в постели. А ещё они любят говорить о сексе. Поэтому после близости от них стоит ожидать "обратную связь". Партнёр всегда скажет, что было сделано хорошо, а над чем нужно поработать. Несмотря на такую открытость, представители знака зодиака Близнецы могут легко прожить без секса некоторое время, если поссорятся или расстанутся с партнёром.

9. Знак зодиака Козерог

Мужчины и женщины каких знаков зодиака пассивны в постели? Козероги. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Козероги в сексе не очень активные. Они предпочитают много работать над развитием своей жизни и карьеры. Их возбуждают разговоры только об этом. Но это не значит, что интима в жизни представителей знака зодиака Козерог нет. Они могут устроить "быстрое свидание" во время обеденного перерыва или в машине. В постели ведут себя жёстко и грубо.

8. Знак зодиака Весы

Мужчины и женщины какого знака зодиака рождаются с активной тягой к интимной близости? Весы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представителям этого знака зодиака нравится, когда их партнёр выглядит красиво. Они любят глазами. Весы в сексе очень активны. Он нужен им всегда и везде. Поэтому необходим постоянный партнёр. Представители этого знака зодиака готовы всю жизнь смотреть на свою половинку и ублажать её в любое время суток.

В постели Весы готовы пробовать разные роли. Они могут быть как теми, кто доминирует, так и "нижними". Такие мужчины и женщины часто практикуют БДСМ.

7. Знак зодиака Рыбы

Мужчины и женщины каких знаков зодиака подходят для воплощения своих желаний? Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Рыбы очень влюбчивые. Они не могут жить без секса. Причём в голове прокручивают самые жёсткие эротические фантазии, о которых им стыдно сказать партнёру. В постели мужчины и женщины этого знака зодиака часто бывают главными. Но им больше нравится, когда партнёр берёт контроль над ними. Также Рыбы обожают лёгкую грубость. Однако слишком сильно никогда партнёра не шлёпнут.

6. Знак зодиака Телец

Какой знак зодиака обожает секс? Телец. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчины и женщины, которые родились под знаком Телец, обожают секс. Если он будет качественным, то принесёт настоящее счастье. Но если представитель данного знака зодиака надолго остаётся без партнёра, то он начинает грустить. Поэтому Тельцы часто ходят в бары и клубы, чтобы найти партнёра на одну ночь и удовлетворить свои сексуальные желания.



5. Знак зодиака Рак

Мужчины и женщины каких знаков зодиака умеют удовлетворять своего партнёра? Раки. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Рак в сексе умеют удовлетворять своего партнёра. Более того, интимная близость в отношениях для них критически важна. Если её не будет, то расставание не заставит себя долго ждать. Раки в сексе любят подчиняться и делать то, что им говорят. Они пойдут на всё, чтобы доставить удовольствие своей второй половинке.

4. Знак зодиака Стрелец

Какой знак зодиака может удовлетворить почти любого человека? Стрелец. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Стрелец идеальны в постели. Лучше их этим не занимается никто из всех знаков зодиака. Всё дело в том, что в первую очередь они думают о своём партнёре, а потом уже о себе. Также Стрельцы в сексе любят экспериментировать. Они воплощают в жизнь разные сексуальные фантазии и используют игрушки, лубриканты с необычными вкусами или свойствами. Заветная мечта таких мужчин и женщин — попробовать "тройничок".

3. Знак зодиака Овен

Рейтинг знаков зодиака по сексуальности: Овны в сексе любят быть главными. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Овен в сексе очень грубы и доминантны. Подчинить такого партнёра невозможно. В интимной близости им нужно найти такого же по уровню активности и выносливости человека. Также Овны любят заниматься любовью на природе. Их возбуждает одежда из кожи, кружевное и красное бельё.

2. Знак зодиака Лев

Рейтинг самых сексуальных знаков зодиака: Львы любят БДСМ и красивое бельё. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчины и женщины, рождённые под знаком зодиака Лев, в сексе возбуждаются от подтянутого, ухоженного тела, стильной причёски и вкусных запахов. Также им нравятся эротическое бельё, БДСМ и различные игрушки для взрослых. От использования лубрикантов никогда не отказываются. Поэтому близость со Львом принесёт удовольствие почти всегда.

1. Знак зодиака Скорпион

Какой знак зодиака считается одним из лучших любовников? Скорпион. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчины и женщины, рождённые под знаком зодиака Скорпион, в сексе раскрываются ярче других. Они наделены страстью и врождённой интуицией. Благодаря этому понимают все тайные желания партнёра и воплощают их в жизнь.

Также РИАМО рассказывает, что Скорпионы любят в постели всякие извращения. Они готовы исполнить любую, даже самую сумасшедшую мечту партнёра. Однако перед близостью их нужно "разогреть". Скорпионов возбуждают интимный массаж, томные разговоры и эксперименты в постели.

Авторы Никита Фартов