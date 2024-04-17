По этим фразам в 90-е узнавали бандитов, а сейчас 20 опасных слов все забыли Бандитские жаргонизмы перешли в повседневную речь обычных граждан СССР благодаря популяризации криминальной культуры и желанию некоторых людей подражать бандитскому образу. По каким словам и выражениям в 90-е понимали, что рядом с ними криминальный авторитет? 17 апреля, 15:00 По каким словам в СССР граждане определяли, что рядом с ними настоящий бандит? Обложка © Фильм "Брат". Режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / Kino-teatr

Криминальные авторитеты 90-х годов славились своими жестокими и беспощадными методами ведения преступной деятельности. Они были известны убийствами, захватами предприятий и другими преступлениями. Бандитов СССР боялись за способность использовать насилие и угрозы для достижения своих целей. Эти люди внушали страх как обычным гражданам, так и представителям правоохранительных органов.

Бандитские жаргонизмы и выражения начали активно проникать в повседневную речь обычных граждан СССР в 1990-х годах, когда криминальная субкультура стала более заметной и влиятельной. В связи с этим многие люди начали использовать определённые термины и выражения в разговорах, чтобы подчеркнуть свою "крутость" или просто для шуток.

Как разговаривали бандиты в 90-е, по каким словам в речи люди понимали, что лучше уйти. Фото © Фильм "Бумер". Режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Денис Родимин, Пётр Буслов / Kino-teatr

Например, слова "блатной", "авторитет" и другие стали частью повседневного сленга и были широко распространены среди молодёжи СССР и даже взрослых. Бандитские жаргонизмы использовались как для обозначения криминальных понятий, так и для описания обычных ситуаций. А вы помните, что значат самые популярные из них?

"Фильтруй базар" — следи за тем, что говоришь.

"Гнилые базары" — разговоры нехорошие, напрягающие.

"Парафинить" — на сленге бандитов СССР означало клеветать.

"Пришпандорить" — прикрепить что-то к чему-то.

"Ствол" — значение этого слова у авторитетов в зависимости от контекста было разным. "Ствол" мог означать как оружие, так и бутылку водки.

"Синька" — то же самое, что и алкоголь.

"Киска" — на языке советских бандитов красивая девушка.

"Профура" — тоже девушка, но уже лёгкого поведения.

"Кожак" — кожаная куртка.

"Залётный гастролёр" — так местные авторитеты СССР называли чужаков, оказавшихся на их территории.

"Кипишнуть" — означает возмутиться.

"Забить стрелу" — фраза была договорённостью, чтобы обозначить место и время для разборок.

"Фуфло толкать" — врать.

"Башлять" — платить.

"Наезд на "меринах" — так бандиты из 90-х говорили, если отправлялись на выяснение отношений на "мерседесах".

"Бодяжить" — мешать алкогольные напитки.

"Вервольф" — бабник.

"Кент" — так друг друга авторитеты СССР называли, если были в дружеских отношениях. По-другому — друг, товарищ.

"Жиган" — дерзкий, отчаянный преступник.

"Шнырь" — на языке бандитов из 90-х этот термин переводился как прислужник.

Однако, несмотря на свою жестокость, отдельные бандиты также пользовались уважением в определённых кругах из-за харизмы, умения решать проблемы мирно и защищать своих людей. Некоторые из них даже пытались создать видимость порядка и законности в определённых районах.

Советские бандитские жаргонизмы: как говорили авторитеты из 90-х. Фото © Фильм "Бригада". Режиссер Алексей Сидоров, сценаристы Алексей Сидоров, Игорь Порублев, Александр Велединский / Kino-teatr

А после из-за популярных сериалов про криминальных авторитетов, таких как "Брат", "Жмурки", "Бригада" и "Бумер", бандитский образ перекачивал в массы. Крутышами с ТВ восхищались, им подражали не только внешне, но и повторяли слова. Вот так бандитские жаргонизмы стали частью сознания граждан сначала СССР, а потом и России.

Авторы Елизавета Терешкова