Лайфхак для дачника: Как сэкономить на ремонте и обстановке загородного дома В этом году цены на загородные дома выросли. Подорожали и многие стройматериалы. Тем не менее это не значит, что затраты на ремонт обязательно должны стать больше. Специалисты рассказали, как можно сэкономить на обустройстве дома и участка без потери качества. 28 апреля, 21:27 Строители рассказали, на чём можно экономить при ремонте, а на чём нельзя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Как снизить затраты на ремонт

Во-первых, следует сразу понять: речь идёт именно о даче для временного проживания или всесезонном загородном доме. При ремонте дачи можно сильно сэкономить на утеплителе, внешней отделке, ведь вы не будете там проживать в холодное время года. Если приезжать без ночёвки, можно использовать тепловые пушки или включать газ на кухне. Дачный домик в целом отличается по типу фундамента, особенностям контура и стоит дешевле. Он сезонный. На эти моменты обратил внимание владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Если говорить именно об экономии материалов, то можно использовать более дешёвые отечественные аналоги. При этом вы просто должны понимать, что дом будет элементарно другого класса. Отделка вагонкой не сделает его холоднее, не ухудшит характеристики. Это просто вагонка, а не дорогая штукатурка, — пояснил Максим Лазовский.

Так же обстоит дело с инженерными решениями, элементами декора и мебелью. Единственное, на чём не стоит экономить, — на опыте и умении исполнителей. Желание нанять "профи" с рынка за низкую стоимость может привести к тому, что работу придётся в скором времени переделывать. И это будет стоить дороже, чем сделать ремонт сразу.

Главный совет от Максима Лазовского: чётко понимайте бюджет и задачи вашего ремонта или строительства. Соотносите с ним сметы и привлекайте квалифицированный персонал. Если ваших компетенций по приёмке их работ не хватает, воспользуйтесь услугами разового технического надзора.

Главное — не экономить на оплате услуг мастеров. Фото © Freepik / pvproductions

Как сократить затраты на обустройство дома и участка

В преддверии дачного сезона компания Mr.Doors провела исследование и выяснила, что более 60% респондентов предпочитают экономить на обустройстве дачи, поскольку пользуются ею не круглый год.

Учитывая этот факт, магазины уже запланировали ряд стимулирующих акций и скидок до 50% на наиболее популярные предметы мебели для дачи. Дачникам важнее всего кухни, мебель для хранения (шкафы, тумбы) и кровати.

— Чтобы сэкономить, можно изучить ассортимент готовой мебели. Она, безусловно, будет дешевле, чем решения, разработанные с учётом индивидуальных предпочтений и параметров. Однако важно подобрать их с учётом конкретных помещений, чтобы не терять драгоценные метры. Что же касается интерьерных трендов, то я бы рекомендовала обратиться к таким стилям, как модерн, современная классика. Они вполне универсальны, уверенно сохраняют лидирующие позиции на протяжении нескольких лет и точно не выйдут из моды, — рассказала директор по маркетингу интерьерной компании Mr.Doors Екатерина Хворостова.

Авторы Нина Важдаева