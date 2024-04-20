Значения имени Артём: судьба и характер мужчины
Что значит имя Артём и что можно рассказать о мужчине, которого так зовут: какой у него характер и какова судьба? С какими женскими именами у Артёма лучшая совместимость? Когда именины? Эти и другие вопросы про это имя в материале Life.ru.
Значение имени Артём в прошлом и в настоящем. Артём Осипов и Ткаченко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Имя Артём считается одним из наиболее популярных в мире. Есть два основных варианта происхождения: от древнегреческого Ἀρτεμής (Артемиос), имени богини луны и охоты Артемиды, и от слова artemes, что переводится как "невредимый", "здоровый".
Варианты и сокращённые формы имени Артём
Артемий, Артемьюшка, Артя, Артюня, Тюня, Артюха, Артюша, Тюша, Артёмка, Артёмчик, Тёма, Артёша.
Судьба человека с именем Артём
Судьба человека с именем Артём. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Человек с именем Артём постепенно преображается из скромного и забитого ребёнка в уверенного и самодостаточного человека. Он обожает женщин и наслаждается своей свободой в отношениях, пока не встречает свою истинную любовь. На его пути к счастью встречаются страстные романы и кратковременные связи.
Артём предпочитает действовать осторожно и не спешить, считая это своим преимуществом. Если его торопят или заставляют делать что-то быстро, мужчина принимается нервничать и может допустить ошибки. Это вызывает у Тёмы раздражение, и он не выносит упрёков. Не любит, когда кто-то пытается диктовать ему свою волю.
Большинство Артёмов обладают уверенностью в себе, независимостью и общительностью. У них как будто в крови лидерские качества — мужчины умело и естественно могут управлять различными людьми, а также успешно достигать поставленных перед собой целей и задач.
Характер мальчика с именем Артём
Каким будет характер мальчика, если назвать его Артёмом. Фото © Shutterstock / FOTODOM
В детстве ребёнок достаточно непоседливый и игривый. Малышу Артёму многое интересно. Он охотно учится, причём наибольшее внимание мальчик уделяет точным наукам, таким как математика, физика, биология. Сложнее Артёму даются литература и языки.
Очень многое в жизни Артёма зависит от его окружения, поэтому родителям важно следить за тем, с кем дружит их ребёнок, и выбирать ему достойную компанию. Лучше всего творческую, так как у мальчика есть скрытый талант к актёрскому мастерству. Артёму необходим выброс энергии, поэтому отдавать его на кружки будет лучшим решением для родителей. Также эти парнишки не испытывают страха перед ответственностью даже в детстве — это интересная и редкая черта характера в наше время.
Совместимость в любви имени Артём
С какими именами хорошо совместимо имя Артём и как это влияет на отношения и дружбу. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Наибольшая вероятность крепких отношений у Артёма с именами: Анна, Динара, Евдокия, Ирина, Екатерина, Лариса, Людмила, Мария, Нелли, Полина, Светлана, Сусанна, Тамара.
Наименьшая вероятность крепких отношений с именами: Вера, Елена, Марина, Наталья, Ольга, Серафима, Татьяна и Юля.
Кто покровитель имени Артём?
Церковная версия имени Артём — это Артемий или Артема. Ему покровительствуют несколько святых:
- Святой апостол Артема Листрийский — ученик апостола Павла, один из 70 святых апостолов. Он почитается 17 января и 12 ноября.
- Артема Кизический — почитается 12 мая.
- Артемий Веркольский — почитается 6 июля и 2 ноября.
Именины у Артёма
Именины у Артёма в православном календаре отмечают 5 раз: 17 января, 12 мая, 6 июля, 2 и 12 ноября.
Знаменитости с именем Артём
Артём Осипов и Артём Артемьев. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев © Kino-teatr.ru / Rosetta
- Артём Осипов — российский актёр.
- Артём Артемьев — российский актёр.
- Артемий, игумен Троице-Сергиева монастыря, один из идеологов русского нестяжательства.
- Артемий Волынский — государственный деятель и дипломат.
- Артём Микоян — авиаконструктор.
- Артём Саркисян — океанолог, академик РАН.