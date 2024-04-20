Значения имени Артём: судьба и характер мужчины

Имя Артём считается одним из наиболее популярных в мире. Есть два основных варианта происхождения: от древнегреческого Ἀρτεμής (Артемиос), имени богини луны и охоты Артемиды, и от слова artemes, что переводится как "невредимый", "здоровый".

Варианты и сокращённые формы имени Артём

Артемий, Артемьюшка, Артя, Артюня, Тюня, Артюха, Артюша, Тюша, Артёмка, Артёмчик, Тёма, Артёша.

Судьба человека с именем Артём

Судьба человека с именем Артём. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Человек с именем Артём постепенно преображается из скромного и забитого ребёнка в уверенного и самодостаточного человека. Он обожает женщин и наслаждается своей свободой в отношениях, пока не встречает свою истинную любовь. На его пути к счастью встречаются страстные романы и кратковременные связи.

Артём предпочитает действовать осторожно и не спешить, считая это своим преимуществом. Если его торопят или заставляют делать что-то быстро, мужчина принимается нервничать и может допустить ошибки. Это вызывает у Тёмы раздражение, и он не выносит упрёков. Не любит, когда кто-то пытается диктовать ему свою волю.

Большинство Артёмов обладают уверенностью в себе, независимостью и общительностью. У них как будто в крови лидерские качества — мужчины умело и естественно могут управлять различными людьми, а также успешно достигать поставленных перед собой целей и задач.

Характер мальчика с именем Артём

Каким будет характер мальчика, если назвать его Артёмом. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В детстве ребёнок достаточно непоседливый и игривый. Малышу Артёму многое интересно. Он охотно учится, причём наибольшее внимание мальчик уделяет точным наукам, таким как математика, физика, биология. Сложнее Артёму даются литература и языки.

Очень многое в жизни Артёма зависит от его окружения, поэтому родителям важно следить за тем, с кем дружит их ребёнок, и выбирать ему достойную компанию. Лучше всего творческую, так как у мальчика есть скрытый талант к актёрскому мастерству. Артёму необходим выброс энергии, поэтому отдавать его на кружки будет лучшим решением для родителей. Также эти парнишки не испытывают страха перед ответственностью даже в детстве — это интересная и редкая черта характера в наше время.

Совместимость в любви имени Артём

С какими именами хорошо совместимо имя Артём и как это влияет на отношения и дружбу. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Наибольшая вероятность крепких отношений у Артёма с именами: Анна, Динара, Евдокия, Ирина, Екатерина, Лариса, Людмила, Мария, Нелли, Полина, Светлана, Сусанна, Тамара. Наименьшая вероятность крепких отношений с именами: Вера, Елена, Марина, Наталья, Ольга, Серафима, Татьяна и Юля.

Кто покровитель имени Артём?

Святые покровители имени Артём. Фото © Azbyka.ru © Azbyka.ru © Azbyka.ru

Церковная версия имени Артём — это Артемий или Артема. Ему покровительствуют несколько святых: Святой апостол Артема Листрийский — ученик апостола Павла, один из 70 святых апостолов. Он почитается 17 января и 12 ноября.

Артема Кизический — почитается 12 мая.

Артемий Веркольский — почитается 6 июля и 2 ноября.

Именины у Артёма

Именины у Артёма в православном календаре отмечают 5 раз: 17 января, 12 мая, 6 июля, 2 и 12 ноября.

Знаменитости с именем Артём

Артём Осипов и Артём Артемьев. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев © Kino-teatr.ru / Rosetta