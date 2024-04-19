Растёт интерес к юаню: Стоит ли вкладывать сбережения в китайскую валюту Юань становится всё более популярной валютой для международных расчётов, а российские инвесторы задумались, стоит ли вкладывать в него сбережения. Экономисты рассказали о перспективах вложений в китайскую валюту. 18 апреля, 21:33 У инвесторов растёт интерес к юаню. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Плюсы и минусы инвестиций в юань

У инвесторов растёт интерес к юаню. Для этого есть несколько причин. Так, по итогам марта доля юаня в расчётах через систему SWIFT выросла до 4,69%. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. В целом же объём платежей в юанях вырос на 25,44% по сравнению с февралём 2024 года. При этом и курс китайской валюты к рублю подрос до максимума с начала декабря. На Мосбирже уже фиксировали значения более 13 рублей.

Юань в последние несколько лет стал фактически единственной иностранной валютой, в которой можно безопасно хранить безналичные средства на фоне высоких рисков санкционных ограничений на операции с валютами недружественных стран. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

— В России появилось множество долговых инструментов, номинированных в юанях. В то же время стоит учитывать, что на мировом рынке это не свободно конвертируемая валюта. Власти Китая регулируют её курс, а также ограничивают вывод капитала из страны. Кроме того, юань относится к валютам развивающихся стран, поэтому очень чувствителен как к внутренним экономическим тенденциям, так и к трендам мировой экономики, — добавил Дмитрий Бабин.

Поэтому, по его мнению, на более долгосрочном горизонте существуют относительно высокие риски ощутимого снижения курса юаня к доллару и другим ключевым валютам, в том числе из-за фактора геополитики. Он включает в себя как территориальные споры Китая, так и его противостояние с США, в том числе технологическое. Поэтому вряд ли стоит все долгосрочные валютные сбережения концентрировать в этой валюте.

— Для вложений в юань инвесторам стоит учитывать риски его существенной девальвации. Коридор колебаний курса этой валюты определён НБК. При необходимости поддержки экономического роста китайский регулятор может расширять верхнюю границу этого коридора или вовсе перейти к плавающему курсу в долгосрочной перспективе, — рассказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий компании "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.

Какие перспективы у сбережений в юанях

Несмотря на все нюансы, влияющие на курс китайской валюты, юань действительно стоит внимания. Среди валют дружественных стран он выглядит наиболее выгодным вложением. Сейчас доля китайской валюты в экономике России составляет порядка 26% экспорта и 36% импорта. А ещё Минфин утвердил новую структуру активов Фонда национального благосостояния, увеличив максимальную долю юаней до 60%. Постоянно растёт товарооборот с Китаем. Плюс по юаневым вкладам сейчас одни из лучших процентов в банках. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

На его взгляд, стоит также рассмотреть дирхамы ОАЭ. Они обладают привязкой к курсу доллара США, что довольно полезно в качестве защитного актива. Длинные вклады по ним сейчас дают ставку от 2,1 до 3,04% (в зависимости от конкретного банка). На более короткие сроки — от 1,35 до 2,25% годовых. Да и разница между покупкой и продажей дирхамов за рубли составляет всего 2,5%, тогда как для долларов она превышает 6%.

— Рынок Китая сейчас очень привлекателен для инвесторов, так как юань является для них довольно новой валютой. Но при этом нужно понимать, что экономика Китая подвергается различным вызовам. А сейчас юань и вовсе находится под давлением, так как экономические показатели восстанавливаются и это означает потенциальный рост местного фондового рынка. Он, как противовес местному валютному рынку, может начать перетягивать капитал с национальной валюты на акции. Для юаня это потенциальный триггер на снижение, — обратил внимание главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

В большинстве российских банков по юаневым вкладам нет комиссии. Процентная ставка по ним составляет 5% годовых. Для вклада в иностранной валюте это хорошая доходность. От инфляции защититься, вкладывая деньги в юань, можно. Но ничуть не хуже хранение депозита в рублях в надёжном банке. Проценты по рублёвым депозитам и накопительным счетам сейчас составляют до 17% годовых, и такие ставки более чем вдвое превышают годовую инфляцию. Такую рекомендацию дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Он добавил также, что, если власти Китая захотят обесценить свою национальную валюту, чтобы поддержать экспортёров, они это сделают мгновенно. Так что хранение денег на рублёвых депозитах всё-таки менее рискованно, чем вложения в юань.

Таким образом, экономисты сходятся во мнении, что можно складывать сбережения в юань для диверсификации портфеля, но делать ставку на китайскую валюту пока всё же не стоит. Перекладывать все сбережения в юань рискованно.

Авторы Нина Важдаева