Значение имени Полина: совместимость, судьба и характер Что значит имя Полина и что можно рассказать о девушке, которую так зовут: какие у неё характер и судьба. С какими мужскими именами лучшая совместимость. Когда именины у Полины и другие вопросы про это имя — в материале Life.ru. 21 апреля, 08:00 Значение имени Полина — Пелагея и Полина Гагарина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / Михаил Метцель

Полина — женское русское имя французского происхождения (Pauline) от мужского имени Поль (Paul), которое, в свою очередь, происходит от латинского paulus ("маленький", "малыш"). Полина — разговорная форма имени Аполлинария, что значит "солнечная". Происходит от имени древнегреческого бога солнца Аполлона.

Варианты и сокращённые формы имени Полина

Полинка, Поля, Полюня, Полюся, Пуся, Полюха, Полюша, Поляха, Поляша, Пана, Паня, Пануля, Панюля, Паша, Лина.

Судьба человека с именем Полина

Судьба человека с именем Полина. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Девочки с именем Полина обладают особым шармом и обаянием, которые могут завораживать окружающих, а также исключительной интуицией и тонким чувством красоты, что делает их прекрасными художниками и дизайнерами.

Полины обладают уравновешенным характером и умением находить общий язык с разными людьми. Дамы наделены большой отзывчивостью и заботливостью, что делает их прекрасными друзьями и надёжными вторыми половинками. Кроме того, Полины обладают ярким воображением и творческим потенциалом, что помогает девушкам достигать высот в карьере.

Характер и отличительные черты девочки с именем Полина

Каким будет характер девочки, если назвать её Полиной. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Полина — послушная и аккуратная девочка, которая производит впечатление идеальной ученицы. Её обаятельность и лёгкость в общении делают малышку популярной среди сверстников и взрослых. Полина кажется человеком, у которого хватит любви и заботы для всех вокруг. С детства она полна энергии, что помогает достигать успехов в спорте. Аналитический ум позволяет Полине легко справляться с учёбой, и она может окончить школу с отличием. Эта девочка целеустремлённая и ценит признание учителей и хорошие оценки, иногда её выбирают старостой класса.

Полина также символизирует силу и независимость. Девочки с этим именем обладают целеустремлённостью и упорством в достижении своих целей. Они не боятся сложностей и с лёгкостью преодолевают трудности на своём пути. Носительницы этого имени — настоящие лидеры, способные вдохновлять окружающих своей силой и уверенностью.

А ещё Полина отражает в себе изящество, творческий потенциал, независимость и силу. Девочки с этим именем обладают множеством отличительных черт характера, которые делают их поистине уникальными личностями.

Совместимость имени Полина

С какими именами хорошо совместимо имя Полина и как это влияет на отношения и дружбу. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Максимальная сила романтических чувств у Полины складывается с Альфредом, Борисом, Вадимом, Варлаамом, Всеволодом, Глебом, Дмитрием, Егором, Макаром, Николаем, Эриком. Прочный брак у Полины может быть с Анатолием, Богданом, Вениамином, Виктором, Матвеем, Даниилом, Вадимом. Неудачные союзы: Александр, Альберт, Андрей, Антон, Артур, Владислав, Гавриил, Георгий, Демьян, Игорь, Костя, Никита, Олег, Остап, Платон, Савелий, Спартак, Станислав, Фёдор, Юлиан, Ярослав.

Святые покровители имени Полина

Святые покровители имени Полина. Мученица Аполлинария Тупицына. Фото © Obitel-minsk.ru

Самые известные православные покровительницы девушек по имени Полина, в зависимости от имени, которым крестили: мученица Аполлинария Тупицына, преподобная Аполлинария Египетская, римская мученица Паулина, блаженная Паулина — затворница Тюрингская, мученица Павла, святая Павла Римская, Павла Византийская и Павла Кесарийская.

Именины у Полины

Пелагея — 23 марта, 17 мая, 9 июня, 11 июля, 8 октября, 20 октября, 21 октября. Павла — 3 января, 26 января, 10 февраля, 3 июня, 4 июня. Паулина — 10 мая, 6 июня, 2 декабря, 31 декабря. Апполинария — 5 января, 22 марта, 30 сентября.

Знаменитости с именем Полина

Полина Бонапарт — принцесса Французской империи, герцогиня Гуастальская в 1806–1814 годах. Полина (Пелагея) Михайловна Карпакова — русская балерина. Полина Никитична Самийленко — украинская советская театральная актриса. Полина Дашкова — российская писательница. Полина Викторовна Кузнецова — российская гандболистка. Полина Сергеевна Пехова — белорусская профессиональная теннисистка.

Авторы Елизавета Терешкова