Растёт предложение нестандартной недвижимости: сколько стоят необычные квартиры На рынке недвижимости растёт число нестандартных квартир. Некоторые варианты позволяют получить бесплатно дополнительные квадратные метры, а другие — повысить престиж жилья. Впрочем, у такой недвижимости есть свои плюсы и минусы. В чём они заключаются? 21 апреля, 21:29 Нестандартные квартиры обычно стоят дороже. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Какие опции в планировке квартир больше всего привлекают покупателей

Спрос на квартиры с необычными планировками и дополнительными опциями составляет 60% против 32% в квартирах без них. И это несмотря на то, что нестандартные форматы квартир, как правило, имеют более высокую цену. Разница с типичным жильём может составлять порядка 10–15%. В качестве наиболее востребованных дополнительных опций можно отметить мастер-спальни со своим санузлом, угловое остекление в гостиных, ⁠французские балконы и террасы, окно в ванной комнате. Такие наблюдения сделала руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики компании "Главстрой" Елизавета Родина.

— Среди наиболее привлекательных редких форматов жилья, которые пользуются спросом у клиентов, можно выделить квартиры с окнами на три стороны, с угловым остеклением или окнами в ванной, а также предложение с террасами и патио. Такие проекты являются наиболее ликвидными за счёт своих качественных характеристик, а также позволяют жильцам реализовать более интересные дизайн-проекты, красиво обустроить дополнительные функциональные пространства, а также позволяют в городскую среду внести формат загородной жизни, — рассказал управляющий партнёр Prime Life Development Денис Коноваленко.

Окно в ванной — дополнительный бонус. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Предложение уникальных квартир всегда занимало небольшую долю, однако это своеобразный показатель живости рынка, сигнал, что на рынке есть покупатель с запросом на эксклюзивные сценарии проживания. Такой вывод сделал директор по продажам VIRA Лев Нагорняк.

— Конечно, такие квартиры стоят дороже типовых, однако далеко не всегда все затраты на создание уникальных особенностей оплачивает клиент. Застройщику интересно не только предложить необычный сценарий жизни, но и разнообразить сам жилой дом особенностями, проявленными в таких квартирах, — пояснил Лев Нагорняк.

Необычные варианты квартир интересны своими уникальными характеристиками: антресолями, зенитными окнами, террасами, патио, двумя или тремя уровнями, наличием зимнего сада, отдельным входом и многим другим. Всё это помогает решить нестандартные запросы клиентов весьма интересными и эксклюзивными способами.

В чём плюсы и минусы многоуровневых квартир

Объём предложения формата двухуровневого жилья в Москве вырос на 10%. Таковы результаты исследования департамента аналитики и консалтинга "НДВ Супермаркет Недвижимости". Так, сейчас на первичном рынке в границах старой Москвы в реализации представлено 196 двухуровневых лотов: из них 158 — квартиры, а 38 — апартаменты. Доля такого формата жилья составляет 0,4% от общего предложения в новостройках. При этом за год объём экспозиции вырос на 10%.

Сейчас двухуровневые лоты выставлены в 34 проектах старой Москвы. Подавляющее большинство объектов реализуется в бизнес-классе. В сегменте представлено 75 лотов общей площадью 10,2 тыс. кв. м. На втором месте — элитный сегмент, в котором экспонируется 69 двухуровневых квартир и апартаментов (9,7 тыс. кв. м). В премиум-классе представлено 36 лотов (9,2 тыс. кв. м) такого формата. Меньше всего двухуровневых квартир и апартаментов продаётся в комфорт-классе: 16 объектов совокупной площадью 2,3 тыс. кв. м.

Квартиры и апартаменты с двумя уровнями экспонируются в 26 районах Москвы. Наибольший объём предложения приходится на Пресненский (41 лот), Останкинский (24 лота) и Хорошёвский (20 лотов) районы. Среди локаций с минимальной экспозицией двухуровневого жилья — Беговой, Дорогомилово, Котловка, Раменки и Южное Бутово. Там продаётся по одному объекту формата.

Минимальная стоимость недвижимости с двумя уровнями — 23,8 млн рублей. По этой цене в Останкинском районе в проекте бизнес-класса продаются апартаменты без отделки площадью 77,8 кв. м. Максимальный бюджет покупки — 2 млрд. В такую сумму обойдётся покупка элитного пентхауса с террасой и бассейном. Проект расположен в районе Якиманка. Площадь такой недвижимости — 459,4 кв. м. Кстати, продаётся она без отделки.

— Для столичного рынка недвижимости двухуровневые планировки — не очень распространённый формат, даже в высокобюджетном сегменте он относится к редким. Такие объекты экспонируются лишь в небольшом количестве проектов, причём не только элит-, премиум- и бизнес-сегмента, но и в новостройках комфорт-класса. Эти типы планировочных решений расширяют линейку и целевую аудиторию проекта. Кроме того, на рынок выходят такие форматы, как виллы и таунхаусы в рамках масштабных городских проектов жилья, — рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Чегодаева.

Как можно сэкономить на недвижимости с нестандартной планировкой

К необычным квартирам можно отнести микроапартаменты с высокими потолками, возможностью организации или уже организованными антресолями. Также к нестандартному жилью принадлежат пентхаусы. Этот момент отметил директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев.

— Наибольшей популярностью пользуются необычные форматы квартир в доступном бюджете. Квартиры с компактной площадью более дешёвые и за счёт своей конфигурации имеют большую функциональность. Дорогие варианты необычных квартир, такие как пентхаусы, остаются востребованными, однако спрос на них ограничен из-за высокой стоимости. Цены на нестандартные квартиры варьируются от 8–10 млн рублей до 100 и более млн и зависят от сегмента рынка, — добавил Роман Родионцев.

Нестандартные решения присутствуют во всех ценовых сегментах, но не всегда они признаются покупателями. Необычная планировка может и снижать ликвидность квартиры и приводить к дисконтированию. На такие квартиры распространяется большая скидка, и человек приобретает её по более выгодной цене, чем аналогичную квартиру, которая имела бы "правильную" форму.

Таким образом, уникальность квартиры может быть как позитивной, так и негативной характеристикой, влияя на цену и ликвидность недвижимости, пояснил Роман Родионцев.

Авторы Нина Важдаева