"Лига колледжей" поможет московским студентам найти работу на крупнейших предприятиях

Крупнейший столичный колледж № 26 присоединился к образовательной платформе "Лига колледжей", которая помогает развитию и популяризации рабочих профессий в России. С ее помощью студенты смогут проходить практику и получать работу по специальности на ведущих предприятиях страны, среди них – Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, современный сотрудник промышленного предприятия столицы должен быть высококвалифицированным специалистом, обладающим глубоким знаниями технологических процессов и передовыми практиками производства.

Для этого участники "Лиги колледжей" совместно работают над обновлением учебных программ и проводят модернизацию оборудования для практических занятий студентов.

"Со своей стороны город поддерживает совместные программы бизнеса и учебных заведений, которые позволяют студентам ещё на стадии обучения освоить необходимые навыки для работы в реальном секторе экономики", —добавил представитель столичного департамента.

Платформа "Лига колледжей" создана по инициативе компании "Газпром нефть" и объединяет 14 учебных заведений из 9 регионов страны.

Ректор Корпоративного университета "Газпром нефти" Илья Дементьев назвал "Лигу колледжей" полезной для взаимодействия лучших образовательных учреждений среднего профессионального образования с индустриальными лидерами. По его словам, это поможет молодым специалистам быстро и просто находить престижную работу сразу после окончания учебных заведений.