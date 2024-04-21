Венера выделяет кислород: Учёные взбудоражены данными зонда BepiColombo Планета, на которой давно не надеются найти что-либо позитивное, внезапно удивила происходящими над ней загадочными процессами. 20 апреля, 21:33 Обложка © esa.int / ESA / ATG medialab

Парник, в котором расплавился бы не только свинец, но и более жаропрочные металлы, — вот что скрывается под этими никогда, ни на одну минуту не рассеивающимися облаками. Они окутывают Венеру на высотах примерно от 70–80 километров и состоят из серной кислоты. На самом деле это лишь очень малая, разреженная часть той воздушной массы, которая давит на венерианскую поверхность, как 92 атмосферы Земли. Это примерно как в земном океане на глубине 900 метров. Для человека даже гораздо меньшее давление смертельно. Практически вся эта тяжесть находится на Венере в самом низу, на высотах до 30 километров. И в основном там — углекислый газ.

Венера на снимке зонда Akatsuki в 2018 году. Фото © Flickr / Kevin Gill

Но благодаря летающим вокруг Венеры зондам стало ясно, что с ней не всегда всё было так беспросветно. К примеру, спутник "Венера-Экспресс" зафиксировал, что из атмосферы планеты вылетают атомы водорода и кислорода, притом в таких соотношениях, что это позволяет предполагать, что это расщеплённые молекулы воды. Похоже, когда-то Венера была полноводной планетой, но всю эту воду унесло в космос. Чтобы понять, как это произошло, особенно пристально изучают самые верхние слои атмосферы, которые принимают на себя удар нескончаемой бомбардировки солнечным ветром, то есть летящими от нашей звезды заряженными частицами. Они выбивают из встречных атмосферных частиц электроны, то есть превращают полноценные нейтральные атомы в ионы. Отсюда и название самого верхнего слоя атмосферы — ионосфера. Эти выбитые электроны создают электрический ток, а вместе с ним и магнитное поле. Поэтому, хотя венерианское ядро магнитного поля не создаёт и таким образом планету от радиации не защищает, в верхних слоях её атмосферы есть так называемое индуцированное магнитное поле.

Так вот, недавно появился счастливый случай "побывать" в той части этой "принудительной" магнитосферы, где ещё ни один зонд данных не собирал, там, где поток солнечных частиц при встрече с магнитным полем планеты создаёт ударную волну. Эта зона называется магнитослоем. Сквозь него в 2021 году пролетел зонд BepiColombo, который, вообще-то, направлялся к Меркурию, но по пути уже сделал бесценные наблюдения.

Схема пролёта зонда BepiColombo через слой заряженных частиц возле Венеры (движение аппарата обозначено голубой стрелкой). Фото © europlanet-society.org

В течение примерно полутора часов, которые он провёл в этой зоне, он измерял, сколько там заряженных частиц и каких именно. И оказалось, что там летает приличное количество ионов опять-таки кислорода и углерода. Притом ионов положительных, то есть атомов с "лишними", "добавочными", электронами, которые каким-то образом к ним присоединились. По сути, атомы с лишним весом. А они, вообще-то, и сами по себе довольно многосоставные: в атоме кислорода по восемь протонов и нейтронов, в углероде — по шесть. Соответственно, столько же электронов. А тут ещё и "лишний" груз. Что интересно: по тому, как летели эти ионы, учёные заключают, что своими "лишними" электронами они не на месте их нынешнего пребывания обзавелись — они явились туда уже в этом виде.

Именно это и удивляет учёных: они размышляют, каким образом такие тяжёлые частицы выбросило из плотной венерианской атмосферы в такую даль. Самое близкое расстояние до Венеры, на котором был BepiColombo во время того пролёта, — 552 километра. Предполагают, что, может быть, они там оказались под действием электростатики либо помогла центробежная сила вращения планеты. В любом случае во всём этом хотят разобраться не только из чистого научного любопытства, но и из тревожных соображений о будущем Земли.

Авторы Адель Романенкова