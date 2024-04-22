В Московской области запущен крупнейший в России завод по рециклингу полимеров В Подмосковье открылись два завода — по переработке самых сложных пластиков и по производству готовой продукции из вторичной гранулы. Здесь будут перерабатывать не только традиционные пластиковые отходы, но и неликвидные полигонные плёнки. 22 апреля, 08:50 Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Фото © Life.ru / Андрей Тишин

В городском округе Егорьевск Московской области начали работу крупнейший в России завод по рециклингу полимеров "ЭкоЛайн-ВторПласт" и завод по производству готовых изделий из вторичной гранулы "ЭкоПласт". Мощность входящего потока сырья на перерабатывающее предприятие составляет более 60 тысяч тонн пластиковых отходов в год. Из них сделают более 47 тысяч тонн вторичных полимеров.

Завод по производству готовых изделий будет выпускать 120 тысяч контейнеров для отходов в год, паллеты из вторичной гранулы и товары хозяйственно-бытового назначения.

Предприятия делают акцент на работе с самыми сложными в переработке полимерами. Это позволит сократить объёмы захоронения отходов и будет способствовать достижению целей Национального проекта "Экология".

Два новых завода стали частью первого в России экотехнопарка замкнутого цикла "Восток". В него входит также крупнейший в Европе комплекс по переработке отходов "Восток" мощностью 1,2 млн тонн отходов в год, входящий в Группу "ЭкоЛайн". Отходы в Москве и Московской области собираются региональными операторами Группы "ЭкоЛайн" и направляются на КПО "Восток". Оттуда отсортированные полимеры поступают на завод "ЭкоЛайн-ВторПласт". Там из них производят флексу и гранулу, из которой затем на заводе "ЭкоПласт" делают готовую продукцию — контейнеры для отходов и паллеты.

Из готовой продукции предприятия можно будет произвести те же изделия, что были до переработки. Причём без добавления первичных ресурсов.













Общая стоимость проекта составила 11,7 млрд рублей, из которых ППК "РЭО" было профинансировано через выпуск первых "зелёных" облигаций 2,88 млрд по льготной ставке на срок 10 лет.

Налоговые отчисления завода по утилизации пластика за первые десять лет эксплуатации составят порядка 4,5 миллиарда рублей. Создано 300 новых рабочих мест для жителей региона.

В церемонии открытия приняла участие заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. По её оценкам, на сегодняшний день это флагманский проект в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла".

— Что отдельно порадовало — что на этом объекте есть уникальные очистные сооружения. То есть фактически все пластики, а мы получаем на этом объекте около 20 разных пластиков с полигонов, с мест сортировки, проходят обработку, и вода никуда не направляется с этого объекта, — отметила Виктория Абрамченко.

— Государственная политика и поддержка ППК "РЭО" сделали возможной реализацию проектов, нацеленных на утилизацию самых невостребованных и сложных в переработке полимерных отходов. С запуском заводов "ЭкоЛайн-ВторПласт" и "ЭкоПласт" вчерашние отходы на полигонах превращаются в ценное сырьё и новые товары из вторичной гранулы. Принципы экономики замкнутого цикла позволят обеспечить экономику качественным сырьём, сохранить первичные ресурсы и реально сократить объём захоронения, — сообщил Евгений Михайлов, генеральный директор АО "ЭкоЛайн-Капитал" (управляющая компания Группы "ЭкоЛайн").

Технологическая концепция завода "ЭкоЛайн-ВторПласт" заключается в выпуске готовой продукции максимальной, в том числе пищевой, чистоты. Её можно использовать для производства упаковки для продуктов питания. Добиться такого результата позволяют современная многоуровневая система сортировки сырья и уникальная многоступенчатая технология мойки.

— Завод оснащён уникальной системой водооборота и водоочистки. Весь объём загрязнённой воды после мойки полимеров очищается до состояния, пригодного к повторному использованию. Завод имеет полностью замкнутую и полностью автоматизированную систему работы с водой, — рассказал Александр Свидовский, генеральный директор завода "ЭкоЛайн-ВторПласт".

— Принципы экономики замкнутого цикла позволят обеспечить экономику качественным сырьём, сохранить первичные ресурсы и реально сократить объём захоронения, — отметил генеральный директор АО "ЭкоЛайн-Капитал" (управляющая компания Группы "ЭкоЛайн") Евгений Михайлов.

Авторы Валерия Мишина