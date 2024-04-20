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20 апреля, 07:58
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Задержана пособница террориста Олега Шаляпина, обезглавившего полковника МВД в 2014 году

В Дагестане задержали пособницу боевика, обезглавившего полковника в 2014 году

Олег Шаляпин, обезглавивший полковника МВД в 2014 году. Обложка © 05.мвд.рф

Олег Шаляпин, обезглавивший полковника МВД в 2014 году. Обложка © 05.мвд.рф

Правоохранители задержали пособницу террориста-диверсанта Олега Шаляпина, известного, в частности, по жестокому убийству полковника МВД Айтемира Салимгереева в 2014 году. По данным SHOT, следствие считает, что 48-летняя Липа М. обеспечивала главаря банды "Кизилюртовская" продуктами.

Возбуждено уголовное дело, задержанную обвиняют в участии в незаконном вооружённом формировании. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Известно, что женщина была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и занималась торговлей.

Один из ликвидированных в Дагестане боевиков подозревался в убийстве экс-начальника ГОВД Кизилюрта

Напомним, жестокое убийство начальника РОВД Кизилюрта Айтемира Салимгереева произошло в июле 2014 года. Четверо боевиков вломились в Дом офицеров, где находился правоохранитель, и после пыток обезглавили его. Всех нападавших позднее ликвидировали в ходе разных контртеррористических операций, а Шаляпина — в феврале 2015 года. Помимо расправ, бандгруппа промышляла разбоями, грабежами и подрывами магазинов.

Матвей Константинов
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