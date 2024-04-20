Задержана пособница террориста Олега Шаляпина, обезглавившего полковника МВД в 2014 году

Правоохранители задержали пособницу террориста-диверсанта Олега Шаляпина, известного, в частности, по жестокому убийству полковника МВД Айтемира Салимгереева в 2014 году. По данным SHOT, следствие считает, что 48-летняя Липа М. обеспечивала главаря банды "Кизилюртовская" продуктами.

Возбуждено уголовное дело, задержанную обвиняют в участии в незаконном вооружённом формировании. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Известно, что женщина была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и занималась торговлей.