Задержана пособница террориста Олега Шаляпина, обезглавившего полковника МВД в 2014 году
В Дагестане задержали пособницу боевика, обезглавившего полковника в 2014 году
Олег Шаляпин, обезглавивший полковника МВД в 2014 году. Обложка © 05.мвд.рф
Правоохранители задержали пособницу террориста-диверсанта Олега Шаляпина, известного, в частности, по жестокому убийству полковника МВД Айтемира Салимгереева в 2014 году. По данным SHOT, следствие считает, что 48-летняя Липа М. обеспечивала главаря банды "Кизилюртовская" продуктами.
Возбуждено уголовное дело, задержанную обвиняют в участии в незаконном вооружённом формировании. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Известно, что женщина была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и занималась торговлей.
Напомним, жестокое убийство начальника РОВД Кизилюрта Айтемира Салимгереева произошло в июле 2014 года. Четверо боевиков вломились в Дом офицеров, где находился правоохранитель, и после пыток обезглавили его. Всех нападавших позднее ликвидировали в ходе разных контртеррористических операций, а Шаляпина — в феврале 2015 года. Помимо расправ, бандгруппа промышляла разбоями, грабежами и подрывами магазинов.