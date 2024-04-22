Пора разобрать бабушкин сервант: 5 вещей из СССР, которые пылятся годами, хотя их можно дорого продать Не пропустите шанс найти сокровища прямо у себя дома! Разберите бабушкин сервант и узнайте, какие из старых семейных реликвий могут вас обогатить. 22 апреля, 14:00 Какие предметы быта времён СССР в 2024 году можно дорого продать? Обложка © ТАСС / Андрей Соловьёв

В каждом доме прячутся сокровища, о существовании которых многие даже не подозревают. Возможно, именно в вашем серванте пылятся предметы, стоимость которых измеряется не только годами, но и тысячами рублей, а то и долларов. Life.ru разобрался, какие вещи из СССР можно выгодно продать. Не упустите шанс обогатиться, ведь для этого нужно просто заглянуть в сервант.

Сколько стоят советские штофы

Как продать старые советские штофы за большие деньги. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова

Штофы — это не просто ёмкости для алкоголя, часто это настоящие произведения искусства, которые часто дополняются рюмками или фужерами. Некоторые из них, особенно выпущенные к юбилейным датам или на значимых фабриках, например на Ленинградском фарфоровом заводе, могут стоить десятки тысяч рублей. Если у вас дома завалялся штоф 1968 года с армянским крепким напитком, не спешите его открывать: возможно, на аукционе за него дадут кругленькую сумму.

Стопки и наборы для выпивки

Прибыль от старинных стопок и наборов для алкоголя времён СССР. Фото © ТАСС

Старые стопки и наборы для алкоголя тоже могут принести неплохой доход. Стопка от мастерской Мальцова или серебряные рюмки дореволюционного периода могут оцениваться в тысячи рублей. Набор из четырёх стеклянных стопок Императорского стеклянного завода может стоить больше 50 тысяч рублей. Обязательно проверьте, нет ли в вашем доме подобных реликвий. Сюрприз будет отличный.

Советские агитационные бутылки и графины

Стоимость антикварных графинов СССР и бутылок: где и как продавать. Фото © Forums-su.com

Советская эпоха известна своей любовью к агитации, которая не обошла стороной даже бытовые предметы. Графины и бутылки, выпущенные в первой половине XX века, в высоком спросе у коллекционеров. Некоторые редкие экземпляры могут стоить по 40 тысяч рублей. Особенно ценятся изделия с символикой или агитационными лозунгами. Поищите у себя на полках старый советский графин — и, возможно, вы найдёте источник неожиданных доходов.

Солонки времён СССР стоят очень дорого

Советские солонки как неожиданный источник дохода: определите стоимость. Фото © Monetnik.ru

Солонки времён СССР, особенно из фарфора или серебра, тоже могут стоить немало. Внимательно осмотрите кухонные шкафы — вдруг там хранится целое состояние!

Дулевские тарелки и другая фарфоровая утварь

Раритетные тарелки с советской агитацией: ценность и продажа. Фото © ТАСС / Иван Куртов

Тарелки не всегда предназначены только для еды. Дулевские тарелки 1930-х годов с видами Кремля или с агитационными лозунгами могут стоить более 75 тысяч рублей. Некоторые экземпляры, выпущенные к значимым событиям, могут удивить своей стоимостью. Пересмотрите все свои сервизы: возможно, там тоже скрывается настоящий клад.

В следующий раз, когда вы решите прибраться в доме, не спешите отмахиваться от старой "ненужной" утвари. Бабушкин сервант может оказаться настоящим сокровищем, способным принести вам не только эстетическое удовольствие, но и вполне ощутимую материальную выгоду.

Авторы Сергей Трофимов