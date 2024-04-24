Стиль, логотип и главная страница: Яндекс Маркет объявил о масштабном обновлении

Яндекс Маркет объявил о масштабном обновлении, которое затронуло визуальный стиль, логотип и главную страницу сайта. Теперь фирменные цвета маркетплейса — это яркое сочетание красного и жёлтого. Как рассказали Life.ru в пресс-службе компании, одна из главных задач ребрендинга — стать заметнее на городских улицах: на рекламных щитах, вывесках пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и автомобилях, которые развозят заказы покупателям.

"Новый стиль объединил два цвета: красный — отсылка к материнскому бренду "Яндекса", жёлтый — фирменный цвет Маркета. Контрастное сочетание позволит выделить Маркет в глазах пользователей среди других популярных площадок", — рассказывает директор по маркетингу Андрей Довжик.







Ребрендинг пройдёт в несколько этапов. Сначала Яндекс Маркет обновит интерфейс сайта, мобильной версии и приложения. На апрель также запланирована смена оформления части уже работающих пунктов выдачи, а все новые ПВЗ будут открываться уже в фирменном красно-жёлтом оформлении. Планы расписаны до конца 2024 года: Маркет планирует закончить обновление ПВЗ, логистических объектов, фур и других офлайн-носителей.

"Новое позиционирование сервиса базируется на принципе "меняем рынок для покупателя". Так, например, Маркет первым среди конкурентов запустил доставку по клику и сплит, благодаря которым покупатели выбирают его среди других площадок", — говорится в пресс-релизе компании.