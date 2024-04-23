С 1 мая работодатели повысят зарплаты: Кого ждёт прибавка и сколько она составит С 1 мая начинается сезонный рост зарплат в целом ряде отраслей экономики: от строительства до туризма. При этом растёт число предприятий, которые сделают прибавку сотрудникам в конце весны. Кому и на сколько повысят зарплату? 22 апреля, 21:25 С 1 мая повысят зарплату офисным сотрудникам, работникам туризма и строителям. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На фоне сезонных работ по сравнению с прошлым годом в марте 2024 года выросли средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сферах строительства (+28%), ЖКХ и эксплуатации (+13%), производства и сельского хозяйства (+11%). Такие цифры привёл директор по продажам "Авито.Работы" Роман Губанов.

— Кроме того, увеличиваются и средние зарплатные предложения в сегменте туризма, для которого также свойственно сезонное повышение (+19%), — добавил Роман Губанов.

Тенденция к повышению зарплат продолжится и в мае. Этот месяц — время повышения зарплат в строительной сфере. Квалифицированным специалистам, настроенным на долгосрочную работу, сделают прибавку на уровне 10–20%. Об этом рассказал генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

— С началом сезона загородного строительства формируется график занятости на ближайший квартал. Исполнители, учитывая загрузку, начнут поднимать свои цены. В первую очередь это затронет монолитчиков, каменщиков, кровельщиков и фасадчиков, которые планируют повышать стоимость своих услуг на 10–20%, — пояснил Виктор Лукин.

Он добавил, что ожидается и рост цен на множество стройматериалов. Повышение минимальной оплаты труда также вносит свой вклад в этот процесс. У многих компаний увеличивается официальная зарплата из-за более активного контроля за ней. Это позволяет сотрудникам получать оплату, приближенную к средней по региону. Таким образом, у работников растёт уверенность в завтрашнем дне. Даже в случае сокращения или увольнения сотрудники получают несколько окладов.

— Май — настоящий старт строительного сезона, именно в мае уже начинается спрос на бригады, начинается выход на строительные площадки. А вместе со спросом растёт цена, в данном случае на работы. Если приступить к строительству быстровозводимых домов в мае — к августу можно получить готовое жильё. Конечно, потребителю нравится такой вариант, количество запросов увеличивается. Соответственно, возрастает стоимость работ плотников примерно на 10%. Именно они начинают строительный процесс, — рассказал директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Однако увеличение цены на строительство будет незаметным для потребителя. Опытные компании закладывают ценовой люфт в изначальную смету, поэтому увеличение стоимости дома будет незначительным.

Сейчас в целом наблюдается общерыночный рост зарплат, связанный с нехваткой рабочей силы. Он затрагивает работников сельскохозяйственной отрасли, строительства, медицины, офисных сотрудников и сотрудников по обслуживанию клиентов.

С 1 мая вырастут зарплаты у сотрудников, которые заняты в сельском хозяйстве. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Кроме того, с повышением МРОТ поднимаются зарплаты у всех низкооплачиваемых сотрудников. На эти моменты обратил внимание эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто.

— Большие доходы с весны по осень получают сотрудники, задействованные в сфере туризма (отели, перевозки, турфирмы). Рабочие на стройках, также в силу высокой активности сезона, могут получать дополнительные деньги. Люди, задействованные в посевных и в целом в сельском хозяйстве, тоже в тёплый сезон зарабатывают больше, — отметила директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.

Важной составляющей системы оплаты труда является повышение уровня реального содержания заработной платы (ст. 134 ТК РФ). Это повышение должно обеспечивать компенсацию реальных доходов в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Таким образом, регулярно делать прибавку сотрудникам должны и государственные, и коммерческие организации.

— Работодатели обязаны компенсировать уровень инфляции и повышать зарплаты, на что указывает Конституционный суд РФ (Определение Конституционного суда РФ от 17.06.2010 № 913-О-О), а также Роструд (письмо Роструда от 19.04.2010 № 1073-6-1). Однако реальные механизмы для права "в действии" отсутствуют. Эта сфера является неурегулированной, поскольку предоставляющая право статья 134 ТК РФ декларирует возможность, но не устанавливает механизм реализации права. Для коммерческих организаций не установлен ни механизм индексации, ни размер, ни периодичность. Судебная практика по делам об индексации является неоднородной, и позиции судов существенно отличаются, — отметила адвокат московской коллегии адвокатов "Град" Анастасия Душаева.

Авторы Нина Важдаева