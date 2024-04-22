Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 14:48

Момент эффектного падения телевышки в Харькове попал на видео

Телевышка повреждена в Харькове

Телевышка повреждена в Харькове, в городе есть проблемы с сигналом цифрового телевидения. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов. При этом, по его словам, пострадавших в результате разрушения конструкции нет.

Момент падения попал на видео и распространился в Сети. На кадрах вышка буквально разваливается пополам и её верхняя часть падает.

Момент крушения телевышки в Харькове. Видео © Telegram / jenya zub LIVE NEWS

Напомним, ранее сегодня, 22 апреля, мэр Харькова сообщил о взрывах в городе. По его словам, целью стал некий инфраструктурный объект.

Обложка ©

Telegram / jenya zub LIVE NEWS

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров