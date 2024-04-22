Момент эффектного падения телевышки в Харькове попал на видео
Телевышка повреждена в Харькове
Телевышка повреждена в Харькове, в городе есть проблемы с сигналом цифрового телевидения. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов. При этом, по его словам, пострадавших в результате разрушения конструкции нет.
Момент падения попал на видео и распространился в Сети. На кадрах вышка буквально разваливается пополам и её верхняя часть падает.
Момент крушения телевышки в Харькове. Видео © Telegram / jenya zub LIVE NEWS
Напомним, ранее сегодня, 22 апреля, мэр Харькова сообщил о взрывах в городе. По его словам, целью стал некий инфраструктурный объект.
Telegram / jenya zub LIVE NEWS