10 запретных фраз во время ссоры, которые могут разрушить отношения в одно мгновение Основа любых отношений — общение. А за словами нужно тщательно следить. Особенно в пылу ссоры, когда велик риск наговорить лишнего. Есть фразы, которые лучше вообще никогда не произносить. Если, конечно, не хотите остаться в одиночестве. 25 апреля, 14:00 Топ-10 опасных фраз, которые ни при каких обстоятельствах нельзя говорить любимому в ссоре — эти фразы убьют любовь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Словом можно осчастливить и огорчить, укрепить чувства и добить их остатки. Чтобы не попасть впросак во время следующего скандала со своей второй половиной, запомните эти фразы и постарайтесь их не произносить, как бы вам этого ни хотелось.

1. "Ты слишком остро реагируешь"

Фото © "Аритмия", режиссёр Борис Хлебников, сценаристы Наталья Мещанинова и др. / Kinopoisk

Классика жанра. Этой фразой вы подвергаете сомнению чувства партнёра. Он думает, что вы не воспринимаете его всерьёз. Если реакция второй половинки вам не нравится, это не значит, что она неадекватная или чрезмерная. И за это точно не стоит критиковать. Лучше проявить сочувствие и поговорить о том, что заставило его огорчиться.

2. "Ты всегда..." / "Ты никогда..."

Столь безапелляционные заявления вынуждают вашего партнёра занять глухую оборону. Обвинения он воспримет как агрессию.

Вместо того чтобы произносить слова "всегда" и "никогда", попробуйте описать свои чувства. Так вы попытаетесь наладить открытый и честный диалог. Например, вместо фразы "ты никогда не помогаешь по дому" можно сказать: "Я устаю от домашних хлопот, мне нужна твоя помощь".

3. "А вот (имя бывшего) никогда бы так не сделал!"

Фото © "Cцены из супружеской жизни", режиссёр Хагай Леви, сценаристы Ингмар Бергман и др. / Kinopoisk

Фраза, которой нужно избегать как чумы. Если не хотите увидеть на лице партнёра смесь обиды и гнева, не переходите эту грань. Как бы вы ни были расстроены, не поддавайтесь желанию привести в пример прошлых пассий. Это как минимум несправедливо и может очень сильно ударить по самолюбию собеседника. Оно того не стоит.

4. "Если любишь меня, сделай это!"

Чистой воды манипуляция, которая может нанести непоправимый ущерб отношениям. Не стоит использовать любовь в качестве объекта торга. Вместо этого открыто сообщите о своих потребностях и желаниях.

5. "Мне всё равно"

Фото © "Дорога перемен", режиссёр Сэм Мендес, сценаристы Джастин Хэйс и др. / Kinopoisk

Три слова, которые ранят как кинжал в сердце. Можно сразу сказать: "Мне плевать на тебя". Безразличие может быть более болезненным, чем гнев. Оно сигнализирует об отсутствии интереса к чувствам и мыслям партнёра.

6. "Ну и ладно"

Во время разногласий люди часто повторяют этот бессмысленный оборот, пытаясь разрядить ситуацию. Но вреда больше, чем пользы.

"Ну и ладно" звучит пренебрежительно и неуважительно — как-будто ничьи мысли и чувства не имеют для вас значения. Лучше предложить поискать решение, которое подойдёт обоим. Так вы покажете, что готовы разрешить конфликт, а не отмахиваетесь от него.

7. "Всё нормально"

Фото © "Жена полицейского", режиссёр Филип Грёнинг, сценаристы Филип Грёнинг и др. / Kinopoisk

Возможно, это самая большая ложь, которая только возможна в отношениях. Потому что истинный смысл этой фразы — всё совсем не нормально.

Это стена, которую мы воздвигаем, когда обижены, расстроены или просто не хотим решать проблемы. Связь с партнёром рвётся, и он не понимает, что происходит. Если что-то не так, скажите об этом прямо. Это непросто, но другого способа сохранить отношения нет.

8. "Ты такой же, как твоя мать / отец"

Эту фразу часто используют в качестве удара ниже пояса, особенно если сравнение действительно нелестное. Но ничего, кроме обиды и испорченных отношений с родственниками партнёра, она не сулит. Вместо того чтобы переходить на личности, сосредоточьтесь на решении конкретной проблемы. Но сначала обсудите всё с партнёром.

9. "А вот её муж..."

Фото © "Перед полуночью", режиссёр Ричард Линклейтер, сценаристы Жюли Дельпи и др. / Kinopoisk

Сравнение с кем-то другим может сильно уязвить, особенно если оно не в пользу того, кого сравнивают. Не нужно задавать для партнёра стандарты — цените его таким, какой он есть. Вспомните: именно эти уникальные черты вас и зацепили в самом начале.

10. "Давай расстанемся!"

Хотите бросить в отношения гранату — скажите это вслух. Но помните, что за шантаж рано или поздно придётся платить. Расставание нельзя использовать как оружие для победы в споре. Да и если каждый раз угрожать им во время ссоры, спустя какое-то время вас перестанут воспринимать всерьёз.

Авторы Семен Хафизов