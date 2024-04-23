Предали род: 7 актёров, кто до икоты стыдился родной фамилии, поэтому сменил её на другую Некоторым российским звёздам от родителей досталась несуразная фамилия, с которой им в шоу-бизнес путь был заказан. Поэтому мужчины при первой же возможности сменили её. Life.ru рассказывает об артистах, расстроивших отцов и отказавшихся от их "наследия" ради славы. 23 апреля, 15:00 Кто из российских артистов настолько стеснялся себя, что сменил фамилию на другую? Обложка © ТАСС / Артём Геодакян / Вадим Тараканов

Не всем актёрам российской сцены повезло с фамилией. У некоторых из них изначально она звучала настолько несуразно, что достичь успеха на больших экранах с такими ФИО было просто нереально. Для звезды важно, чтобы её имя звучало благозвучно и его легко было запомнить. Какие российские артисты "плюнули" отцам в лицо, сменив некрасивую фамилию на чужую?

1. Актёр Сергей Астахов

Звезда российского кино Сергей Астахов выбрал фамилию матери, поскольку отцовская "не звучала". Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Изначально будущего артиста российского кино звали Сергей Козлов. Он родился в семье военного и даже задумывался над тем, чтобы отправиться по стопам отца. Однако однажды попал в оркестр, понял, что ему нравится творчество. Затем Сергей поступил в театральный вуз.

Перед тем как развиваться в актёрской сфере, будущая российская звезда поменяла фамилию с Козлова на Астахова. Сергей считал, что "некрасивое" имя может помешать ему достичь успеха в карьере. Поэтому артист выбрал фамилию матери.

2. Актёр Илья Любимов

Актёр Илья Любимов с детства был Шлёзингером, но карьера не задалась. Вполне возможно, что причина в неудачной фамилии. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Будущий артист Российской Федерации тоже поменял фамилию на материнскую. Причина в том, что первоначальная была труднопроизносимой. Так, с рождения Илья был Шлёзингером. Но после смены фамилии на Любимова ему даже не пришлось придумывать себе псевдоним. Имя и так звучало ярко.

Однако всё это произошло не сразу. Изначально актёр пробовал сниматься в сериалах под фамилией Шлёзингер. Любимовым он стал лишь спустя несколько проектов. Сейчас актёра часто можно видеть в новых сериалах и кино, поэтому, возможно, он принял правильное решение.

3. Актёр Александр Наумов

Российский артист Наумов раньше был Вшивкиным. Кто же будет следить за звездой с такой фамилией? Кадр из фильма "Марш Турецкого", режиссёр Олег Шторм, сценаристы Андрей Житков, Ксения Кияшко и др. © Kinopoisk

Александр поступал в театральный университет под фамилией Вшивкин. Преподаватели сразу поняли, что с такими паспортными данными далеко не уйдёшь, и посоветовали ему переименоваться. Студент согласился и позже пожалел о своём поступке, поскольку расстроил отца.

В интервью Наумов признавался, что боялся негативного эффекта, который в его жизнь принесёт фамилия Вшивкин, мол, с ней успеха добиться не получится. Однако в дальнейшем артист понял, что паспортные данные никакого влияния на карьеру в шоу-бизнесе не оказывают.

4. Актёр Александр Ратников

Артист долгое время был Скотниковым, но как только стал Ратниковым, его карьера пошла в гору. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российская звезда переименовалась не сразу. Александр начал карьеру под фамилией Скотников, сыграл во многих фильмах и даже обрёл небольшую популярность. Но для достижения высот в карьере ему не хватало совсем малого — красивой фамилии. Поэтому Александр решил поменять паспортные данные на Ратникова. Объяснение своему поступку актёр дал простое — "так лучше звучит". Это решение положительно повлияло на карьеру мужчины. Теперь Александра часто зовут в сериалы и фильмы, причём на главные роли.

5. Актёр Павел Прилучный

Российская звезда Павел Прилучный с детства носил фамилию Дэль. Когда он сменил её, то стал мегапопулярным. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Некоторые российские звёзды меняют фамилию даже несмотря на то, что она звучит довольно красиво. Например, Павел Прилучный с рождения был Дэлем. В юности артист долгое время пытался пробиться на большие экраны, но у него это не получалось из раза в раз. Он считал, что причина в незвучной фамилии, поэтому и сменил её.

Прилучным Павел стал в 2008 году — он взял фамилию матери. Почти сразу после этого артисту предложили главную роль — и карьера пошла в гору. Кто знает, может, это связано со сменой паспортных данных.

6. Актёр Сергей Рост

Российской звезде Сергею Росту псевдоним помог придумать Дмитрий Нагиев. Позже он взял его в качестве фамилии. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Некоторые звёзды российского шоубиза придумывают себе псевдонимы, советуясь с другими артистами. Так произошло, например, с актёром Сергеем Титивиным. Он придумал себе фамилию вместе с другой звездой ТВ — Дмитрием Нагиевым. Именно телеведущий посоветовал приятелю использовать псевдоним Рост. Такая фамилия, по мнению звезды, более благозвучна. Со временем актёры перестали общаться друг с другом, однако псевдоним остался всё тот же.

Интересно, что Сергей называл себя Ростом только на съёмочной площадке и в титрах к проектам. По паспорту он долгое время оставался Титивиным. Но со временем сменил и документ, поскольку очень привязался к новому имени.

7. Актёр Дмитрий Орлов

Российский артист Орлов раньше был Сборцем. Фамилию ему порекомендовал сменить режиссёр, и это помогло. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

С рождения российский артист носил фамилию Сборец. Под ней Дмитрий участвовал в нескольких сериалах и фильмах. Однако режиссёр одной из картин посоветовал ему поменять паспортные данные на более благозвучные. Фамилия Сборец, по его мнению, некрасиво звучала и тяжело произносилась. Так Дмитрий и стал Орловым. Причём российский артист уверен, что это дало значительный толчок его карьере.

Авторы Никита Фартов