Почему Розовая луна 24 апреля в Скорпионе станет самым волшебным днём и подарит всем зодиакам любовь Завтра нас ждёт по-настоящему мистическое событие — Луна станет абсолютно круглой, и случится это в знаке зодиака Скорпион. Казалось бы, стоит ждать неприятностей, но нет. Розовое полнолуние не только завершит ретро-Меркурий, но и подарит нам шанс на счастье. 23 апреля, 14:00 Полнолуние 24 апреля: что Розовая луна в Скорпионе принесёт в жизнь всех знаков зодиака? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Розовое полнолуние в этом году приходится на мистический день 24.04.2024. Но особенным его делает не только дата, но и знак зодиака, в котором будет находиться Луна, — Скорпион. Это значит, что полнолуние будет сопровождаться яркими эмоциональными переживаниями, связанными в том числе с кармическими темами. Сейчас, как никогда, вы ясно видите не внешнюю сторону вещей, а их суть. И это даёт возможность сделать верные выводы.

Если вы заметили, что в эти дни вас вдруг перестали устраивать поверхностные отношения с кем-либо, значит, вы почувствовали свою точку роста и ту сферу жизни, которую до сих пор не проработали до конца. Аделина Блэкмун Экстрасенс

Положительный момент Розовой луны 24 апреля в том, что именно сейчас можно изменить всё, что не устраивает. Признайтесь себе: каким-то вещам и людям больше нет места в вашей жизни, отпустите их.

Чем особенно Розовое полнолуние, которое случится 24 апреля, в мистическую дату? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Простите обиды прошлого, и как только вы это сделаете, со слов экстрасенса Аделины Блэкмун, это не только исцелит боль в вашей душе, но и сделает мудрее и на шаг ближе к самым важным целям в жизни.

Полнолуние 24 апреля в Скорпионе — это время волшебства. Но того волшебства, что творим мы сами. Аделина Блэкмун Экстрасенс

Чтобы стать таким волшебником, посмотрите, что вызывает в вас чувство гнева, страха, раздражения и т.д. Эти люди или ситуации закрывают путь к новым возможностям, в том числе любить и быть счастливыми. Сейчас лучшее время, чтобы проработать всё то, что прячется в вашей тени.

Полнолуние 24 апреля 2024 года подарит каждому знаку зодиака шанс изменить жизнь к лучшему. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если говорить про дату 24.04.2024 — энергия этого дня равна числу 9. То есть энергии трансформации и завершения цикла. "Это значит, что сейчас у каждого есть шанс изменить свою жизнь к лучшему. Если вы ждали знак — то вот он. Перестаньте откладывать и планировать, сделайте первый шаг в сторону своей цели, даже если весь путь вам самим ещё неизвестен", — подсказывает экстрасенс Блэкмун.

Браки в этот день заключаются на небесах, один раз и на всю жизнь. Аделина Блэкмун Экстрасенс

Эзотерик продолжила, что числа 2 и 4 в сумме дают 6, а это знак кармической связи. Свидание, назначенное на 24 апреля 2024 года, в Розовое полнолуние, может стать судьбоносным.

Время волшебства и любви: почему в день Розовой луны 24 апреля нужно играть свадьбу? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Также экстрасенс предупреждает, что в этот день, 24 апреля, в Розовую луну, не рекомендуется совершать поступки из корыстных или иных низменных побуждений. Можно заработать кармический долг и в итоге проиграть намного больше, чем выиграть. Не стоит также забывать, что все представители зодиакального круга пока ещё находятся под властью ретроградного Меркурия. А значит, велик риск ошибок и недопонимания.