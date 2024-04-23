Как пережить полнолуние в мистическую дату 24.04.2024, когда ретроградный Меркурий начнёт завершаться

В ночь на 24 апреля нас ожидает не просто полнолуние, но Розовая Луна, совпадающая с началом процесса завершения ретроградности Меркурия 25 апреля, и всё это происходит на фоне мистической даты — 24 апреля 2024 года. Это уникальное астрологическое стечение обещает быть богатым на события, потому что каждое из явлений само по себе наделено особым значением. Разбираемся, что к чему.

Чем опасно и интересно Полнолуние 24 апреля

Полнолуние в ретроградный Меркурий 24 апреля: что ждать? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Время отпускать старое. Полнолуние традиционно ассоциируется с кульминацией и освобождением от устаревших убеждений и эмоциональных нагрузок. В этот период люди часто ощущают усиление эмоций, прозрения, а иногда и напряжённости. В ночь с 23 на 24 апреля, когда Розовая Луна окажется в полной фазе в знаке зодиака Скорпион, усилится желание глубокой личной трансформации и, возможно, даже придёт разоблачение тайн или скрытых истин.

Ретроградный Меркурий закончится 25 апреля

Конец ретроградного Меркурия: после 24 апреля жизнь начнёт становиться прежней. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Завершение периода ретроградного Меркурия, которое случится на следующий после полнолуния 24 апреля день, добавляет этому времени особенное значение. Меркурий — планета общения — в ретроградной фазе заставляет нас переосмысливать, перепроверять и пересматривать цели и задачи. Часто это время, когда возвращаются старые друзья или возникают недоразумения, требующие разрешения.

Как использовать уникальную энергию полнолуния в мистическую дату 24.04.2024

Конец ретроградности Меркурия: что обязательно нужно сделать в волшебную дату 24.04.2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Очистка пространства. Это идеальное время для генеральной уборки не только в доме, но и в ваших отношениях и мыслях. Завершение задач. Постарайтесь закончить начатые проекты. Это поможет освободить место для новых начинаний после ретроградного периода Меркурия. Глубокая интроспекция и медитация. Посвятите время самоанализу и медитативным практикам. Они помогут углубиться в личные внутренние процессы и лучше понять, что вам действительно нужно от жизни. Отдых и восстановление. Не стоит недооценивать важность отдыха в такие моменты. Позвольте себе расслабиться и восстановить силы.

Чего стоит избегать 24 апреля 2024 года во время Розового полнолуния

Ретроградный Меркурий и Розовое полнолуние 24 апреля: что нельзя делать. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Начало проектов. Новые начинания в этот период могут столкнуться с неожиданными препятствиями. Лучше дождаться окончания ретроградного Меркурия и перетерпеть его "хвост".

Новые начинания в этот период могут столкнуться с неожиданными препятствиями. Лучше дождаться окончания ретроградного Меркурия и перетерпеть его "хвост". Важные решения. Отложите принятие жизненно определяющих решений как минимум до 25 апреля.

Отложите принятие жизненно определяющих решений как минимум до 25 апреля. Импульсивные покупки. Избегайте всяческих покупок или крупных финансовых инвестиций без предварительного тщательного анализа.