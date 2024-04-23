Президентская академия запустила программу повышения квалификации для госслужащих в новых регионах

Первый поток программы "Эффективная коммуникация власти в социальных сетях" стартовал в Луганске. Всего обучение по программе пройдут 74 человека. Слушателей ждёт три образовательных модуля. Эксперты Академии расскажут о правилах отработки информационных поводов, копирайтинге, особенностях создания контента для разных площадок и медиа-аналитике. Слушателей также обучат основам информационной безопасности – в частности, как распознавать фейки и противостоять информационным атакам.

"Ключевой акцент в программе мы сделали на отработке практических кейсов. Наша задача – дать навыки построения эффективной коммуникации с местными жителями, чтобы госслужащие могли просто и понятно доносить до них важную информацию. А для этого надо уметь писать качественные тексты, создавать понятный визуальный контент. Все это необходимо для корректной работы с аудиторией", – рассказал замдиректора Южно-Российского института управления Президентской академии Алексей Баранов.

С приветственным словом на открытии программы также выступил руководитель представительства Академии в Луганске Константин Кучер. Он поздравил участников с зачислением на программу и пожелал удачи в обучении.