Волшебная дата 24.04.2024: Как перекроить судьбу и стать счастливым человеком Уникальный шанс в 2024 году Дракона — это мистическая дата 24 апреля. В этот мистический день можно не только исправить ошибки прошлого и найти любовь, но и обречь себя на новую жизнь, полную возможностей. Что обязательно нужно сделать в дату 24.04.2024? 24 апреля, 05:00 Shutterstock / FOTODOM

24 апреля 2024 года — особенная дата, которая считается магической. В этом событии есть загадочность, и она может изменить вашу жизнь. Какие действия нужно предпринять в день 24.04.2024, чтобы приблизиться к своей мечте?

Для начала рассчитаем число дня. Именно оно, как рассказывает Life.ru нумеролог Ирина Ким, расскажет, на что обратить внимание. Расчёт прост — складываем все цифры даты: 2+4+2+2+2+4=18. Таким образом получили, что дата находится под влиянием энергии 18 — это энергия Луны. Также нумеролог отмечает, что дата 24.04.2024 приходится на Розовое полнолуние, которое усиливает энергию магии в этот день.

Энергия Луны, мистичности способствует не только материализации желаемого, но и проявлению того, что ранее было скрыто. Ирина Ким Нумеролог

В этот день — 24 апреля — могут пробудиться беспричинные тревоги и страхи. Не дайте им овладеть вашим сознанием. И будьте готовы к тому, что в этот день всё тайное может стать явью. Однако нумеролог советует не торопиться с действиями, а сначала понаблюдать. Эта информация станет подсказкой к тому, что откроется в дальнейшем.

"Мысли и образное мышление (визуализации) обретают формы. Поэтому важно контролировать то, о чём думаете", — советует эксперт. И добавляет, что важно контролировать образы, которые рисует ваше подсознание, даже если они неосознанны. Также в магическую дату 24.04.2024 важно тщательно подбирать слова.

А чтобы не загоняться в стресс, ограничивая себя в мыслях, словах и образах, попробуйте направить энергетику дня в пользу себя. Ирина Ким Нумеролог

Для этого, со слов нумеролога, стоит найти буквально 10–15 минут свободного времени: "Закройте глаза и подумайте о своём заветном желании. Представьте, что оно уже у вас в руках. Оно исполнилось. Прочувствуйте это состояние, когда мечта сбылась. Какой или какая вы? Как выглядите? В каком месте и с кем находитесь?"

Потом нумеролог советует: запомните этот образ исполнившейся мечты и своё состояние. Опишите его на листе бумаги в настоящем или прошедшем времени. Например: "Я купила автомобиль (марка, цвет). Я счастлива, ведь могу теперь свободно перемещаться по городу. Я обрела свободу. Я могу управлять тем, куда я двигаюсь. Я и мои родные часто выезжаем за город, на природу и т.д.".

Теперь, когда вдруг почувствуете, что проваливаетесь в негативные мысли или эмоции, щёлкните пальцами и переключайтесь на свою мечту. Ирина Ким Нумеролог

Как дата 24.04.2024 повлияет на отношения

День позволит укрепить их и вывести на новый уровень. А избежать ссор и конфликтов можно легко, если проявить немного терпения и такта по отношению к окружающим.

Как сложится работа в магический день 24 апреля

Можно продолжать и завершать любую работу. А вот начало новых долгосрочных дел и проектов отложите на более благоприятный день.

В конечном итоге нумеролог советует в волшебную дату 24.04.2024 стремиться быть светом для других людей. Если к вам обратились за помощью и поддержкой, постарайтесь найти для всех тёплое слово или совет.