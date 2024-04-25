Урок мангаловедения: Эти советы помогут вам выбрать мангал для пикника или дачи и не прогореть Майские праздники запускают официальное начало дачного сезона и сезона пикников. Без мангала в эту пору точно не обойтись. Если вы ещё не обзавелись своим, то самое время определяться с покупкой. Мангальный гайд от редакции Life.ru вам в помощь. 25 апреля, 04:00 Как правильно выбрать мангал для пикника и для дачи, читайте на Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Какие бывают мангалы

Переносной и стационарный мангал

По своей конструкции мангалы бывают двух основных типов: переносные и стационарные.

Переносной мангал: этот тип мангала предназначен для использования на открытом воздухе, например во дворе, на пикнике или на природе. Он компактный, легко транспортируется и удобен для переноски. Переносные мангалы обычно имеют небольшие размеры и могут быть складными для удобства хранения. Они идеально подходят для приготовления шашлыка на природе или во дворе дома. Стационарный мангал: этот тип мангала устанавливается на постоянной основе — обычно во дворе или на террасе. Стационарные мангалы чаще имеют более крупные размеры и могут быть изготовлены из кирпича, камня или металла. Они предназначены для длительного использования и обычно имеют дополнительные функции, такие как место для хранения дров или принадлежностей для гриля. Стационарные мангалы обеспечивают устойчивость и надёжность при готовке различных блюд на открытом воздухе.

Переносные и стационарные мангалы: преимущества и недостатки. Рассказывает эксперт проекта "Летняя кухня" Андрей Гудков. Видео © YouTube / Ваш мангал

Выбор между переносным и стационарным мангалом зависит от ваших потребностей и предпочтений. Переносной мангал отлично подойдёт для пикников и поездок на природу, а стационарный мангал станет отличным дополнением к вашему двору или террасе для регулярного гриля.

Размеры

Мангалы бывают разных размеров, и выбор зависит от ваших потребностей, количества гостей, а также доступного пространства для использования мангала.

Маленький/компактный: маленькие мангалы обычно имеют размеры примерно 30–50 см в длину и 20–30 см в ширину. Они идеальны для небольших семей или компаний до 4–6 человек. Эти мангалы удобно использовать на пикниках, кемпинге или на балконе. Средний: средние мангалы обычно имеют размеры примерно 60–80 см в длину и 30–40 см в ширину. Они подходят для компаний от 6 до10 человек и обеспечивают достаточное пространство для готовки большого количества продуктов одновременно. Большой: такие мангалы могут иметь размеры более одного метра в длину и более 50 см в ширину. Они предназначены для крупных компаний или мероприятий, где нужно приготовить большое количество пищи. Большие мангалы часто имеют несколько уровней для гриля и дополнительные функции, такие как место для хранения дров.

Выбор размера мангала зависит от ваших потребностей и предпочтений. Учитывайте количество человек, которое вы планируете кормить, а также доступное пространство для использования мангала.

Размер мангала зависит от веса. Если речь идёт о переносном сборном мангале, не покупайте варианты тяжелее 7 кг. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Материалы

Мангалы могут быть изготовлены из различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Вот некоторые распространённые материалы, из которых делают мангалы:

Чугун: мангалы из чугуна являются прочными и долговечными. Они хорошо сохраняют тепло и равномерно распределяют его по поверхности гриля. Однако чугунные мангалы могут быть тяжёлыми и требуют особого ухода для предотвращения коррозии. Сталь: мангалы из стали также являются прочными и долговечными. Они обычно легче весом, чем чугунные мангалы, и могут быть более портативными. Стальные мангалы обычно имеют покрытие от коррозии, чтобы защитить поверхность от ржавчины. Нержавеющая сталь: мангалы из нержавеющей стали обладают высокой степенью коррозионной стойкости и легко моются. Они обычно имеют современный внешний вид и могут быть более дорогими по сравнению с мангалами из других материалов. Керамика: мангалы с керамическим покрытием обеспечивают равномерное распределение тепла и хорошую теплоёмкость. Керамические мангалы также легко моются и имеют стильный внешний вид. Однако они могут быть более хрупкими и требуют бережного обращения.

Краш-тест дешёвого мангала из "Ашана". Видео © YouTube / Два дома

Толщина

Выбор толщины мангала зависит от ваших предпочтений по скорости нагрева, равномерности распределения тепла, долговечности и другим факторам. Важно учитывать предполагаемое использование мангала и индивидуальные предпочтения при выборе подходящей толщины. Чем толще стенки, тем чаще мангал можно использовать, и это не отразится на его эффективности. Но зато мангал с тонкими стенками легче перемещать — и для нечастых выездов на пикник он подойдёт лучше.

1. Тонкие мангалы: мангалы с тонкими стенками обычно более лёгкие и портативные. Они могут нагреваться быстрее, но также быстрее остывать. Тонкие мангалы могут быть удобны для краткосрочного использования или пикников. Лёгкие походные мангалы представлены на маркетплейсах с толщиной стенок от 0,8 мм. 2. Средней толщины: такие мангалы обычно обеспечивают хорошую равномерность нагрева и умеренную долговечность. Они могут быть удобны для ежедневного использования в саду или на приусадебном участке. Часто это многоразовые складные мангалы из стали с толщиной стенок от полутора миллиметров. 3. Толстые мангалы: мангалы с толстыми стенками обычно имеют более высокую теплоёмкость и сохраняют тепло дольше. Они могут быть более долговечными и подходить для интенсивного использования или для приготовления больших объёмов пищи. Толщина стенок топки в этой категории начинается от пяти миллиметров.

Электромангал

Электромангал — удобный выбор для ленивых любителей шашлыка. Фото © Freepik / rawpixel.com

Электромангалы — это устройства для приготовления пищи на открытом воздухе, которые работают от электрической сети. Они представляют собой компактные и удобные в использовании аналоги традиционных угольных или дровяных мангалов. Вот несколько особенностей и преимуществ электромангалов:

Удобство: электромангалы легко подключаются к электрической сети, что делает их удобными в использовании. Нет необходимости заморачиваться с поиском топлива и подготовкой камина. Безопасность: электромангалы не используют открытый огонь или угли, что делает их более безопасными в использовании, особенно вблизи дома или в закрытых помещениях. Регулируемая температура: многие модели электромангалов имеют регулируемую температуру, что позволяет точно контролировать процесс готовки. Портативность: некоторые электромангалы компактны и легки, что делает их удобными для переноски на пикник или дачу. Лёгкость в обслуживании: электромангалы обычно легко чистятся и обслуживаются, что упрощает уход за ними.

Определяемся, какой мангал вам нужен

Теперь, когда вы знаете, какое многообразие мангалов представлено на рынке, пора определиться: какой из них нужен именно вам. Ведь стационарный мангал для дачи будет отличаться от складных и переносных мангалов для пикников по целому ряду характеристик.

Хитрости по выбору мангалов от блогера "Сделай сам". Видео © YouTube / Сделай сам / Размер мангала. Какой выбрать

Размер и вес: стационарные мангалы для дачи обычно имеют большие размеры и вес, так как они предназначены для постоянной установки на территории дачи. В то время как складные и переносные мангалы для пикников компактны и легки для транспортировки. Материал изготовления: стационарные мангалы часто изготавливаются из более прочных материалов, таких как кирпич, металл или камень, чтобы обеспечить долговечность и устойчивость к воздействию погодных условий. В то время как складные и переносные мангалы чаще всего изготавливаются из лёгких материалов, чтобы быть более портативными. Функциональность: стационарные мангалы для дачи часто имеют дополнительные функции, такие как встроенные полки, ящики для угля или дров, решётки для жарки и другие элементы, которые делают их удобными для использования на протяжении всего сезона. Складные и переносные мангалы обычно имеют более простую конструкцию без лишних элементов. Безопасность и устойчивость: стационарные мангалы обычно более устойчивы и безопасны в использовании, так как они установлены на твёрдом основании и имеют прочную конструкцию. В то время как складные и переносные мангалы могут быть менее устойчивыми из-за своей портативности. Цена: стационарные мангалы для дачи обычно более дорогие, чем складные и переносные мангалы, из-за их более прочной конструкции и больших размеров. Самый дешёвый туристический мангал типа "таганок" Life.ru нашёл на маркетплейсе по цене 270 рублей, а самый дорогой вариант — 419 000 рублей. Такую сумму просят за бездымный уличный двухконтурный мангал с подогревом нижней зоны стола. За дополнительную плату к нему предлагается заказать столешницу по вашему выбору: дуб, лиственница, искусственный мрамор.

При покупке мангала очень важно подумать, куда его поставить. Чтобы избежать пожара, ставьте мангал подальше от свисающих веток и обязательно сделайте каменное или земляное основание под него, чтобы угли не попали в сухую траву, советует читателям Life.ru эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании "Главснаб" Фёдор Васильев.

Чтобы выбрать качественный мангал для дачных посиделок, тщательно проверьте отзывы, а лучше отправляйтесь в магазин сами и лично убедитесь в качестве товара. Проверьте все сварные швы и места крепления деталей, осмотрите краску, ищите любые существенные дефекты. Если таких нет, смело берите и пользуйтесь — такой мангал прослужит вам долгие годы. Эксперт по строительным материалам Фёдор Васильев.

Для дачи

При выборе мангала для постоянного использования на даче стоит учитывать несколько важных факторов, чтобы сделать правильный выбор:

Стационарный мангал для дачи должен быть из нержавеющей стали или чугуна. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Материал: один из ключевых аспектов выбора мангала — это материал изготовления. Для постоянного использования рекомендуется выбирать мангал из нержавеющей стали или чугуна . Эти материалы обладают высокой прочностью и долговечностью, что позволит мангалу прослужить вам долгие годы.

один из ключевых аспектов выбора мангала — это материал изготовления. Для постоянного использования рекомендуется выбирать мангал или . Эти материалы обладают высокой прочностью и долговечностью, что позволит мангалу прослужить вам долгие годы. Размер и конструкция: выберите мангал подходящего размера, который будет соответствовать вашим потребностям. Также обратите внимание на конструкцию мангала: он должен быть устойчивым и надёжным.

выберите мангал подходящего размера, который будет соответствовать вашим потребностям. Также обратите внимание на конструкцию мангала: он должен быть устойчивым и надёжным. Тип топлива: Если вы предпочитаете классический вкус барбекю, то мангал на углях или дровах будет лучшим выбором. Однако если вам удобнее использовать электричество, то можно рассмотреть вариант с электромангалом.

Если вы предпочитаете классический вкус барбекю, то мангал на углях или дровах будет лучшим выбором. Однако если вам удобнее использовать электричество, то можно рассмотреть вариант с электромангалом. Дополнительные функции: некоторые мангалы имеют дополнительные функции, такие как гриль-решётка, крышка, регулируемая высоту решётки, и другие. Подумайте, какие функции вам могут пригодиться.

некоторые мангалы имеют дополнительные функции, такие как гриль-решётка, крышка, регулируемая высоту решётки, и другие. Подумайте, какие функции вам могут пригодиться. Безопасность и уход: обратите внимание на безопасность использования мангала: он должен быть устойчивым и безопасным в эксплуатации. Также учтите удобство в уходе за мангалом: он должен быть лёгким в чистке и обслуживании.

Выбрав подходящий мангал для постоянного использования на даче, вы сможете наслаждаться приготовлением вкусных блюд на открытом воздухе в течение многих лет. Вот что советует читателям Life.ru эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании "Главснаб" Фёдор Васильев.

Прежде всего обращайте внимание на материал: идеальными будут жаропрочная нержавеющая сталь или чугун толщиной не меньше двух миллиметров. Такой короб не прогорит и не пойдёт "волной" от сильного жара (то, чем часто грешат дешёвые мангалы). Классическая форма для мангала — прямоугольная. Выбирайте длинный и глубокий мангал с высокими бортиками, чтобы можно было в один заход пожарить мясо на большую компанию. Высокие бортики не дадут поленьям вываливаться на землю и будут поддерживать более равномерный жар. Эксперт по строительным материалам Фёдор Васильев.

Дальше — ваши персональные пожелания: некоторые мангалы оснащают подставкой под казан для плова, ещё ряд моделей может похвастаться встроенной печкой. По умолчанию на некоторые мангалы производители ставят дополнительные полки. Опыт пользования таким "швейцарским ножом" оставляет желать лучшего: покупатели жалуются на то, что полки держатся на честном слове, а ножки едва выдерживают поставленные на мангал тарелки и кастрюли. Однако попадаются и качественные модели, о чём вам расскажут отзывы покупателей.

Для пикника или природы

При выборе переносного мангала для использования на природе следует обратить внимание на следующие ключевые факторы:

Вес и компактность: переносной мангал должен быть лёгким и компактным, чтобы его было удобно транспортировать на природу. Обратите внимание на размер и вес мангала, чтобы он легко помещался в багажник автомобиля или сумку.

переносной мангал должен быть лёгким и компактным, чтобы его было удобно транспортировать на природу. Обратите внимание на размер и вес мангала, чтобы он легко помещался в багажник автомобиля или сумку. Материал изготовления: для переносного мангала рекомендуется выбирать материалы, которые обладают хорошей теплопроводностью и долговечностью. Например, мангалы из нержавеющей стали или алюминия могут стать отличным выбором.

для переносного мангала рекомендуется выбирать материалы, которые обладают хорошей теплопроводностью и долговечностью. Например, мангалы из или могут стать отличным выбором. Тип топлива: учитывайте, какой тип топлива вам удобнее всего использовать на природе. Самый оптимальный вариант — берёзовый уголь. Он долго горит, выделяя много жара. Уголь из дуба более тяжёлый и плотный, чем берёзовый, его сложнее разжечь. Им стоит пользоваться, если вы хотите приготовить еду для большой компании.

учитывайте, какой тип топлива вам удобнее всего использовать на природе. Самый оптимальный вариант — берёзовый уголь. Он долго горит, выделяя много жара. Уголь из дуба более тяжёлый и плотный, чем берёзовый, его сложнее разжечь. Им стоит пользоваться, если вы хотите приготовить еду для большой компании. Конструкция и функциональность: обратите внимание на конструкцию переносного мангала: он должен быть устойчивым и безопасным в эксплуатации. Также полезно иметь дополнительные функции, такие как складывающиеся ножки, съёмные решётки, крышки и другие.

Переносной мангал для использования на природе должен быть лёгким, компактным и легко собираться, идеальное топливо — угли. Фото © Freepik

Выбрав правильный переносной мангал, вы сможете наслаждаться вкусными блюдами на природе в компании друзей и близких без лишних хлопот и проблем.

Мангал выбран. А что ещё?

Для обычного шашлыка нужно не так уж много: мангал, кочерга для углей да поддувало. Дополнительные аксессуары вроде колёсиков, чехлов от дождя и других приспособлений делают процесс более комфортным и, соответственно, сказываются на цене. От многих товаров "мангальной" секции строительного гипермаркета можно отказаться, но нужно быть готовыми к дополнительным тратам, например на покупку решётки или шампуров.

Как выбрать решётку для мангала

Выбор решётки для мангала зависит от ваших потребностей, предпочтений и бюджета. Важно подобрать такую решётку, которая будет удобной в использовании и обеспечит качественное приготовление пищи.

Решётка для мангала хороша тем, что она — незаменимый вариант для любителей шашлыка из рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Решётки для мангалов могут быть изготовлены из различных материалов, таких как нержавеющая сталь, чугун, керамика или даже специальные покрытия. Нержавеющая сталь обычно легка в уходе и долговечна, чугун хорошо сохраняет тепло, а керамические решётки обладают отличными антипригарными свойствами.

Нержавеющая сталь обычно легка в уходе и долговечна, чугун хорошо сохраняет тепло, а керамические решётки обладают отличными антипригарными свойствами. Выберите решётку подходящего размера и формы для вашего мангала. Убедитесь, что она плотно помещается на место и имеет достаточно поверхности для жарки продуктов. Расстояние между прутьями: важно учитывать расстояние между прутьями решётки. Оптимальный вариант — чтобы продукты не проваливались сквозь прорези, но их было легко переворачивать.

для вашего мангала. Убедитесь, что она плотно помещается на место и имеет достаточно поверхности для жарки продуктов. Расстояние между прутьями: важно учитывать расстояние между прутьями решётки. Оптимальный вариант — чтобы продукты не проваливались сквозь прорези, но их было легко переворачивать. Некоторые решётки могут иметь дополнительные функции, такие как складывающиеся боковые стенки для удобства добавления дров или угля, встроенные термометры или другие элементы, улучшающие процесс приготовления пищи.

Как выбрать шампуры для мангала

С мангалом определились? Теперь дело за шампурами. Важно подобрать такие шампуры, которые будут удобны в использовании, долговечны и обеспечат удовольствие от приготовления пищи на мангале.

Шампуры для мангала могут быть изготовлены из нержавеющей стали, дерева, бамбука или других материалов. Нержавеющая сталь обычно является наиболее практичным и долговечным материалом для шампуров.

обычно является наиболее практичным и долговечным материалом для шампуров. Выберите шампуры подходящей длины и формы для вашего мангала. Обычно шампуры имеют длину от 30 до 50 см, чтобы обеспечить удобство при повороте продуктов на огне.

чтобы обеспечить удобство при повороте продуктов на огне. Обратите внимание на удобство ручек. Они должны быть удобными для хвата и обеспечивать безопасное использование. На рынке можно встретить варианты с деревянными ручками, в которые как будто вкручен шампур из металла. Цена такого товара сразу становится ощутимо выше, но, поверьте, переплата того стоит.

Щипцы для мангала

Щипцы для мангала могут быть изготовлены из нержавеющей стали, дерева или силикона. Фото © Freepik

При выборе щипцов для мангала также стоит обратить внимание на несколько важных аспектов:

Щипцы для мангала могут быть изготовлены из нержавеющей стали, дерева или силикона. Нержавеющая сталь обычно является наиболее практичным и долговечным материалом для щипцов.

Нержавеющая сталь обычно является наиболее практичным и долговечным материалом для щипцов. Обратите внимание на тип захвата щипцов. Они могут быть с закруглёнными или острыми концами в зависимости от предпочтений при схватывании продуктов.

щипцов. Они могут быть с закруглёнными или острыми концами в зависимости от предпочтений при схватывании продуктов. Убедитесь, что выбранные вами щипцы обладают высокой термостойкостью, чтобы можно было безопасно использовать их на горячем мангале.

Самые бесполезные мангальные аксессуары

Существует множество аксессуаров для мангала, которые могут показаться бесполезными или излишними. Вот примеры:

Мангальный термометр может быть вариантом подарком для "человека, у которого всё есть", но не более того. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мангальные фонари: хотя мангальные фонари могут создать атмосферу и добавить эстетическое очарование к вечернему приёму на природе, они могут быть не очень практичными и необязательными для приготовления пищи на мангале.

хотя мангальные фонари могут создать атмосферу и добавить эстетическое очарование к вечернему приёму на природе, они могут быть не очень практичными и необязательными для приготовления пищи на мангале. Специальные коврики для мангала: несмотря на то что коврики для мангала могут защитить поверхность, на которой стоит мангал, от грязи и жира, они могут быть излишними, если вы используете мангал на открытом воздухе или на специальной площадке.

несмотря на то что коврики для мангала могут защитить поверхность, на которой стоит мангал, от грязи и жира, они могут быть излишними, если вы используете мангал на открытом воздухе или на специальной площадке. Мангальные перчатки: в некоторых случаях мангальные перчатки могут быть излишними, особенно если вы предпочитаете использовать обычные кухонные перчатки или просто осторожно обращаться с горячими предметами.

в некоторых случаях мангальные перчатки могут быть излишними, особенно если вы предпочитаете использовать обычные кухонные перчатки или просто осторожно обращаться с горячими предметами. Специальные щипцы для кукурузы: хотя специальные щипцы для кукурузы могут быть удобны для переворачивания кукурузных початков на мангале, можно обойтись и обычными щипцами или вилкой.

хотя специальные щипцы для кукурузы могут быть удобны для переворачивания кукурузных початков на мангале, можно обойтись и обычными щипцами или вилкой. Мангальные термометры: в большинстве случаев определить готовность мяса на мангале можно по внешнему виду и текстуре продукта, поэтому мангальные термометры могут быть излишними для большинства любителей гриля и мангала.

Авторы Любовь Свободная