Цвет имеет значение: Учёные назвали главный внешний признак обитаемых планет Астробиологи с интересом рассматривают некоторых земных существ и подозревают, что они могли бы составлять большинство населения других миров. 24 апреля, 21:31 Планеты красных карликов могут быть заселены такими пурпурными, сиреневыми, фиолетовыми бактериями. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Это озеро Махони на западе Канады, и оно в глазах многих учёных — "инопланетное". Это так называемое меромиктическое озеро: в нём не происходит перемешивания вод, как в обычных озёрах. Так бывает оттого, что водоём очень глубокий — и на дне скапливается крайне солёная и поэтому плотная вода. Если нет перемешивания вод, то нет и обогащения их кислородом, поэтому, когда водоём находится в таком застывшем состоянии расслоения, нижние слои становятся практически бескислородными.

Озеро Махони в Канаде. Фото © Flickr

Так вот, в глубинах этого озера абсолютно прекрасно себя чувствуют организмы, которым кислород, собственно, не нужен: они его и не производят, да и в качестве исходного материала он им не годится. Они тоже занимаются фотосинтезом, то есть химическим производством под действием света, но производят они серу, и в этом смысле их в качестве сырья интересует сероводород. При этом света им в принципе не нужно много, они там фактически пребывают в довольно-таки тусклой, унылой, на наш взгляд, среде. Вот как они выглядят.

Пурпурные серные бактерии Amoebobacter purpureus. Фото © Ecoreserves.bc.ca

Кстати, стоит упомянуть, что на самом деле жизнь на Земле тоже сначала была бескислородной и лишь впоследствии, по всей видимости, из-за появления производящих сине-зелёных водорослей — цианобактерий — случилась Великая кислородная катастрофа. Именно катастрофа, потому что для тогда населявшего планету большинства кислород был с жизнью несовместим.

И вот на какие мысли всё это наводит астробиологов, то есть людей, убеждённых, что при такой удивительной приспосабливаемости жизни практически к чему угодно её на других планетах просто не может не быть. На сегодняшний день телескопы уже насчитали больше 5,5 тысячи планет, вращающихся возле других звёзд, — экзопланет. Большинство из них — газовые гиганты, но это вовсе не говорит о том, что планет каменистых катастрофически мало: большие планеты просто легче заметить.

При этом, рассматривая бесчисленное множество звёзд в нашей галактике Млечный Путь, астрономы обнаруживают, что на самом деле порядка 75% из них — маленькие, слабые, тусклые, но зато чрезвычайно живучие красные карлики, которые потихоньку горят миллиарды и миллиарды лет. Поэтому учёные в целом считают, что если и искать внеземную жизнь, то искать на планетах около таких звёзд. Правда, красные карлики ругают за чудовищные вспышки, но кто знает: может быть, где-то поглубже — в недрах планеты, в солёной воде — они вполне достаточно защищены от радиации: грунт и вода спасают. К слову, ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра — как раз и есть красный карлик, и у неё есть планета с твёрдой поверхностью в потенциально обитаемой зоне: там, где не слишком жарко и не слишком холодно.

Планета Проксима Центавра b возле ближайшей к Солнцу звезды, расположенной примерно в четырёх световых годах от Земли, в представлении художника. Фото © Eso.org

И с учётом сравнительно слабого света таких звёзд и отсутствия больших надежд найти на какой-нибудь планете кислородное изобилие возникло предположение, что планеты красных карликов могут быть заселены такими пурпурными, сиреневыми, фиолетовыми бактериями. Для "выбора" таких цветов есть и ещё один резон: тёмное лучше поглощает тепло. А пурпурные серные бактерии для своего своеобразного фотосинтеза используют инфракрасный свет — как раз такой, какой и исходит в изобилии от красных карликов. Выходит, при обнаружении планеты с подобными оттенками на поверхности стоит обратить на неё особое внимание.

Авторы Адель Романенкова