Мобильный оператор импортозаместил связь для экстренных служб и бизнеса Полностью российская профессиональная радиосвязь теперь доступна экстренным службам, госкомпаниям и частному бизнесу. Она позволяет передавать голос, видео и геолокацию по волнам LTE без задержек и потери качества. 24 апреля, 17:24 Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российскую профессиональную радиосвязь — транкинг* — разработали специалисты МегаФона совместно с компанией "Триалинк". Решение работает на базе сети LTE, что позволяет службам спасения, государственным компаниям и бизнесу не только организовать оперативную коммуникацию и координацию действий, но также определять геолокацию и транслировать видео.

Транкинг даёт возможность мгновенно связаться с другим абонентом или целой группой без траты времени на набор номера или ожидание ответа.

Раньше технологии транкинга позволяли общаться только голосом. В последние годы всё более востребованы системы PoC (Push to Talk Over Cellular), связывающие абонентов через сотовую сеть. Как отмечается, это открывает широкие возможности для пользователей: можно обмениваться файлами, делать трансляцию видео и отслеживать местоположение. Сегодня, по оценке ИАА "Рустелеком", российский рынок PoC является наиболее перспективным. Его рост в денежном эквиваленте составляет более 60% в год.

Проведённые тесты показали, что по техническим характеристикам российское решение для транкинга не уступает зарубежным.

* Система цифровой радиосвязи на базе сети LTE.

Авторы Валерия Мишина