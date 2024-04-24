Мобильный оператор импортозаместил связь для экстренных служб и бизнеса
Полностью российская профессиональная радиосвязь теперь доступна экстренным службам, госкомпаниям и частному бизнесу. Она позволяет передавать голос, видео и геолокацию по волнам LTE без задержек и потери качества.
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Российскую профессиональную радиосвязь — транкинг* — разработали специалисты МегаФона совместно с компанией "Триалинк". Решение работает на базе сети LTE, что позволяет службам спасения, государственным компаниям и бизнесу не только организовать оперативную коммуникацию и координацию действий, но также определять геолокацию и транслировать видео.
Транкинг даёт возможность мгновенно связаться с другим абонентом или целой группой без траты времени на набор номера или ожидание ответа.
Раньше технологии транкинга позволяли общаться только голосом. В последние годы всё более востребованы системы PoC (Push to Talk Over Cellular), связывающие абонентов через сотовую сеть. Как отмечается, это открывает широкие возможности для пользователей: можно обмениваться файлами, делать трансляцию видео и отслеживать местоположение. Сегодня, по оценке ИАА "Рустелеком", российский рынок PoC является наиболее перспективным. Его рост в денежном эквиваленте составляет более 60% в год.
Проведённые тесты показали, что по техническим характеристикам российское решение для транкинга не уступает зарубежным.
* Система цифровой радиосвязи на базе сети LTE.