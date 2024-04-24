Ретроградный Меркурий закончится 25 апреля, и вот что нужно сделать, чтобы снова стать собой Один из самых трудных периодов этой весны заканчивается. Уже завтра, 25 апреля, ретроградный Меркурий вернётся в привычное состояние. И пусть нас ещё поштормит пару дней, в целом полегчает. А что нужно сделать, чтобы стало лучше, чем было, рассказывает Life.ru. 24 апреля, 15:00 Когда закончится ретроградный Меркурий в апреле 2024? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Мы помним, что ретроградный Меркурий, который был в знаке зодиака Овен с 1 по 25 апреля, считается явлением, которое в силах влиять на коммуникацию, технические проблемы, путешествия всех представителей зодиакального круга. Большинство людей и вовсе отмечают, что обратное движение Меркурия приносит им в жизнь общее чувство хаоса.

Многие астрологи считают, что ретро-Меркурий может привести к недоразумениям, задержкам, конфликтам и проблемам в общении у представителей всех знаков зодиака. Поэтому настоятельно рекомендуют в его обратное движение не начинать новых проектов, не брать в долг и не выяснять отношения. Потому как с вероятностью 90% итог будет отрицательным.

И, пока у нас есть небольшая передышка до следующей ретроградности Меркурия, которая в 2024 году будет в августе — с 5-го по 28-е число — в зодиаках Дева и Лев, можно расслабиться, ведь большинство запретов автоматически уйдут после наступления 25 апреля.

Как улучшится жизнь, когда 25 апреля Меркурий снова станет "нормальным"

Как изменится жизнь всех знаков зодиака, когда Меркурий 25 апреля перестанет ретроградить? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Считается, что, когда Меркурий завершит своё ретроградное движение и возвратится в норму — это случится 25 апреля в знаке зодиака Телец, — в жизни землян могут произойти следующие положительные изменения.

1. Уйдут недопонимания в коммуникации

Многие люди замечают, что во время ретроградного Меркурия возникают проблемы в общении. В частности, много ссор и недопонимания. Поэтому после завершения этого периода, когда планета коммуникации вернётся в своё привычное положение, наступит более гармоничное и понятное общение со всеми.

2. Проблемы больше не будут сыпаться потоком на головы

Спокойная и умиротворённая — вот какая жизнь наступит после 25 апреля, когда Меркурий вернётся в норму. Фото © Freepik

Во время движущегося вспять Меркурия часто возникают проблемы с техникой, компьютерами, телефонами и другими устройствами. После завершения периода ретроградности эти проблемы могут устраниться. Как и трудности с тем, что всё валится из рук, выходит из строя и теряется.

3. Начнётся более плавное течение повседневной жизни

Многие люди также замечают, что во время ретроградности Меркурия всё идёт не так, как было задумано. Постоянно появляются какие-то преграды, возникают задержки и препятствия. По завершении периода ретроградности Меркурия 25 апреля жизнь станет спокойной и предсказуемой. Больше никаких неожиданных сбоев в расписании!

4. Чувство хаоса уменьшается

Что можно делать 25 апреля, когда Меркурий перестанет ретроградить? Фото © Freepik / whyhomestudio

Как мы уже говорили, во время ретро-Меркурия многие представители знаков зодиака испытывают повышенный стресс. Им кажется, что они больше не в силах управлять своей жизнью, появляется чувство хаоса и неуверенности в себе. После завершения периода ретроградности это чувство может уменьшиться и постепенно полностью сойти на нет.

Что можно делать, когда Меркурий перестанет ретроградить 25 апреля

Когда Меркурий завершит своё ретроградное движение, вы можете смело приступать к следующим действиям: Планирование и принятие важных решений. После завершения ретроградного Меркурия вы можете более уверенно планировать свои дела, принимать важные решения и запускать новые проекты. Заключение договоров и сделок. Если вы откладывали заключение договоров или сделок из-за ретроградности Меркурия, теперь можно без опасений приступать к этим процессам. Общаться и взаимодействовать. Теперь общение с окружающими станет более гармоничным, а взаимодействие с другими людьми окажется более продуктивным. Снова можно путешествовать. Если вы планировали путешествия или отпуск, то после завершения ретроградного Меркурия это будет более благоприятное время для осуществления ваших планов.

Авторы Елизавета Терешкова