Новый сервис сделает мошенников жертвами

В рамках тестирования нового сервиса "Тинькофф" пользователи смогут общаться со злоумышленниками по телефону. При этом последние не будут знать, что они попали в ловушку, и будут думать, что общаются с жертвой. Звонки мошенников могут анонимно переадресовать на телефон участника сервиса. Преступник при этом будет уверен, что он общается с ни о чём не подозревающей жертвой, которую можно развести на деньги. Инициатива решает сразу несколько задач. В частности, выявляются новые схемы обмана. При этом мошенники тратят своё время на разговор с подготовленными людьми, а не обманывают доверчивых людей.