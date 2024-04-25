Новый сервис сделает мошенников жертвами
Специалисты начали тестировать новый сервис "Фрод-рулетка", который должен поставить дополнительный барьер телефонным мошенникам. Идея сервиса — охота на мошенников, во время которой хищник станет добычей.
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В рамках тестирования нового сервиса "Тинькофф" пользователи смогут общаться со злоумышленниками по телефону. При этом последние не будут знать, что они попали в ловушку, и будут думать, что общаются с жертвой. Звонки мошенников могут анонимно переадресовать на телефон участника сервиса. Преступник при этом будет уверен, что он общается с ни о чём не подозревающей жертвой, которую можно развести на деньги. Инициатива решает сразу несколько задач. В частности, выявляются новые схемы обмана. При этом мошенники тратят своё время на разговор с подготовленными людьми, а не обманывают доверчивых людей.
Сервис пока находится в режиме раннего пилотирования. Сейчас подключают первых тестировщиков, в том числе тех, кто имеет опыт пранков, или тех, кто ментально готов к возможному телефонному конфликту с мошенниками.
По результатам испытаний будет принято решение о запуске и масштабировании "Фрод-рулетки". Предстоит много технической работы. Специалисты учатся управлять звонками мошенников и заводить их на сервис. Это непростая задача. Пользователей, которые обращаются с просьбой подключить их к эксперименту, будут информировать о ходе пилотирования сервиса.