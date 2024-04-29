Значения имени Пётр: судьба и характер мужчины, любовная совместимость Что значит имя Петя и что можно рассказать о мужчине, которого зовут Пётр: какой у него характер и судьба. С какими женскими именами лучшая совместимость. Когда именины у Петра и другие вопросы про это имя в материале Life.ru. 29 апреля, 08:00 Пётр Константинович Лещенко и Пётр Сергеевич Вельяминов. Фото © Wikipedia, © Kinopoisk

Имя Пётр появилось на Руси вместе с принятием христианства, как и многие другие греческие имена. Его значение переводится как "камень" или "скала". Это имя было у одного из двенадцати апостолов, которому его дал сам Иисус. Изначально оно происходит от прозвища Кифа на арамейском языке. Первого папу римского звали именно Петром.

Варианты и сокращённые формы имени Пётр

У имени Пётр существует множество аналогов в других языках: Питер, Пирс, Пьер, Пьеро, Петер, Петрус, Педро, Пьетро, Петрана, Петрия. Краткая форма имени: Петя, Петря. Ласковые формы имени: Петенька, Петруша, Петюня.

Судьба и характер человека с именем Петя

Судьба человека с именем Петя. Фото © Freepik

Честность Петра, отсутствие в его характере хитрости и дружелюбное отношение к окружающим вызывают восхищение и служат примером для подражания. Мужчина с этим именем обладает потенциалом лидера, но для этого необходимо усердно трудиться над собой. Важно преодолеть нерешительность, страх и сомнения в своих способностях, чтобы достичь личных целей. Пётр, как правило, сострадателен. Он с радостью заботится о своих и чужих детях, помогает бездомным животным и пожилым людям.

В любви Пётр мечтает о женщине-идеале, которую активно ищет по жизни. Он пользуется успехом у противоположного пола, покоряет женщин своим благородством. Любвеобилен, однако очень порядочен в интимных отношениях. Для такого мужчины главное в отношениях — понимание. Без него Пётр не представляет ни совместной жизни, ни счастливой семьи.

Иногда бывает так, что Пётр расстаётся с первой супругой, потому что не уверен, что она полностью его понимает. Но тем не менее старается сохранить с ней дружеские отношения. Во второй раз Пётр женится довольно поздно, стремясь найти свою настоящую вторую половину. Свою жену Пётр будет любить всю жизнь. От супруги он требует верности и уважения, хотя бы внешнего его проявления в присутствии посторонних людей.

Жене Петра придётся долго упрашивать его починить кран на кухне или забить гвоздь для зеркала, поскольку он не любит заниматься домашней работой и делает это по крайней необходимости. Как отец он очень заботлив и внимателен, старается сделать так, чтобы его дети ни в чём не нуждались и были счастливы. Иногда Петру не хватает строгости, без которой воспитание невозможно. Однако, несмотря на это, дети Пети вырастают добрыми, честными и умными людьми. Они сохраняют тёплые, дружеские отношения со своим отцом, даже тогда, когда они уже начинают самостоятельную жизнь.

Характер мальчика с именем Пётр

Каким будет характер мальчика, если назвать его Пётр. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Маленький Петя — это энергичный и живой ребёнок, полный неожиданных сюрпризов. Его поведение иногда непредсказуемо, что представляет собой настоящее испытание для родителей. Мальчик обладает богатым воображением, и важной задачей для взрослых является наставление его на путь реальности. Уникальные черты характера Пети возлагают на родителей значительную ответственность. Его будущее развитие зависит от терпения и усердия близких.

Петя проявляет природную любознательность в учёбе. Он с радостью погружается в новые знания. Однако его активность иногда мешает в тех областях, где требуется усидчивость. Мальчик обладает творческим потенциалом, и его фантазия требует выхода. Он находит удовольствие в создании игр, выдумывании историй, проявляя свой талант в различных сферах.

Пётр обладает хорошим здоровьем. Сын с этим именем редко болеет даже типичными простудами и насморком. Однако его глаза являются уязвимым местом. В детском возрасте могут формироваться неверные привычки, негативно сказывающиеся на здоровье глаз. Поэтому важно уделить особое внимание этому аспекту заботы о Пете.

Совместимость имени Пётр

С какими именами хорошо совместимо имя Пётр и как это влияет на отношения и дружбу. Фото © Freepik

Пётр может влюбиться в девушку, не обладающую какими-то особыми внешними данными, но добрую и открытую. Как правило, именно на такой он впоследствии и женится. Пётр любит, когда в его семье царят мир и спокойствие, а вот выяснения отношений, ссор и скандалов не выносит. Ему проще уступить своей жене, чем провоцировать конфликт.

Наибольшая вероятность прочных отношений у Петра с именами: Алина, Алла, Анфиса, Варвара, Василиса, Виктория, Дарья, Инна, Ирина, Любовь, Мария, Нонна, Олеся, Полина, Рената, Римма, Таисия, Татьяна. Наименьшая вероятность прочных отношений у Петра с именами: Ангелина, Ульяна, Анна, Вероника, Владислава, Галина, Жанна, Кира, Клавдия, Ксения, Марина, Нина.

Кто покровитель имени Петя

Пётр I Александрийский — покровитель имени Пётр. Фото © azbyka

Святые покровители у Петра — Пётр Авессиломит (Анийский), мученик; Пётр I Александрийский, патриарх, священномученик.

Именины у Петра

Август: 22 августа. Сентябрь: 6, 16, 23, 26 сентября. Октябрь: 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 22 октября.

Знаменитости с именем Петя

Святой первоверховный апостол Пётр — ученик Иисуса Христа. Пётр I Алексеевич — русский царь с 1682 года (правил с 1689-го), первый российский император (с 1721-го). Пётр Ильич Чайковский — русский композитор. Пётр Алексеевич Кропоткин — князь, географ, писатель и теоретик анархизма. Пётр Константинович Лещенко — эстрадный певец. Пётр Ефимович Тодоровский — советский, украинский и российский кинорежиссёр, кинооператор, сценарист, актёр, композитор, заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1967), народный артист РСФСР. Пётр Сергеевич Вельяминов — российский актёр.

Авторы Елизавета Терешкова