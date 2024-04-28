Как правильно в Вербное воскресенье срезать вербу и зазывать счастье в дом 28 апреля

Вербное воскресенье — праздник, приуроченный к входу Иисуса Христа в Иерусалим. Согласно библейскому тексту, встречающие устилали его путь листьями пальмы. На Руси о том, что такое пальма, не ведали, поэтому в качестве символа этого дня выбрали вербу, зацветавшую как раз перед праздником.

В последние годы, со слов экстрасенса Аделины Блэкмун, в церковных лавках можно найти и настоящие пальмовые листья. Как и веточки вербы, эти листья надо освятить в церкви в канун Вербного воскресенья, которое в 2024 году будет 28 апреля, и хранить весь год дома как мощный оберег и символ достатка и здоровья. "Число веток вербы или пальмы выбирают по количеству членов семьи", — уточняет эксперт.

Как правильно в Вербное воскресенье срезать вербу

Как срезать вербу в Вербное воскресенье 28 апреля. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Веточки вербы лучше срезать заранее, выбирая молодые побеги. Стоит именно срезать, а не ломать ветки, произнося при этом слова благодарности. Ветки можно купить, но лучше — в церковной лавке. Купленные ветки надо освятить.

"Якобы освящённые ветки покупать с рук не стоит. Если вы не успели подготовиться к празднику, в церкви наверняка можно будет купить или попросить веточку у других прихожан", — строго подчёркивает экстрасенс.

Как правильно выкидывать прошлогоднюю вербу

Прошлогодние ветки вербы в мусор не выбрасывают. Обращаться с ними стоит как и с любой другой святыней, их лучше всего аккуратно сжечь, опустить в реку или закопать в землю. Аделина Блэкмун Экстрасенс

Для очищения дома от негативной энергии можно накануне Вербного воскресенья 28 апреля аккуратно поджечь прошлогодние ветки и окурить этим дымом все комнаты в доме. "Для привлечения удачи в течение года можно заварить несколько почек вербы и выпить отвар, прося помощи в вашем деле", — рассказывает Life.ru экстрасенс Блэкмун.

Как в Вербное воскресенье 28 апреля 2024 пригласить счастье в дом

Правила обращения с вербой в Вербное воскресенье 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM

На Вербное воскресенье принято слегка похлопывать близких веточками вербы, привлекая к ним достаток и здоровье.

Однако такой ритуал можно провести и в отношении себя, особенно если есть необходимость снять негативную энергию, сглаз или порчу. Аделина Блэкмун Экстрасенс

"Для проведения ритуала возьмите ветки вербы, немного святой воды в чашке, ненужное полотенце и церковную свечу. Зажгите её и начните читать молитвы (любые, какие знаете), прося при этом для себя здоровья и помощи. Охлопайте себя с головы до ног ветками вербы, затем умойтесь святой водой, оботрите лицо полотенцем. После окончания ритуала полотенце надо сжечь, лучше на улице, подальше от дома", — рассказала экстрасенс.

Как с помощью веточек вербы привлечь в жизнь деньги

Для привлечения денег, со слов экстрасенса, можно провести ритуальное пересаживание комнатного цветка. Делать это нужно непосредственно в Вербное воскресенье 28 апреля, цветок выбирать с большими листьями. При пересадке прочтите "Отче наш" и попросите о достатке. Если в течение месяца после этого цветок не завянет, значит, ваша просьба была услышана.

Вербное воскресенье 2024: как попросить у Бога здоровья

Молитвы и ритуалы на здоровье, деньги и счастье: что говорить в Вербное воскресенье 28 апреля. Фото © Freepik