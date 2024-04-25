Исследование: Мужчины стали пользоваться маркетплейсами в два раза активнее

Россияне всё больше пользуются приложениями маркетплейсов. Исследования показывают, что трафик таких площадок вырос на 72% за прошлый год, причём вовлеченность мужчин стала выше на 90%. Среднее время, которое пользователи проводили за онлайн-шопингом, увеличилось на 33%. Такие тренды выявили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов и поделились результатами с Life.ru.

Самыми "горячими" месяцами на маркетплейсах в 2023 году оказались июль, октябрь и ноябрь. В это время активность россиян вырастала на 14-19% от среднемесячного значения. Чаще других маркетплейсами пользуются миллениалы (34% трафика в этой категории). Также к онлайн-шопингу тяготеют абоненты 36-45 лет (28%) и 46-55 лет (17%). Интересно, что наибольшую динамику демонстрируют зумеры и пользователи старше 56 лет: обе группы показали двукратный рост потребляемого трафика за год.

Пользователей-мужчин на маркетплейсах сегодня 55%, а потребляют они 52% трафика. Чаще всего они посещают интернет-магазины по продаже бытовой техники, электроники, товаров для дома и дачи и автотоваров. А вот женщины чаще пользуются интернет-шоппингом, приобретая одежду и обувь, текстиль, мебель и товары для творчества.

"Интерес мужчин существенно вырос за последний год: в 2023 году эта категория пользователей потратила на 90% больше гигабайт, чем в 2022, а женщины — на 56%", — говорится в материалах исследования.