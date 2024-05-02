Дефекты вторичной недвижимости: Что продавцы скрывают от покупателей Недвижимость на вторичном рынке стоит дешевле первичной и обладает целым рядом преимуществ. Можно сразу переехать в квартиру с готовым ремонтом и в обжитом районе. Но бывает так, что неожиданные проблемы появляются уже после покупки. Как выявить скрытые дефекты жилья? 1 мая, 21:29 Строители рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе вторичной недвижимости. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Какие скрытые дефекты могут быть в квартире и как их определить

В квартире может быть много разных скрытых дефектов. Поэтому есть смысл разделить жилплощадь на составляющие: конструктив (стены, пол, потолок), коммуникации (проводка, трубы) и отделку. Такую рекомендацию дал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

В случае с конструктивом основные дефекты: некачественная штукатурка, неровная кирпичная кладка, трещины (сквозные или нет), отклонения по вертикали и горизонтали, намокание либо промерзание, наличие грибка. Грибок видно даже через обои и свежую краску, плюс он обладает специфическим запахом.

— Кривизну стен, пола или потолка можно проверить обычным уровнем (но лучше, если у вас есть лазерный, — так будет точнее). Сквозные щели в отдельных случаях могут выдать вспухшая краска, штукатурка или отклеивающиеся обои, но чаще всего обнаружить их не удаётся. То же с промерзанием и промоканием — их удастся выявить только в соответствующую погоду, — пояснил Валерий Тумин.

Проводка может быть некачественно уложена или неправильно соединена. Распространённая ошибка — скручивать напрямую старые алюминиевые провода и новые медные. Проверяется это тестером, можно также раскрутить одну из розеток или выключателей, либо заглянуть в распределительную коробку. К тому же, если штробы под проводку были пробиты слишком широкие или слишком глубокие, это скажется на прочности стен или пола. И может даже в перспективе привести к обрушению. Но выяснить размер штроб будет достаточно сложно.

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— Водопровод и канализация могут либо подтекать на стыках, либо плохо и медленно отводить воду. Тут всё просто: откройте кран на полную мощность, подождите пару минут и посмотрите, как быстро вода уходит в сток, затем загляните под раковину и ванну и проверьте, не началось ли подтекание. Также часто вытяжка на кухне бывает либо забита, либо заложена. Проверяется это просто: зажгите спичку и поднесите к духовому окну — пламя должно отклониться внутрь вытяжки. Если этого не произошло, вытяжка нерабочая, — пояснил Валерий Тумин.

Дефекты отделки говорят либо о самых дешёвых материалах, либо об экономии на технологических процессах. Чаще встречаются оба пункта сразу.

Как вычислить неочевидные недостатки дома

Во-первых, не покупайте дома на вторичном рынке зимой или поздней осенью — именно в это время легче всего замаскировать недостатки в фундаменте. А именно они могут быть фатальными. Серьёзные изъяны, трещины, нарушения технологии строительного процесса установки фундамента могут привести к тому, что дом придётся сносить и строить заново. Собственно, это и может оказаться по факту причиной продажи дома на вторичном рынке. Об этом предупредил владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Следующий момент — изъяны скрытых работ. А именно — ошибки при утеплении, гидро- и пароизоляции. Обязательно посетите подвальное помещение, если оно есть. Посмотрите на динамику температуры и влажности, нет ли подтёков на стенах и иных следов.

Проблем со вторичным объектом ИЖС может быть масса — грунт не подходит для выбранного типа строения, с сечением свай или вообще типом фундамента ошиблись. Забыли обработать от короедов, и жуки уже скушали половину лаг… Лучше приходить на просмотр понравившегося объекта с профессионалом (технический или строительный надзор) и смотреть все мелочи.

— Кроме того, обязательно изучите разрешение на строительство и ВРИ земельного участка. А вдруг это вообще "самострой" и возводить жилые сооружения на этой земле запрещено. Также изучите косвенные дефекты — это возможные ухудшения локации. Например, открытие рядом завода по переработке сырья, свалки или новой оживлённой дороги. Для этого надо посмотреть план градостроительной застройки вашего муниципального образования — он есть в открытом доступе в сети, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева