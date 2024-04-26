Мобильный оператор создал интеллектуальную логистическую систему для промышленных гигантов Разработана платформа для управления любыми транспортными потоками при строительстве и обслуживании крупных промышленных предприятий России. В основе решения лежит сквозная технология прогнозирования, мониторинга и контроля грузов. 26 апреля, 14:20 Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Решение уже эффективно работает на крупном строящемся химическом производстве на Дальнем Востоке. Платформа отслеживает местонахождение тысяч единиц транспорта, благодаря видеоаналитике распознаёт заторы и ДТП, помогает корректировать маршруты, а также принимать меры по повышению безопасности логистических потоков. Также решение помогает предотвратить сверхнормативную нагрузку на технику, её простой и многое другое.

На платформу через мобильное приложение стекаются данные от различных систем управления предприятием. Их анализ позволяет рассчитывать реальный объём нагрузки на каждую единицу техники и оценивать работу подрядчиков. Для оперативной передачи данных в единый логистический центр МегаФон проложил на территории производственного комплекса десятки километров ВОЛС.

— Мы разработали интеллектуальную систему, способную контролировать транспорт на огромной территории промышленных объектов, подъездных дорогах, железнодорожных путях и водных маршрутах и управлять логистикой. Сотни операций, которые сотрудники выполняли вручную, переведены в автоматический режим, что повышает оперативность в принятии решений, безопасность на производстве и эффективность процессов. В систему также заложены основы искусственного интеллекта и самообучения, чтобы предлагать оптимальные сценарии при возникновении любых нештатных ситуаций. Платформа может быть адаптирована под решение логистических задач флагманов мировой индустрии, — отмечает директор департамента по национальным проектам мобильного оператора Александр Калошин.

В платформе запрограммирована самообучающаяся динамическая модель. На базе данных из различных источников она может собирать знания в режиме реального времени и автоматически рассчитывать транспортную ситуацию в будущем на всей дорожной сети. Такой прогноз оптимизирует работу складов предприятия и помогает заблаговременно подготовить необходимую технику.

По словам Дмитрия Петровского, заместителя генерального директора ГК SIMETRA, разработчика ПО системы, в основу разработанного решения легла цифровая платформа RITM³, обладающая уникальным функционалом по моделированию и управлению транспортом.

Авторы Валерия Мишина