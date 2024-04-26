Расчёт на сбережения: О чём говорит решение Центробанка по ключевой ставке В пятницу Центробанк провёл очередное заседание по ключевой ставке и сохранил её на уровне 16%. Оправдался базовый прогноз большинства экономистов. Впрочем, прогноз средней ключевой ставки на два года регулятор повысил. На что повлияет решение ЦБ? 26 апреля, 11:53 Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Банк России в базовом сценарии повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0–16,0% и 10,0–12,0% соответственно. Проводимая ЦБ денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. По прогнозу регулятора, c учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернётся к 4% в 2025 году.

Макроэкономические данные по-прежнему выглядят противоречиво. С одной стороны, инфляция показывает признаки стабилизации. При этом в таких устойчивых компонентах, как услуги, сохраняется рост. Инфляционные ожидания населения снижаются уже несколько месяцев (11% по данным апрельского опроса). Это также позитивный тренд. С другой стороны, потребительский спрос остаётся высоким. Экономика и кредитование продолжают интенсивно расти, а на рынке труда сохраняется дефицит кадров, что препятствует росту предложения. Все это проинфляционные факторы. Из-за них ЦБ не будет спешить со снижением ставки. Так прокомментировал решение ЦБ портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Алексей Корнев.

Алексей Корнев допустил, что ставка продержится на уровне 16% примерно до начала осени, но и тогда ЦБ будет принимать решение в зависимости от актуальных данных. Скорее всего, до конца года регулятор всё же пойдёт на смягчение денежно-кредитных условий. Впрочем, не будет торопиться с этим, пока у него не появится уверенность в устойчивом снижении инфляции.

— Главной целью повышенной ключевой ставки было обуздание инфляции до 4% в годовом выражении. Текущий уровень показателя позволил сократить темпы роста цен — и не более. Годовая инфляция на данный момент в два раза выше запланированной. При этом влияние ключевой ставки на курс рубля снизилось значительно. Курсы определяют другие факторы (продажа валютной выручки экспортёрами, цены на нефть, рост российского госдолга), — рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Что же касается вкладов и кредитов, то тут не ожидается изменений. Как правило, банковские продукты следуют за ключевой ставкой, а раз она не изменилась — нет предпосылок, чтобы менялись и процентные ставки по вкладам и кредитам.

— Что же касается рубля, то в ближайшее время мы будем наблюдать ослабление нашей нацвалюты по причинам высокой инфляции и "вымывания" валюты с внутреннего рынка из-за высокой ставки. Сейчас за доллар дают 92,28 рубля, за евро — 99,03 рубля и 13 рублей за юань. На мой взгляд, в мае мы увидим котировки в следующем диапазоне: порядка 94–95 рублей за доллар, до 101 рубля за евро и порядка 13,5 рубля за юань, — отметил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

Авторы Нина Важдаева