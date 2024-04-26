Объявлены победители олимпиады для школьников "Умножая таланты" В Северной столице назвали победителей и призёров интеллектуального турнира "Умножая таланты": награды получили старшеклассники из Петербурга, Омска, Оренбурга, Муравленка, Ноябрьска и посёлка Пангоды на Ямале. 26 апреля, 15:32 Обложка@ пресс-служба "Газпром нефть"

"Умножая таланты" — один из крупнейших российских образовательных проектов по поддержке одарённых школьников. Турнир ежегодно организует компания "Газпром нефть" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". Участвуют школьники с 8-го по 11-й классы. Они решают задачи по математике, химии, физике и другим техническим предметам. Финальное задание — подготовка инженерного или научного проекта в области робототехники, технологий 3D-печати и цифровых сервисов.

Главная награда турнира — до десяти баллов к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) при поступлении в Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшую школу экономики и ведущие региональные вузы.

Фото@ пресс-служба "Газпром нефть"

Кроме бонусных баллов к ЕГЭ призёры турнира получат карьерную поддержку от компании. Она организует для них мастер-классы, которые помогут выбрать будущую профессию, а также продолжит работу с авторами лучших идей в своём стартап-акселераторе INDUSTRIХ.

— Мы считаем качественное образование в области точных наук важнейшим условием развития промышленности. Именно поэтому мы помогаем молодёжи реализовать свой потенциал в этом направлении сначала в школе, а потом в университете. И интеллектуальный турнир для школьников "Умножая таланты" — одна из важных составляющих этого процесса. Мы стремимся к тому, чтобы способные школьники через наш проект могли развиваться, погружаясь в креативную атмосферу. И то, что призёры получают дополнительные баллы к единому государственному экзамену, становится для них ещё одной мотивацией. Мы следим за развитием самых перспективных ребят и рассматриваем их как наш кадровый резерв, — рассказал начальник департамента корпоративных коммуникаций и регионального развития нефтяной компании Александр Дыбаль.

Фото@ пресс-служба "Газпром нефть"

Егор Ильиных, участник турнира "Умножая таланты" из Ханты-Мансийска: "Я учусь в Югорском физико-математическом лицее и очень интересуюсь информационными технологиями, хочу развиваться в этой сфере. Поэтому принимаю участие в турнире "Умножая таланты" уже второй раз. Конкурс помог мне сильно прибавить не только в выполнении практических задач, но и благодаря тренингам улучшить свои гибкие навыки, особенно работу в команде. Вместе нам удалось подготовить проект по использованию технологий дополненной реальности для поиска подземных коммуникаций. Это перспективное цифровое решение позволяет сделать инженерные расчёты в нефтяной отрасли более эффективными".

Элина Юсупова, участница турнира "Умножая таланты" из Ноябрьска: "Решила принять участие в этой олимпиаде благодаря семье — она у меня очень "математическая". Мой брат выходил в финал этого конкурса, а папа работает в нефтегазовой отрасли. Поэтому я очень хотела сюда попасть. Сначала я думала, что нас ждут школьные теоретические задачи, но эксперты подготовили для нас настоящие отраслевые кейсы. Целью нашего проекта, к примеру, было определить оптимальное расположение нефтяных скважин. Мы собрали замечательную команду, долго готовились, и жюри высоко оценило наше решение".

Алексей Итин, представитель приёмной комиссии Университета ИТМО: "Наш вуз проводит большое число профориентационных мероприятий, так как наша задача — не только обучать студентов, но и привлекать внимание молодёжи к инженерным специальностям. Мы стремимся рассказать абитуриентам о специфике различных профессий, обозначить карьерные и научные перспективы в тех или иных областях. Наша экономика нуждается в высококлассных специалистах в проектировании, разработке и эксплуатации сложных технических решений. Поэтому в этом году мы с коллегами из нефтяной компании реализуем сразу три трека: по нефтехимии, математическому моделированию и цифровым технологиям. Для полного погружения в специфику дисциплин мы предоставляем свои лаборатории".

Авторы Валерия Мишина