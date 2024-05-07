Осколок Луны: Учёные выяснили, как у Земли появился второй спутник Вот уже восемь лет в окрестностях нашей планеты наблюдают небольшое небесное тело с совершенно необычной манерой движения. 6 мая, 21:29 Учёные выяснили, как у Земли появилась "вторая Луна". Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Этот объект находится достаточно далеко: по текущим данным NASA, минимальное расстояние его сближения с Землёй — 4,6 миллиона километров, это в 12 раз дальше Луны. Впрочем, надо сказать, что на таком расстоянии околоземный объект уже считается потенциально опасным: астрономы с подозрением относятся ко всему, что приближается к нам ближе 7,5 миллиона километров и при этом имеет размеры как минимум 100–150 метров. Это небесное тело, по оценкам, поменьше, но оценки очень приблизительные — от 30 до 100 метров.

Так вот, астероид этот очень своеобразен: он всегда в окрестностях Земли, описывает вокруг нашей планеты вытянутые эллипсы, хотя на самом деле, как вычислили астрономы, является спутником Солнца. У него период обращения вокруг светила практически точно такой же, как у Земли, — 365 дней. Причём и находится он примерно на том же расстоянии от Солнца, что и наша планета. И Земля его своим притяжением заставляет всё время как бы сопровождать её эскортом: гравитационное взаимодействие с планетой видоизменяет орбиту астероида таким образом, что он то подлетает поближе к Земле, то удаляется, но дальше порядка сотни расстояний до Луны не уходит. Он у Земли вроде как "на поводке", хотя ей не принадлежит. Такие объекты называют квазиспутниками, квазилунами.

Как астероид Kamoʻoalewa вращается вокруг Солнца, одновременно являясь квазиспутником Земли. Видео © Youtube / NASA Jet Propulsion Laboratory

Учёные обнаружили его в 2016 году и с тех пор размышляют, каким образом он так угодил под влияние Земли. И у них появилось удивительное предположение, которое они выразили в названии объекта. Они дали ему имя на гавайском языке, потому что его нашла обсерватория Pan-STARRS, работающая на гавайском вулкане Мауна-Кеа. Это имя — Kamoʻoalewa, и в переводе оно означает "обломок, фрагмент", который "колеблется", то есть шатается туда-сюда. Так вот, астрономы склоняются к тому, что возле Земли шатается не что иное, как осколок Луны. И это подозрение дополнительно укрепляется тем, что по спектру отражаемого им света астероид очень даже похож на лунную поверхность.

Развивая эту мысль, исследователи начали выяснять, каким образом и когда этот предполагаемый лунный осколок мог от Луны отколоться. По расчётам специалистов NASA, он сопровождает Землю в качестве квазиспутника уже более ста лет, но это не говорит о том, когда он появился как таковой, он мог далеко не сразу стать псевдолуной. В целом, по представлениям учёных, околоземные астероиды остаются околоземными не более 100 миллионов лет, а потом либо покидают зону притяжения планеты, либо, соответственно, падают.

По наблюдениям ясно, что Kamoʻoalewa быстро вращается вокруг собственной оси, а это означает, что это плотное, монолитное тело, а не рыхлое скопление мелкого щебня, как, скажем, астероиды Рюгу или Бенну. Чтобы выбить с Луны такой кусок, удар должен был быть мощным. При этом, конечно, всё равно целая россыпь камешков должна была тоже образоваться и они должны были обретаться возле основного крупного обломка самое большее 10 миллионов лет. А их не наблюдается. Значит, они уже все рассеялись. Таким образом, выбивший их с Луны удар произошёл примерно от 10 до 100 миллионов лет назад.

Исходя из этого, учёные стали обследовать Луну на предмет наличия соответствующего кратера. Кратеров нужного размера и возраста на Луне на самом деле немного, и самым подходящим считают вот этот. Он назван в честь Джордано Бруно.

Лунный кратер Джордано Бруно. Фото © Wikipedia / NASA

Расположен он на границе между видимой и обратной стороной Луны, а поскольку Луна всё время чуть-чуть поворачивается к нам то одним "боком", то другим (это называется либрацией), иногда этот кратер становится с Земли видно. Но в основном его, конечно, обозревают на снимках с окололунных спутников. Обратите внимание на яркие расходящиеся во все стороны "лучи" — результат сильного удара. Такие "лучи" вокруг кратеров со временем бледнеют под действием радиации и из-за ударов микрометеоритов. Поэтому их яркость вкупе с отчётливостью самой чаши кратера говорят о том, что он по геологическим меркам молодой: ему 10 миллионов лет максимум, а может быть, даже и всего 1 миллион лет.

В диаметре он имеет около 22 километров и образовался, по расчётам, от падения более чем полуторакилометрового астероида. От такого удара в космос должно было выбросить сотни лунных обломков размером с Kamoʻoalewa, но, как показывает компьютерное моделирование этого сценария, за десяток миллионов лет практически все бы они разлетелись кто куда — и в окололунном пространстве остались бы какие-то редкие исключения. Так что, может быть, именно такое исключение сейчас и притворяется спутником Земли.

А самое интересное, что это, судя по всему, довольно скоро удастся установить доподлинно: уже в 2025 году Китай намерен запустить к астероиду Kamoʻoalewa космический аппарат "Тяньвэнь-2", и ему предстоит не только "посмотреть" на квазилуну вблизи, но и прикоснуться к ней и в этот момент собрать до килограмма её грунта, который впоследствии будет доставлен на Землю и совершенно точно подвергнут сравнению с лунным грунтом.

Авторы Адель Романенкова