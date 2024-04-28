В Москве появится ещё 24 современные площадки для прогулок с собаками

В Москве в 2024 году появится ещё 24 площадки нового типа для прогулок с собаками. Их обустроят в 22 районах города, в том числе Царицыно, Покровское-Стрешнево, Капотня, Нижегородский, Восточное Измайлово, Южное и Северное Бутово. Наибольшее количество современных площадок появится в Юго-Восточном (ЮВАО) и Юго-Западном (ЮЗАО) административных округах — по шесть в каждом. При проектировании пространств будут учитываться пожелания местных жителей, а также рекомендации экспертов Российской кинологической федерации (РКФ).

Новый стандарт площадок для прогулок с питомцами включает множество параметров, в том числе комфорт, функциональность, эстетичность и использование качественных, экологичных материалов. На объектах установят мостики, барьеры и другие тренажёры для занятий с собаками, а зоны отдыха оборудуют скамейками и навесами.

В 2023 году в Москве построили 26 современных площадок для выгула собак. Пространства удобны для питомцев и отвечают всем требованиям безопасности. Так, например, все объекты оснащены специальным входом-тамбуром, который предотвращает случайный выход животных с ограждённой территории. Ещё одной отличительной чертой новых площадок является рулонный газон, устойчивый к вытаптыванию, а там, где позволяет размер территории, организуются дополнительные участки с резиновой крошкой. Проект реализуется с авторским надзором архитекторов.